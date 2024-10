La China Suárez sorprendió con un particular look en su rostro que causó polémica entre sus seguidores

El particular look de la China Suárez que despertó polémica entre us seguidores (Instagram)

Entre cenas tiernas y momentos de descanso con su hijo más pequeño, Amancio, Eugenia la China Suárez ha despertado polémica una vez más. En esta oportunidad, durante este miércoles, la actriz ha generado un gran revuelo entre sus seguidores cuando compartió un carrete de fotos de su rostro. La China acompañó las imágenes con el siguiente texto: “Los días van lentos pero la vida vuela”. Sin embargo, lo que realmente levantó cientos de comentarios a favor y en contra fue cuando se la vio a la modelo con primeros planos de su cara, con las cejas cortadas por la mitad.

“¿Por qué te arruinás?”, “Uy, ¿por qué te arruinaste las cejas?, las tenías preciosas”, “Mujer adulta, la ridículez que hace, el ejemplo que le da a sus hijos, no sé si lo hizo para llamar la atención pero tenía unas cejas hermosas...”, fueron algunos de los mensajes que recibió su publicación. Sin embargo, muchos otros justificaron a la actriz. “No se arruina, se compromete con el papel en el que está trabajando, señora”, “Si para vos la China está arruinada, qué nos queda al resto”, “Para los que no saben las cejas están así porque está grabando una serie. Y si no estaría grabando es su problema son sus cejas y listo”, agregaron los internautas cruzándose entre unos y otros.

Cabe destacar que la China ha causado gran expectativa con su participación en el nuevo spin-off de El Marginal, titulado En el Barro, que explorará la vida en un penal de mujeres. La serie, bajo la dirección de Sebastián Ortega y con guion de Silvina Frejdkes, Alejandro Quesada y Omar Quiroga, comenzó su rodaje hace algunos meses y contará con un elenco destacado que incluye a María Becerra, quien debutará como actriz, y a otras figuras como Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Ana Rujas, Carolina Ramírez y Ana Garibaldi.

La China Suárez sorprendió con un particular look en sus cejas (Instagram)

El anuncio de la participación de Suárez en la serie ha sido acompañado por un vistazo a su particular camarín, que ha captado la atención por su decoración en tonos rosados. Érika De Sautu Riestra, otra de las protagonistas, compartió un recorrido por el espacio, mostrando un colchón inflable rosa con detalles de castillo, una heladera decorada con stickers de Hello Kitty, y una mesa de luz repleta de objetos personales, incluyendo una foto de los hijos de la actriz.

La serie promete revelar los secretos y desafíos de la vida carcelaria desde una perspectiva femenina, ampliando el universo de El Marginal. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno, el interés de los seguidores crece con cada nueva información que surge sobre la producción.

La China Suárez se mostró con unas fotos con sus cejas cortadas y despertó polémica (Instagram)

El elenco de En el Barro se completa con la participación de Ana Garibaldi, quien retoma su papel como Gladys Guerra, la esposa de Mario Borges. La producción de Netflix busca mantener el éxito de la serie original, explorando nuevas historias y personajes en un entorno diferente.

La China Suárez subió una publicación con sus cejas cortadas en Instagram (Instagram)

Mientras tanto, la China ha compartido en sus redes sociales algunos detalles de su preparación para el papel, incluyendo un cambio en su apariencia con las cejas cortadas a la mitad, sugiriendo que ya está entrando en personaje. La actriz también ha regresado a las redes sociales tras la pérdida de su perro Apolo, compartiendo momentos de su vida personal y profesional.

El camarín de la China Suárez en las grabaciones de En el Barro (Instagram)

La serie En el Barro se perfila como una de las apuestas más esperadas de la plataforma con un elenco que combina talento emergente y figuras consolidadas del espectáculo. La expectativa por su estreno sigue en aumento, mientras los fanáticos esperan ansiosos por descubrir las nuevas historias que se desarrollarán en este spin-off.