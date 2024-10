Ca7riel & Paco Amoroso, a la conquista del pop: de reunir a Lali y Tini en su disco a deslumbrar en los escenarios

Ca7riel y Paco Amoroso hablan cómo encararon la grabación de su disco Baño María (Teleshow)

Para cocinar la ketamina a fin de darle un uso recreativo, algo que desaconsejan los médicos, es preciso tomar un jarro, llenarlo de agua, darle fuego lento y sobre la boca del recipiente colocar un platito en el que se va a esparcir la sustancia mezclada con unas gotas de agua. Una vez que la preparación esté sólida y se pueda rascar, estará lista. Baño María, el álbum debut de CA7RIEL & Paco Amoroso, toma su título y su concepto de este procedimiento y de su posterior consumo.

En la tapa del disco, los artistas aparecen desnudos adentro de un jacuzzi presuntamente lleno de agua caliente, como si ellos mismos se estuvieran cocinando a fin de ser utilizados como un shot de euforia, lisergia y distorsión del tiempo. Un trabajo degenerado y desgenerado ensamblado en Miami, en donde el pop toma formas de dembow, drum and bass, r&b, industrial, trap, a la vez en que ellos van rapeando sobre una larga marcha que transcurre en una noche que comienza a la 1 AM y termina a las 12 del mediodía.

En la composición y producción de estas canciones figuran nombres que quizás al común no le dicen nada (el argentino Federico Vindver, Pipe Bernal, Lewis Pickett, Vibarco, Casta, Taiko, XAY, Gino Borri...), pero que están detrás de éxitos de artistas que van de Kanye West a Bad Bunny, de Nathy Peluso a Karol G, de C. Tangana a Trueno, Maluma, Shakira, Anitta y más. Pero, probablemente, la mayor cucarda en los créditos de Baño María sea tener a Lali Espósito y Tini Stoessel, convirtiéndose en el único disco en todo el mundo que reúne a las dos mayores popstars argentinas. “Con cada una de ellas el proceso fue distinto. Con Lali nos metimos al estudio porque estábamos geográficamente cerca. Y Tini no sé dónde estaba, estaba en otro planeta haciendo la suya y apareció”, resume Ca7riel en diálogo con Teleshow.

Esta nueva etapa en su recorrido comenzó allá por marzo con una comentada y polémica participación en el Lollapalooza Argentina, en donde realizaron una listening party para estrenar estas nuevas canciones: estuvieron metidos en una tina espumosa, rodeados de amigos y chicas en bikini, tomando champagne y sin cantar ni tocar una sola nota. Ellos se divertían, el público miraba.

Ca7riel y Paco Amoroso en el último Lollapalooza Argentina: adelantaron su álbum "Baño María" desde adentro de un jacuzzi (Foto/Chule Valerga)

En agosto, las cosas tomaron otra forma cuando realizaron un recital de alto impacto en el Movistar Arena de Buenos Aires. Colgados de arneses como si fueran miembros de De la Guarda, volando por encima de su banda —embutida en la representación de un jacuzzi enorme— y de la multitud, cantando los temas de Baño María intercalados con parte de su material solista y también con los viejos singles con los que se habían configurado como dupla allá por el 2018. Encima, remataron la faena con la presencia de Wanda Nara, la diva trash que más los inspira en la actualidad, quien recreó un playback de su “Bad Bitch”.

Hace pocos días estrenaron una performance de alto vuelo dentro del formato Tiny Desk, grabado en Washington DC y acompañados por un ensamble entre algunos de los músicos que los acompañan actualmente y otros locales. En paralelo, siguen de gira por Argentina. Este viernes se presentan en el Hipódromo de la Ciudad de La Plata en el marco del ciclo Noches Capitales, en una misma fecha que los reúne con las performers Six Sex y Fiah Miau: “Son súper amigas nuestras. Y nos alimentamos del mismo nutriente de mierda. Se podría decir que frecuentamos los mismos afters... O las mismas previas”, se ríen ellos.

“Nos gusta el cambio de escenarios y de formatos. Todo es bastante diferente. Te da otro contacto con el público. Por eso, los shows más chicos también están más buenos”, dice Paco, quien define que la puesta impactante en el Movistar Arena fue “como un sueño loco por el hecho de no depender de uno mismo. Hay unas sogas que te tiran, que te traen... Estar en un escenario es un lugar bastante seguro y conocido”. “Claro, ahí tomás el control vos. Pero estás a 15 metros de altura y no controlás un carajo”, admite Ca7riel.

Wanda Nara sorprendió a los besos y cantando con Ca7riel & Paco Amoroso arriba del escenario

—Desde abajo se los vio bastante naturales, tranquilos, disfrutándolo sin vértigo.

