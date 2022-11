La romántica postal de Laurita Fernández y su nuevo novio, Peluca: “Mis ojeras y vos”

Laurita Fernández y Peluca Brusca

Días después de que blanquearan su reciente historia de amor, Laurita Fernández y Claudio Peluca Busca siguen dando muestras públicas de lo firme que avanza su noviazgo. Prueba de esto es la foto que el productor televisivo compartió en sus redes sociales, en la que se lo ve posando junto a la conductora de Bienvenidos a bordo (El Trece) en un camarín y frente al espejo, los dos muy sonrientes.

“Mis ojeras y vos, Laurita. Tanto (tres emojis de corazoncitos rojos)”, escribió Peluca sobre una foto publicada en sus Instagram Stories, expresando la felicidad por este presente que los encontra muy enamorados.

Laurita Fernández y Peluca Brusca, cada vez más enamorados (Foto: Instagram)

A principios de octubre, había trascendido que Laurita Fernández había iniciado una relación con Claudio Peluca Brusca, productor de Bienvenidos a Bordo, el programa que la actriz conduce por El Trece. En un principio no querían ponerle un rótulo al vínculo que los une. Pero ahora ambos blanquearon el noviazgo.

“Somos todo recontra oficial. Yo no tengo nada que ocultar, nada que no blanquear porque hago la misma vida que hacemos todos. Laura es mi novia”, señaló Peluca en una entrevista con Intrusos (América). Luego, agregó: “Le dije: ‘Hola, mamá, te mando la foto de mi novia’. Y me dijo: ‘Pero Clau, si la vemos todas las tardes’, y le dije: ‘No, es mi novia’. Punto”.

El productor también contó que ya conoce a la familia de su pareja: “Hay una casualidad, el papá de ella trabajó muchísimos años con gente de mi familia. Se conoce con gran parte de mi familia, y se ven una vez por mes cuando almuerzan o cenan con la gente del trabajo”.

Por otra parte, en el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) hablaron con Laurita sobre su vínculo amoroso y laboral con Peluca: “Es el mismo vínculo que teníamos que nos hablamos todo el día por el programa. Antes era así, solo que chapamos. Eso es básicamente lo que cambia”.

Laurita Fernández y su novio Peluca en el recital de Coldplay (Foto: Instagram)

“Obvio que hay un vínculo personal, pero el laboral no cambió en absoluto. Todo lo contrario. Yo estoy súper bien, estoy contenta y la verdad que es una hermosa persona que me tocó conocer. Fue todo lindo lo que me pasó este año. Son una suma de sorpresas muy lindas”, explicó la actriz.

“En algún momento me gustaría hacer un viajecito. Tenemos que coordinarlo con el programa cuando se pueda congeniar todo. A mí la verdad es que me gustaría”, manifestó la bailarina. Cuando le consultaron sobre los desayunos que compartían, ella contestó: “Le pongo onda. Es todo lo que sé hacer, no hay mucho más que eso. Ya hice todas mis gracias culinarias, así que ya no sé qué más puedo hacer. Él cocina muy bien”.

Luego de blanquear su relación, Fernández y Brusca fueron a ver uno de los shows de Coldplay en el estadio de River. Allí se sacaron una foto romántica y la publicaron en las redes sociales. “Gracias, gracias, gracias”, escribió Peluca junto a la imagen en la que aparecen abrazados y súper sonrientes. Laurita también reposteó esta historia de Instagram.

Uno de los testigos de este romance es Guido Kaczka, exconductor del ciclo Bienvenidos a bordo y actual anfitrión de las dos ediciones de Los ocho escalones del millón. Al ser todos envíos de la productora Kuarzo, también comparte su trabajo con Peluca en el programa de preguntas y respuestas, de hecho es quien le puso el apodo.

“Los veía bien… Yo los veía que tenían una relación”, describió en una entrevista con Socios del espectáculo. Y amplió su percepción: “¿Vieron esa gente que en los pasillos de la tele se habla más cerca de lo normal? ¿Por qué tan cerca? Había algo, evidentemente. Porque entiendo que es algo intenso porque están haciendo Bienvenidos a bordo. Pero depende de la cercanía te das cuenta en qué andan los productores. Y algo había”, puntualizó. En la mencionada entrevista, Guido se mostró contento con el romance y hasta se animó a darle su bendición.

