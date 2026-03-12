Teleshow

El exabrupto de Ian Lucas luego de la eliminación de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

El influencer rompió el silencio autoimpuesto y reaccionó a la última gala del reality gastronómico que derivó en la salida de la modelo

Guardar
El mensaje de Ian Lucas luego de la eliminación de Evangelina Anderson en Gran Hermano

La reciente gala de eliminación de MasterChef Celebrity marcó un punto de quiebre tanto en la competencia como en las relaciones personales de los participantes. La salida de Evangelina Anderson no pasó desapercibida y tuvo repercusiones inmediatas en quienes compartieron el certamen con ella, en especial para Ian Lucas, en pleno cortocircuito con la modelo, fue protagonista de un exabrupto que no pasó desapercibido.

El episodio comenzó con un clima de tensión notorio. Durante la gala, los participantes se enfrentaron a un desafío que puso a prueba sus habilidades y nervios. El jurado, fiel a su estilo, exigió precisión y creatividad en cada plato, lo que generó un ambiente de alta presión. Anderson, que venía de semanas agitadas tanto dentro como fuera del programa, tuvo dificultades para cumplir con las expectativas del jurado y fue eliminada junto a Cachete Sierra.

Su despedida fue emotiva, con palabras de agradecimiento a sus compañeros y gestos de afecto, a lo que se sumaron lágrimas y confesiones sinceras por la experiencia vivida. Por ejemplo, las de Wanda Nara, quien la elogió sobre todo por sus cualidades personales, y otros participantes la abrazaron y le expresaron apoyo, reflejando el lazo que se había forjado en el reality.

Ian Lucas compartió esta imagen
Ian Lucas compartió esta imagen con 'Cachete' Sierra, en medio de las repercusiones por el mensaje que envió tras la eliminación de Evangelina Anderson en Gran Hermano
Ian Lucas celebró seguir en
Ian Lucas celebró seguir en la competencia junto a Marixa Balli

Se sabe que las redes hablan por sí mismas más allá de la pantalla, y en el caso de Ian Lucas supo bien cómo manejarse. “¡Te adoro hermano! que lindo que la vida nos haya cruzado, te quiero muchísimo", escribió a Cachete en su posteo de despedida, además de subir una foto con el ex Casi Ángeles. También se mostró junto a Marixa Balli y celebró seguir en competencia. En cambio, en el posteo de Evangelina no expresó ningún tipo de reacción.

Pero allí no quedó el asunto y grabó un video en el que abordó su presente en el certamen y la repercusión de lo ocurrido. En el mensaje, agradeció los comentarios positivos por su desempeño en el certamen: “No puedo responder de todos los comentarios lindos que estoy recibiendo de MasterChef. Seguimos en carrera", expresó, y resaltó su esfuerzo en estos meses: “No saben en serio todo lo que trabajé y estudié y tuve clase de cocina todos los días. Volví a grabar y tenía clase de cocina a la noche, a la mañana. Dejé la vida para estar ahí. Así que gracias en serio a los que tiran la mejor siempre. Y a los que no, me chupa un huevo”, afirmó, en un textual que dejó en claro su estado de ánimo y su postura frente a las críticas.

La sentida despedida de Wanda Nara a Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity

La relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas venía siendo tema de conversación tanto en el detrás de escena como en el desarrollo de la competencia. Durante varias semanas, compartieron momentos de cercanía y complicidad en la cocina, lo que llamó la atención de los seguidores del certamen y de otros participantes. La convivencia y el trabajo en equipo se combinaron con situaciones de tensión, especialmente a partir de la aparición de fotos juntos fuera del set, lo que alimentó rumores y especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

Claro que todo se terminó de la peor manera. Ian publicó un mensaje en sus redes confirmó la existencia de un romance y se mostró herido por las reiteradas negativas públicas de Anderson. “Los afectos nunca fueron marketing ni contenido. Lo que viví fue real. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno pero no boludo”, aseguró en un extenso descargo. En tanto, Evangelina mantuvo su postura en su visita a Cortá por Lozano: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”, y aseguró que los besos que se viralizaron en las fotos fueron a pedido de sus compañeros: “Un pico no se le niega a nadie”.

Temas Relacionados

MasterChef CelebrityEvangelina AndersonIan Lucas

Últimas Noticias

De Stranger Things a la Bombonera: Joe Keery revolucionó Buenos Aires antes su show en Lollapalooza

El actor de la serie furor de Netflix tuvo una nutrida agenda porteña antes de sus presentaciones en el festival

De Stranger Things a la

La China Suárez festejó en Milán con Mauro Icardi y su círculo íntimo: regalos de lujo y una cena inolvidable

La actriz sigue celebrando sus 34 años y esta vez se mostró en la ciudad italiana, con su madre, sus hijos y su grupo de confianza

La China Suárez festejó en

Bautista Vicuña mostró su duro entrenamiento de boxeo para poder cumplir un sueño: “¡Voy por vos!”

El joven publicó videos junto a su profesor y reveló el objetivo que lo motiva a superarse día a día. La reacción de Pampita y el apoyo de sus seguidores

Bautista Vicuña mostró su duro

La palabra de la familia de Carmiña Masi luego de su expulsión de Gran Hermano: “Es intensa, picante y sin filtro”

Allegados a la periodista paraguaya publicaron un contundente mensaje en sus redes sociales, remarcando la responsabilidad de la participante en sus actos

La palabra de la familia

Agresiones, insultos racistas y participantes en riesgo: así fueron todas las expulsiones en Gran Hermano Argentina

En las trece ediciones del reality en el país, diez concursantes tuvieron que abandonar la casa a raíz de diferentes conductas que violaron en reglamento. Todos los casos

Agresiones, insultos racistas y participantes
DEPORTES
La frase del Chiqui Tapia

La frase del Chiqui Tapia sobre la Finalíssima entre Argentina y España: “Quiero que se juegue en el Monumental”

Impacto en el Arnold Classic: la performance del gigante nigeriano de casi 2 metros y 130 kilos que le dio el título en el certamen de fisicoculturistas

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

San Lorenzo confirmó las dos graves lesiones que sufrieron Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández ante Boca

El clásico de Córdoba entre Tallares e Instituto animará la jornada de la fecha 10 del Torneo Apertura

TELESHOW
De Stranger Things a la

De Stranger Things a la Bombonera: Joe Keery revolucionó Buenos Aires antes su show en Lollapalooza

La China Suárez festejó en Milán con Mauro Icardi y su círculo íntimo: regalos de lujo y una cena inolvidable

Bautista Vicuña mostró su duro entrenamiento de boxeo para poder cumplir un sueño: “¡Voy por vos!”

La palabra de la familia de Carmiña Masi luego de su expulsión de Gran Hermano: “Es intensa, picante y sin filtro”

Agresiones, insultos racistas y participantes en riesgo: así fueron todas las expulsiones en Gran Hermano Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Un niño de 13 años

Un niño de 13 años golpea a su padrastro hasta dejarlo inconsciente tras sorprenderlo intentando asfixiar a su madre

Balao en Ecuador sigue bajo el agua tras las inundaciones que golpearon al cantón costero

Opositores buscan interpelar a tres ministros de Bolivia por la crisis de los billetes del accidente aéreo

El chileno Smiljan Radic Clarke obtuvo el premio Pritzker, “el Nobel de la arquitectura”

Una pasajera protagoniza pelea con adultos mayores durante un vuelo y obliga a desviar un avión con decenas de personas a bordo