Paco Amoroso: —La pasamos bien y también fue como algo que sabés que son oportunidades delirantes que hay que agarrarlas. Nosotros en ese sentido siempre tratamos de aprovechar, de soñar en grande y de delirar. Y hay gente que nos sigue. Entonces, aprovechamos cada delirio que se pueda hacer para pasarla bien. Es que nunca sabés qué puede pasar, hay que hacer todas.

—Hablemos de Baño María. ¿Con qué fueron a Miami y qué se trajeron más allá del disco?

Ca7riel: —Fuimos con esperanzas e incertidumbres y volvimos con un montón de canciones.

Paco Amoroso: —La verdad que sí. Cada momento es distinto, diferente e irrepetible. Y en este caso fuimos, la verdad, a ver qué pasaba y a ver qué nos proponía el plan de grabar música de una manera distinta a la que estábamos acostumbrados. Que es estar 12 horas encerrados en el estudio con mucha gente trabajando para vos. Y así salió el disco en tiempo récord, la verdad. Fueron 10 sesiones: 10 días de ir al estudio. Después, obviamente, pingponear, mezclar, alguna cosa que se regraba. Pero 10 días puntuales de producción de música. Y la verdad que fue increíble. La música, por lo general, toma un poco más de tiempo. Imaginate, cuando te vas a dormir un día y tenés cuatro temas, volvés al otro día e hiciste cinco temas más.... Capaz queda uno de esos cinco, pero la sensación en el cuerpo es que estás con demasiado estímulo y demasiada cosa. Y se disfruta mucho el hecho de ver tanto hacerse tan rápido. Entonces, el disco fue concebido de esa forma. Un polvo desaforado.

Ca7riel: —Sí, un polvo desaforado.

—El guion del álbum los pone a ustedes como protagonistas de una fiesta interminable, algo que a mí me recuerda a esa explosión que experimentaron en el 2019 con sus primeras canciones. ¿Se inspiraron en eso?

Paco Amoroso: —Re.

Ca7riel: —Para mí es como una segunda adolescencia que estamos viviendo nosotros. Musical, ¿no? Porque ya somos unos viejos chotos. Pero yo creo que es como una segunda adolescencia musical por esto que hablamos del polvazo frenético, que así como salió Baño María, también en esas épocas habían muchos polvazos frenéticos, que eramos nosotros tocando en vivo y haciendo las canciones nosotros. Pero ahora tenemos las herramientas de ir a Miami y componer con gente que es una Ferrari.

Paco Amoroso: —Sí. Y, también, nosotros estamos en otro momento, de tener otras armas distintas a cuando empezamos. La verdad es que estamos más grandes, tenemos mucha más experiencia a la hora de grabar. Pero sí, eso que decías de la velocidad y de lo frenético que está un poco en el disco, es un poco lo que nos pasó en ese año. Y también el disco fue así y ahora estamos en otro momento frenético. En la carrera musical no siempre es así. Hay momentos donde la velocidad sube, que están muy buenos, y que te quedan marcados, también. Que cuando bajás a una velocidad más normal, volvés a revisitar todo lo que pasó muy rápido desde otro lugar.

"Estamos más grandes, tenemos mucha más experiencia a la hora de grabar", dicen Ca7riel y Paco Amoroso sobre sus métodos musicales (Foto/Gentileza Prensa)

—¿Cómo fue pasar de trabajar en un núcleo cerrado que eran ustedes dos y, ocasionalmente, algún productor como Evlay, a tener a disposición un ejército de compositores y productores que ganaron Grammys y laburan con artistas muy mainstream?

Paco Amoroso: —Cuando te metés con un amigo a grabar música, por lo general, hacés un tema en un día. El desafío es: “Terminemos un tema, lo hacemos y ya está, listo”. Estás un rato largo trabajando y no tenés barrita para seguir haciendo más. Y acá había que hacer cuatro más (risas). Entonces, la única manera de hacer eso es que haya más personas laburando con vos y más productores. Y acá había tres estudios en paralelo trabajando. Es la única manera de hacer música en cantidades, en tiempo corto, récord.

—En ese sentido, ¿dónde sienten que está el sello de ustedes?

Paco Amoroso: —Es que nosotros hicimos las letras y creo que se nota que somos nosotros.

Ca7riel: —Nosotros somos muy hinchapelotas con los productores: “Che, este bombo no me gusta, este bajo no me gusta”. Pero acá decidimos ceder, tal vez, pequeñas cosas a los productores y confiar en el oído que tienen los otros. Y el arte de hacer pop, mi amor, que es algo que no lo sabíamos hacer tan piola, la verdad.

