El exabrupto de Ian Lucas luego de la eliminación de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

El mensaje de Ian Lucas luego de la eliminación de Evangelina Anderson en Gran Hermano

La reciente gala de eliminación de MasterChef Celebrity marcó un punto de quiebre tanto en la competencia como en las relaciones personales de los participantes. La salida de Evangelina Anderson no pasó desapercibida y tuvo repercusiones inmediatas en quienes compartieron el certamen con ella, en especial para Ian Lucas, en pleno cortocircuito con la modelo, fue protagonista de un exabrupto que no pasó desapercibido.

El episodio comenzó con un clima de tensión notorio. Durante la gala, los participantes se enfrentaron a un desafío que puso a prueba sus habilidades y nervios. El jurado, fiel a su estilo, exigió precisión y creatividad en cada plato, lo que generó un ambiente de alta presión. Anderson, que venía de semanas agitadas tanto dentro como fuera del programa, tuvo dificultades para cumplir con las expectativas del jurado y fue eliminada junto a Cachete Sierra.

Su despedida fue emotiva, con palabras de agradecimiento a sus compañeros y gestos de afecto, a lo que se sumaron lágrimas y confesiones sinceras por la experiencia vivida. Por ejemplo, las de Wanda Nara, quien la elogió sobre todo por sus cualidades personales, y otros participantes la abrazaron y le expresaron apoyo, reflejando el lazo que se había forjado en el reality.

Ian Lucas compartió esta imagen con 'Cachete' Sierra, en medio de las repercusiones por el mensaje que envió tras la eliminación de Evangelina Anderson en Gran Hermano

Ian Lucas celebró seguir en la competencia junto a Marixa Balli

Se sabe que las redes hablan por sí mismas más allá de la pantalla, y en el caso de Ian Lucas supo bien cómo manejarse. “¡Te adoro hermano! que lindo que la vida nos haya cruzado, te quiero muchísimo", escribió a Cachete en su posteo de despedida, además de subir una foto con el ex Casi Ángeles. También se mostró junto a Marixa Balli y celebró seguir en competencia. En cambio, en el posteo de Evangelina no expresó ningún tipo de reacción.

Pero allí no quedó el asunto y grabó un video en el que abordó su presente en el certamen y la repercusión de lo ocurrido. En el mensaje, agradeció los comentarios positivos por su desempeño en el certamen: “No puedo responder de todos los comentarios lindos que estoy recibiendo de MasterChef. Seguimos en carrera", expresó, y resaltó su esfuerzo en estos meses: “No saben en serio todo lo que trabajé y estudié y tuve clase de cocina todos los días. Volví a grabar y tenía clase de cocina a la noche, a la mañana. Dejé la vida para estar ahí. Así que gracias en serio a los que tiran la mejor siempre. Y a los que no, me chupa un huevo”, afirmó, en un textual que dejó en claro su estado de ánimo y su postura frente a las críticas.

La sentida despedida de Wanda Nara a Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity

La relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas venía siendo tema de conversación tanto en el detrás de escena como en el desarrollo de la competencia. Durante varias semanas, compartieron momentos de cercanía y complicidad en la cocina, lo que llamó la atención de los seguidores del certamen y de otros participantes. La convivencia y el trabajo en equipo se combinaron con situaciones de tensión, especialmente a partir de la aparición de fotos juntos fuera del set, lo que alimentó rumores y especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

Claro que todo se terminó de la peor manera. Ian publicó un mensaje en sus redes confirmó la existencia de un romance y se mostró herido por las reiteradas negativas públicas de Anderson. “Los afectos nunca fueron marketing ni contenido. Lo que viví fue real. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno pero no boludo”, aseguró en un extenso descargo. En tanto, Evangelina mantuvo su postura en su visita a Cortá por Lozano: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”, y aseguró que los besos que se viralizaron en las fotos fueron a pedido de sus compañeros: “Un pico no se le niega a nadie”.