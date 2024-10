Alfa detalló lo vivido en medio de la preocupación por su estado de salud: “No podía respirar”

Alfa detalló sus problemas de salud

El escenario de Cantando 2024 brillaba una vez más, pero esta vez, además del habitual espectáculo musical, una preocupación más íntima envolvía a Alfa. Días atrás, el exparticipante de Gran Hermano había alarmado a sus seguidores cuando, con la voz entrecortada y el gesto preocupado, había confesado que su salud lo tenía a mal traer. “Estoy complicado y voy a seguir viniendo igual. De golpe se me inflamó la vesícula, me presiona todo y me quedo sin aire. Me tengo que operar urgente”, fueron sus palabras.

El peso de la situación lo mantenía alerta, pero su carácter firme lo empujaba a seguir adelante y el público se mostró inquieto por el estado del participante. El diagnóstico inicial parecía claro: una vesícula inflamada que presionaba sus órganos, dejándolo sin aire, un síntoma que lo agobiaba y asustaba.

Sin embargo, la historia dio un vuelco inesperado durante la última presentación de Alfa en la pista. Flor Peña, con su estilo directo y sensible, no tardó en preguntar por su estado. Fue entonces cuando el concursante, notablemente más aliviado, respondió: “Estoy mejor. Bajé 9 kilos y medio. Fue un mal diagnóstico, no tenía absolutamente nada que ver la vesícula, así que zafé de la operación”.

Sus palabras trajeron alivio, pero también revelaron la angustia que había vivido en esos días. Tras recibir la noticia de que la cirugía era inminente, decidió consultar una segunda opinión médica. “Fui a ver otro médico en el mismo sanatorio. Me hizo un estudio y me dijo ‘una locura, vos en la vesícula no tenés nada’”, explicó, al momento de relatar la incredulidad que lo invadió al descubrir que lo que lo aquejaba era algo completamente distinto.

Marcelo Polino fue el único jurado que reconoció la difícil situación de Alfa (Prensa Cantando 2024)

Finalmente, el diagnóstico correcto llegó como un golpe de realidad. “Tenía los pulmones llenos de agua. No estaba bueno. Por eso no podía respirar, el día lunes yo no podía respirar, no podía dar un paso y me sentía muy mal. Sí, pero pasó, ya está, basta”, confesó, con la mezcla de alivio y gratitud de quien esquivó un inconveniente de salud mayor.

“Lo que más me dolía era no poder estar acá, aunque vos no me creas. se lo decía a Manu (Perín, su partenaire)”, expresó, lo que deja a las claras que a pesar del susto no dejó de mostrarse agradecido y optimista, decidido a seguir adelante con su participación en el programa. Pero la revelación de lo que realmente ocurría detrás de su malestar generó un momento de reflexión tanto para él como para el público.

Ya en el plano de la actuación, el concursante interpretó el clásico Algo Contigo, en la versión de Vicentico, pero su actuación no estuvo a la altura de las expectativas del jurado. Nacha Guevara fue la más dura en sus comentarios, al sentenciar que “no acertaste una nota” y le otorgó un 3. Flavio Mendoza, además de calificar la actuación de “horrible”, se tomó el tiempo para criticar también su vestimenta, sellando su voto secreto. Milett Figueroa expresó su desilusión ante la falta de progreso y la desconexión emocional que observó, dándole otro 3.

El único que, aunque crítico, reconoció la difícil situación personal de Alfa fue Marcelo Polino, quien no dejó de ser severo en su evaluación, pero mostró cierta comprensión. “Te entiendo por todo lo que estás pasando, pero igualmente hoy no fue tu mejor noche”, expresó, otorgándole un 4.

A pesar del duro golpe, el ex GH mantuvo su carácter optimista y agradeció tanto al público como al jurado por la oportunidad de seguir en el programa, al mostrar una entereza admirable frente a las adversidades que estuvo enfrentando en las últimas semanas.