Paco Amoroso: —Algo también interesante es que me parece que entendimos dónde el foco tiene que estar puesto. Lo más importante en una canción es la voz, las melodías y que tenga sentido lo que estás contando. Como que antes de golpe estábamos: “Che, vamos a probar un bombo”. Y estábamos media hora buscando un sonido de bombo. Y no pasa por ahí, la verdad, el éxito o no de una canción. Después, sí, en la mezcla te ponés más fino y es momento de eso. Pero me parece que, cuando estás trabajando con alguien nuevo, es más interesante aprovechar el envión inicial e ir a los bifes. Y tratar de cerrar las canciones rápido. Eso también es lo que te da estimulación y deja a todo el mundo caliente, con ganas de hacer más. Así que fue cambiar el enfoque de cómo se trabaja.

—Lo describen como un método “fast food”, sin embargo su música no suena exactamente igual a lo que se está haciendo en el mainstream.

Paco Amoroso: —Esos productores laburan todo los días con gente distinta y harán música distinta y variará mucho la música que surja con cada artista. En nosotros, en particular, creo que siempre termina apareciendo nuestra personalidad, de alguna manera, en las canciones. Y tampoco lo pensamos mucho.

Ca7riel: —Sí, nos sale.

Paco Amoroso: —Cuando estamos ahí en el estudio, saldrá la música que sale. Y hay canciones que nos gustaron más, otras que nos parecerán una mierda. Pero terminó quedando un disco que nos encanta y que en vivo nos gusta mucho también tocar.

—En este proceso, ¿cuál fue la primera canción con la que se sorprendieron?

Ca7riel: —Yo creo que fue “Baby Gangsta”. Como que flasheé. Dije: “Guau”. Y fue la primera que salió así.

Paco Amoroso: —Viste que vas trabajando por días. Entonces, “Baby Gangsta” fue el primer tema que quedó. Creo que ese mismo día a la noche salió “Dumbai”, que nos mató también, nos encantó de una...

Ca7riel: —Ahhh... ¡No lo podía creer!

Paco Amoroso: —Y después nos pasó con “Mi diosa”, que también hay veces que es lo rápido que sale algo y de golpe... Hay veces que el tema ya está sonando. Te mandan el bounce en el estudio y ya suena con toda. Pasa algo especial cuando una canción está sonando increíble de entrada. Con ese tema, ya sonaba con toda de una. Y también me había quedado eso en la cabeza. Hay otros temas, como “Sheesh”, que sí tuvieron un proceso más normal de disco. De decir: “Che, este verso va de vuelta, escribamos esto otra vez”. Tuvo un tironeo más de canción de tiempos lógicos, de estar con más idas y vueltas. El resto, la verdad, salió todo bastante de una.

Videoclip de "El único", una de las canciones más destacadas de Baño María, el álbum debut de Ca7riel y Paco Amoroso

—En este cambio de paradigma de la difusión que está tomando la industria, TikTok es preponderante y ustedes también se volcaron a eso. En ese sentido, ¿el recurso narrativo del diálogo de “El único”, que se volvió viral, tiene que ver con esa lógica o llegó antes?

Paco Amoroso: —No, cuando hicimos ese tema, de entrada fue decir: “Che, hagamos un tema en el que pase toda esta situación en la que los dos estuvimos con la misma chica”. Entonces escribimos a partir de eso. Y nos dimos cuenta de que eso era un momentazo, de que había algo especial con eso. Lo cantábamos y hay como una cosa medio teatral que está bárbara y que sabíamos que iba a estar buenísima.

Ca7riel: —Ahí en el estudio ya nos hacía reír a los gritos, nos abrazábamos como si hubiésemos clavado un gol. Había ambientillo cuando se creó esa parte. Eso pasó.

—Hablando de la cuestión teatral, la interpretación de “Pirlo” en vivo es muy sentida y va por ese lado, ¿no?

Paco Amoroso: —Mirá, ese tema lo entendimos a los cuatro meses. Estaba la canción, así como balada, y tardamos cuatro meses en entenderla.

Ca7riel: —Nos parecía una poronga...

Paco Amoroso: —Y hoy te digo que es la canción más sólida del álbum, a nivel pop song. Tiene un montón de yeites de canción pop, de hit. Desde las melodías que se repiten dos veces, la estructura que tiene, la letra que te está contando algo medio doloroso que te puede llegar a interpelar. Yo luché mucho para hacerle una versión hyperpop y todos me decían: “No, no rompas las pelotas, es la balada, es la balada”. Y la verdad que mejor que quedó la balada. Y en vivo nos encanta cantarla. Ahora la estamos reinterpretando y el pianista se tira unas magias que son divertidas. Es un temazo.