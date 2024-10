Isabel Macedo opinó del presente de Pampita luego de la ruptura con Roberto García Moritán: “Me parece doloroso”

Isabel Macedo habló de la separación de Pampita y Roberto García Moritán (Intrusos)

En el mundo del espectáculo argentino, los encuentros y desencuentros entre figuras suelen generar intensas repercusiones. Ante el micrófono de Intrusos (América), Isabel Macedo hablaba sobre su participación en la serie Margarita. Sin embargo, la charla no pudo evitar desviarse hacia un tema que sigue resonando en la farándula: la separación de Pampita y Roberto García Moritán, un tema sensible no solo por la actualidad de la ruptura, sino también por el pasado tormentoso entre la actriz y la modelo.

“¿Te molesta que te pregunten por Pampita?”, le preguntaron sin rodeos, haciendo referencia a la turbulenta relación que las unió en el pasado. Para sorpresa de muchos, la actriz respondió con serenidad: “No, no me molesta. Para nada. Ella me parece un amor y de todo lo que pase no quiero opinar nada porque me parece re doloroso”. Su respuesta, cargada de empatía, no hizo sino recordar el escándalo que protagonizaron años atrás.

La memoria colectiva no olvida aquella famosa pelea que tuvo lugar en una fiesta en Punta del Este durante la temporada del verano de un 2010 que recién comenzaba. El enfrentamiento sacudió la modorra de las fiestas y fue directo a las primeras páginas de los diarios. Aquella noche, las tensiones entre Macedo y Pampita culminaron en una agresión física, un capítulo que marcó a fuego la relación entre ambas. Sin embargo, los años parecen haber aplacado los ánimos, al menos desde la perspectiva de Macedo, quien hoy prefiere mantener una postura conciliadora.

Isabel Macedo recordó su pelea con Pampita

Los rumores que vinculaban a Benjamín Vicuña, por entonces pareja de la pampeana, y Macedo comenzaron tras su trabajo conjunto en la novela Don Juan y su bella dama durante 2009. Aunque con el correr de los meses se habían apagado, el escenario de una fiesta organizada por Shakira en la discoteca Tequila reavivó las especulaciones.

En un simple evento destinado a darle la bienvenida al nuevo año, el baile entre Vicuña y Macedo provocó una reacción física y violenta por parte de Pampita, quien atacó a la actriz. El altercado incluyó tirones de pelo, patadas y arañazos, manchando la velada y restando glamour al lugar turístico, según contaron algunos testigos del hecho. Aunque dejando uno de los grandes momentos en la historia de la farándula.

El tiempo pasó, y hace unos meses la protagonista de Margarita le restó importancia al hecho: “Me fui a mi casa y no pasó nada más. Si la veo hoy está todo bien, nos saludamos y podemos compartir un momento o lugares y vamos a trabajar para las mismas marcas. No elijo quedarme nunca con algo negativo”, aseguró, dando vuelta la página.

Isabel Macedo y Benjamín Vicuña protagonizaron "Don Juan y su bella dama"

Sin embargo, hay un ingrediente que aporta más picante al asunto. Según la periodista Laura Ubfal, Macedo es íntima amiga de Milagros Brito, ex pareja de García Moritán y madre de sus hijos Delfina y Santino. Este vínculo, hasta entonces poco conocido por el gran público, arroja una luz distinta sobre la situación, sugiriendo que la intérprete no solo se abstiene de opinar por respeto a Pampita, sino también por su cercanía con Brito, cuya vida personal está irremediablemente entrelazada con la del empresario.

En este escenario de conexiones y tensiones cruzadas, la actriz supo navegar con cautela. A pesar de que su nombre sigue apareciendo en relación con Pampita, ella elige la discreción y la distancia de los escándalos que alguna vez la envolvieron. Lo que queda claro es que, en el intrincado mundo de las relaciones personales y mediáticas, los protagonistas evolucionan, los escándalos quedan atrás, pero las historias, en ocasiones, nunca desaparecen del todo.