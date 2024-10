Reposo, suero y mimos de su pareja: así se recupera Cinthia Fernández de su cuadro de gastritis

Cinthia Fernández habló sobre su estado de salud (Video: Instagram)

Tras alejarse de las redes sociales y manifestar que sufría gastritis, Cinthia Fernández habló de su estado de salud. Con suero en su brazo y mientras continuaba con el reposo en su cama, la panelista de LAM (América) dialogó con Teleshow y expresó su dolor por no poder acompañar a sus hijas a un evento escolar. En ese panorama, la modelo destacó el apoyo de su familia, aunque no supo confirmar cuándo recibiría el alta médica.

“Me pusieron suero en casa. Así que acá ando en reposo, solo que hoy fui casi arrastrándome al family day. Íbamos a hacer juegos de todo tipo”, comenzó diciendo Fernández en una charla con este medio. Luego, la influencer detalló el cuidado que le brindó su familia: “No sé sinceramente cuándo me darán el alta. Me están cuidando Roberto (Castillo), mi mamá y mis hijas. Me siento mal, de verdad mal”. Por último, la bailarina se refirió a las indicaciones médicas que le hicieron los profesionales: “La dieta que me dieron es la misma que te dan en cualquier gastritis”.

Minutos atrás, Fernández había compartido en sus stories de Instagram un nuevo “informe” sobre su salud desde la comodidad de su cama: “Me reporto, estoy totalmente hecha pelota. Me vine a la cama, hoy estaba el family day y mi cerebro no concibe no estar con ellas, así que fui un ratito aunque sea, para que me vean ahí (sus hijas)”. Luego, la futura esposa de Roberto Castillo contó cómo continuó su día y le dio un consejo a sus seguidores: “Después me volví a acostar, me siento fatal, ya me pusieron suero, yo tengo gastritis nerviosa. Así que debe ser gastritis de la migraña que tenía, me tomé 75 ibuprofenos, no lo hagan. Así estoy, sobreviviendo”.

Matías Defederico mostró cómo fue su día con sus hijas (Video: Instagram)

Cinthia Fernández y Matías Defederico coincidieron en un evento

A pesar de su esfuerzo, Cinthia no pudo compartir el family day junto a sus hijas, un evento escolar en el que padres y madres acompañan a los menores y juegan juntos. Del otro lado de la vereda, quien sí pudo estar presente en la localidad de Loma Vede, en Escobar, fue Matías Defederico. El exfutbolista compartió en sus redes sociales imágenes del día que vivió junto a sus hijas. “Carretito de family day”, escribió el padre Charis, Bella y Francesca junto a una serie de fotos y videos.

En el material que publicó Defederico en sus redes sociales, podía verse a las niñas pintando una bandera con pinceles, bailando y siguiendo coreografías, y pateando penales en una cancha de fútbol.

Matías Defederico junto a sus hijas en el family day (Foto: Instagram)

Matías Defederico mostró cómo fue su día con sus hijas (Foto: Instagram)

La gastritis que atraviesa Cinthia Fernández se produjo luego de que la bailarina regresara de un romántico viaje a las playas de México. A partir de entonces, se metió de lleno en sus obligaciones cotidianas. Con ese panorama, este martes, mientras buscaba el equilibrio entre su vida amorosa y familiar, con su romance con Roberto Castillo cada vez más asentado, la modelo de 35 años se vio obligada a tomarse un descanso de su Instagram, lo que preocupó a sus fanáticos. En ese marco, ella habló sobre su estado de salud. “Perdones” fue la palabra que eligió para arrancar el video donde dio a conocer su situación. “Claramente no me estaría sintiendo bien estos días”, explayó ante la cámara, con una voz ronca y a cara lavada.

Desde la cama de su habitación, la bailarina continuó: “Tengo mucho dolor de estómago y ganas de vomitar. Ando con migrañas muy fuertes y tomando ibuprofeno. Me hizo mier… el estómago”. Ante este panorama, hizo hincapié en su estado de salud. “No sé si tengo tantas ganas de subir algo por acá. No me siento bien, por lo que voy a estar desaparecida”, sentenció mientras continuaba en reposo absoluto.