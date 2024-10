La palabra de Catherine Fulop tras la compleja operación de Ova Sabatini: “Tuvo un reemplazo de cadera”

Catherine Fulop habló de la operación que tuvo Ova Sabatini: "Tuvo un reemplazo de cadera"

Luego de un día largo, después de que su marido Ova Sabatini fue operado en el Hospital Austral por un problema en su cadera, Catherine Fulop contó a Teleshow cómo se recupera su compañero de vida desde hace 30 años. La actriz detalló que el padre de sus hijas, Oriana y Tiziana, viene desde hace tres años con dolores y luego del súper casamiento de su hija mayor, decidió dar el paso para estar óptimo.

“Estamos en el Austral. Acaban de terminar la operación, aún no lo vemos. Está en la sala de recuperación y está todo muy bien. Salió perfecta la operación, era una operación programada, él venía hace ya rato con una dolencia muy grande”, aseguró.

“Pero bueno, se lo fue dejando y en ese dejando, pasaron tres años. Él fue siempre muy deportista y jugaba al fútbol en el intercountry, el campeonato este que es muy exigido. Y bueno, casi tiene un año que no puede jugar. Ha jugado, pero casi no podía. Así que, bueno, tenía que hacerlo. Por suerte, ya salimos de esto”, destacó la actriz, mientras daba detalles del padecimiento físico que venía teniendo el empresario.

Catherine Fulop y Ova Sabatini en 2016 (Gerardo Viercovich)

“La operación es de cadera. Venía mal hace como tres años, pensaba que era muscular y después descubrió que era un tema de cadera. Reemplazo de cadera. No tenía muchas ganas de hacerlo, por eso se dejó un poco estar”, expresó la animadora. “Después vino el casamiento, entonces tampoco quería arriesgarse a no quedar bien, a que no estuviera bien. Siempre los miedos. Y bueno, ahora sí lo terminó por resolver”, aseguró, sobre la decisión que tomó para mejorar la salud.

“Justo, recién me llamaron los doctores y nos dieron el parte. Salió todo chévere. Él está muy bien, ahora está en sala de recuperación. Aún no lo han traído a la habitación, así que acá estamos esperando. Hablé con el doctor y ya mañana lo vienen a ver. Mañana lo levantarán. Es una operación grande, arriesgada, pero él va a estar muy bien y todo va a salir súper”, concluyó Cathy, esperanzada.

En una nota con Socios del espectáculo que dio en julio, el exactor había contado que estaba en sus planes operarse en septiembre, decisión que finalmente se concretó recién hoy. “Estoy con un problema en la cadera, me tuve que inyectar”, aseveró en aquel momento, sobre la infiltración que se realizó antes de la boda para disfrutar del baile y todo el festejo de su hija con Paulo Dybala.

Catherine Fulop y Ova Sabatini en el casamiento de su hija Oriana con Paulo Dybala

“Pedí muchísimos temas para bailar, pero estoy con este problema. Me tuve que inyectar para poder estar. Mañana me bailo todo”, aseguró Ova, divertido en la previa del gran casamiento que tuvieron, uno de los eventos de la farándula más importantes de lo que va de 2024.

La boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, celebrada en Exaltación de la Cruz, contó con alrededor de 300 invitados, entre los cuales destacaron varias personalidades del mundo del deporte y la farándula. Entre los presentes estuvieron futbolistas como Ángel Di María, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Lisandro Martínez, quienes son compañeros de Dybala en la Selección Argentina. También asistieron celebridades como Ricky Montaner y Stefi Roitman, Duki, Tini Stoessel, y Emilia Mernes. La ceremonia fue organizada por Claudia Villafañe, y los invitados disfrutaron de una celebración llena de sorpresas y detalles exclusivos.

“Los amo, así de simple”, fueron las palabras que compartieron tanto Ova como Catherine en sus redes junto a una postal que se tomaron del gran día. Allí aparecen de gala, posando junto a su hija y el futbolista, además de otras fotos del festejo, en plena celebración, en los momentos previos y en otros tan íntimos, como el de los recién casados cortando su torta de boda.