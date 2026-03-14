Seúl afirmó que Corea del Norte lanzó alrededor de 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón y crece la tensión regional

Una prueba de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de gran calibre, dirigida por el líder norcoreano Kim Jong-un (REUTERS/Archivo)

El régimen de Corea del Norte disparó unos 10 misiles balísticos no identificados hacia el mar de Japón el sábado, según informó el Estado Mayor Conjunto de Seúl. El lanzamiento se produjo días después de que Pyongyang advirtiera sobre “terribles consecuencias” por los ejercicios militares anuales realizados por Corea del Sur y Estados Unidos en la región.

El ejército surcoreano detectó “alrededor de diez misiles balísticos no identificados lanzados desde la zona de Sunan, en Corea del Norte, hacia el Mar del Este, aproximadamente a la 1:20 p. m. (04:20 GMT)”, de acuerdo con el comunicado oficial.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur informó que la dictadura norcoreana disparó al menos un “proyectil” no identificado, semanas después de que Pyongyang rechazara las últimas propuestas de paz de Seúl. El Norte calificó los acercamientos surcoreanos como una “farsa torpe y engañosa” y frustró así las expectativas de deshielo diplomático.

Según el comunicado, Pyongyang lanzó al menos un “proyectil no identificado hacia el este”, sin ofrecer detalles adicionales. El anuncio se produjo poco después de que el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, afirmara que el presidente estadounidense Donald Trump considera positiva una reunión con el dictador norcoreano Kim Jong-un.

Desde Tokio, el Ministerio de Defensa de Japón denunció además el posible lanzamiento de un misil balístico desde la región norte de la península asiática. “Corea del Norte ha lanzado lo que podría ser un misil balístico. Les informaremos en cuanto tengamos más información”, publicó el ministerio en su cuenta de X.

Kim Jong-un (centro) observando vuelos de prueba de misiles hipersónicos en Pyongyang, Corea del Norte, el 4 de enero del 2026 (AP)

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ordenó a las autoridades recopilar y analizar información, proporcionar datos oportunos y precisos al público, garantizar la seguridad de aeronaves y buques, y mantenerse en estado de máxima preparación, según un comunicado oficial.

La cadena pública NHK, citando fuentes de Defensa, reportó que el proyectil parece haber caído fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Japón, sin que se hayan registrado daños hasta el momento.

Corea del Norte lanzó al menos dos misiles balísticos contra el mar de Japón (denominado mar del Este en las dos Coreas) el pasado 27 de enero. El lanzamiento realizado este sábado coincide con los ejercicios militares anuales Freedom Shield entre Estados Unidos y Corea del Sur, que comenzaron el lunes, en un contexto marcado por la posibilidad de que Washington despliegue activos militares desde la península coreana hacia Medio Oriente ante la escalada del conflicto con Irán.

Una prueba de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de gran calibre, dirigido por el líder norcoreano Kim Jong-un (REUTERS/Archivo)

Las maniobras Freedom Shield se extenderá hasta el 19 de marzo y contará con la participación de unos 18.000 efectivos. Las maniobras, de carácter defensivo, buscan fortalecer la capacidad de respuesta de la alianza mediante operaciones combinadas, conjuntas y multidominio. Incluyen entrenamientos reales, simulaciones y ejercicios de campo para mejorar la preparación operativa de ambas fuerzas, según información de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK).

Corea del Norte suele responder con firmeza a estas maniobras, que considera un ensayo de invasión y una muestra de la política hostil de Washington y Seúl.

Estados Unidos lidera desde hace décadas los esfuerzos para desmantelar el programa nuclear norcoreano, pero las cumbres, sanciones y presión diplomática tuvieron resultados limitados.

En los últimos meses, la administración Trump buscó reactivar las conversaciones de alto nivel con Pyongyang, con la posibilidad de una cumbre con Kim Jong-un este año, en el marco de una visita prevista a China en abril por parte del presidente estadounidense. Durante un viaje a Asia en octubre, Trump afirmó estar “cien por cien” dispuesto a reunirse con Kim Jong Un, una declaración que quedó sin respuesta por parte de Corea del Norte.

(Con información de AFP)