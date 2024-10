Laurita Fernández habló de la convivencia con Peluca y contó cómo dividen las cuentas y las tareas: “Yo soy un desastre”

Laurita Fernández contó cómo es la convivencia con Peluca: "Yo soy un desastre" (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

En octubre de 2022 Laurita Fernández y Peluca Brusca confirmaron su romance y hace pocos meses, luego de consolidarse como pareja, dieron un paso más y comenzaron a convivir. En tren de confesiones la conductora de Bienvenidos a ganar dio detalles de su convivencia con el productor, todos los beneficios, pero también los puntos en contra.

“Es la primera vez que convivimos y viene saliendo bien hasta el momento. Él es el pastelero y cocinero de la casa. Él se encarga de todo. De las compras también. Obviamente compartimos gastos, pero él va al supermercado y se encarga. Yo soy un desastre”, reveló la actriz de Legalmente rubia en el diván de Cortá por Lozano, mientras se refería a la capacidad de su pareja para ser el dueño de las hornallas de su casa.

“Le sale bien todo lo salado y lo que es sano. Es medio un embole a veces porque no le pone el azúcar, la harina. El trata de ir por lo fit con mucha avena, mucha banana”, comentó, mientras Vero Lozano le pedía “pros y contras de la convivencia”.

Laurita Fernández y Peluca blanquearon su romance en octubre de 2022

“Nos complementamos muy bien porque lo que yo hago muy mal, como cocinar o las compras, él lo hace fantástico. Yo soy muy ordenada y eso está bueno. Podría decir que la contra es que compartimos horarios muy distintos”, reconoció, mientras pormenorizaba en otros aspectos de su día a día. “Tengo la posibilidad de no compartir baño, así que no me puedo quejar. Eso es siempre un tema”, contó.

Laurita también aseveró que las diferencias en sus rutinas les traen algunos roces. “Como tenemos horarios distintos, él se levanta muy temprano y es inevitable que no haga ruidos. Yo llego muy tarde y él quizás ya está yendo a dormir”, aseveró, mientras la conductora le preguntaba acerca de cómo coincidían a la hora del sexo. “Cuando no hay teatro es el plan ideal”, reveló.

¿Cuál es la actividad favorita de Laurita y Peluca? “Nos encanta salir a caminar. Podría estar horas y horas. Me gusta. A él también le gusta la vida sana. Encontramos en sacar a Miel, nuestra perra, algo muy hermoso. Después nos encanta la tele a dos y miramos mucha”, señaló la actriz. La pareja se conoció en el trabajo y fue allí donde nació el amor, situación que no es un inconveniente.

Laurita Fernández y su novio Peluca comparten su vida amorosa como la laboral

“Nos llevamos muy bien trabajando juntos. Lo tengo siempre la ‘cucaracha’”, aseguró, para contar que contrario a lo que se podría pensar, él es crítico con su trabajo frente a cámara. “No, al revés. Me dice cosas para quedar bien con los demás. Ahí somos los que éramos desde antes de ser pareja. Nos conocimos trabajando y yo tenía mucho miedo de ese vínculo. Que la confianza pase otro límite”. admitió.

Incluso reconoció que el funcionamiento del programa, su rating y la dinámica propia del ciclo, se cuela en su relación amorosa.“Cuando el programa marcha, va todo bien, pero el tema es cuando hay que hacer cambios. Yo lo escucho mucho y me enseña un montón”, admitió.

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca oficializaron su relación a fines de 2022. Aunque al principio negaron los rumores, finalmente decidieron confirmar su romance. Uno de los momentos en que la pareja hizo público su noviazgo fue cuando asistieron juntos a un concierto de Coldplay en octubre de 2022. Desde entonces, han mostrado su relación de manera más abierta, publicando fotos en redes sociales y compartiendo detalles sobre su vida juntos.

"Obviamente compartimos gastos, pero él va al supermercado y se encarga. Yo soy un desastre”, Laurita Fernández dio detalles en Cortá por Lozano cómo es su convivencia con Peluca (Telefe)

La historia de amor entre Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca comenzó de manera inesperada. Ambos se conocieron trabajando en el programa Bienvenidos a Bordo, donde Peluca era productor y Laurita la conductora. Al principio, Laurita confesó que no tenían una buena relación, e incluso Peluca le caía mal. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a acercarse debido a la frecuencia con la que trabajaban juntos, y la química entre ellos fue evidente.

Aunque los rumores de su relación comenzaron a circular a mediados de 2022, ellos los desmintieron inicialmente. Sin embargo, en octubre de ese año, finalmente oficializaron su noviazgo al mostrarse juntos en un concierto de Coldplay en Buenos Aires. Publicaron fotos en sus redes sociales, confirmando el romance.

Desde entonces, la relación ha florecido. Laurita ha expresado en entrevistas lo bien que se siente con Peluca, destacando lo comprensivo y solidario que es, especialmente en momentos de trabajo intenso, como cuando ella ensayaba largas horas para sus proyectos teatrales. Peluca, por su parte, también ha mostrado estar muy enamorado, asegurando que la apoya en todos sus proyectos y que tienen una excelente dinámica.