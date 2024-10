El elogio de Young Miko a Tini Stoessel luego de su concierto con Coldplay en Nueva York

El ida y vuelta 2.0 de Tini Stoessel y Young Miko: “Más linda la que me sacó la foto”

El vínculo entre Tini Stoessel y Young Miko trascendió públicamente hace unos meses atrás. Si bien la argentina y la puertorriqueña son bastante reservadas con sus vidas privadas y sus amistades, disfrutan de hacer planes juntas y así lo expresan a través de sus redes sociales.

Y es que el vínculo entre estas dos jóvenes talentosas inició por amigos en común a fines del 2023 y desde ahí se volvieron grandes amigas. Hace unos días, por ejemplo, Tini, conocida no solo por su música sino también por su indiscutible sentido de la moda, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en la playa. Allí la cantante posó de noche, con el mar de fondo, luciendo un catsuit negro con un corte cut-out en forma de gota en el pecho y unos minishorts a juego. La imagen rápidamente cosechó miles de “me gusta” y comentarios de sus seguidores, amigos y colegas, entre ellos estaba el de la puertorriqueña.

“La más linda”, le comentó Miko, la trapera de Puerto Rico junto con un emoji de una carita llorando y un corazón con una flecha. En tanto, Martina le contestó: “La que me sacó la foto es la más linda”. Este mensaje de la argentina confirmó que ambas compartieron ese momento en la playa.

Este intercambio no pasó desapercibido para los fanáticos, quienes están pendientes de la relación de Tini con su colega. Cabe destacar que esta no fue la única vez en la que las artistas se expresaron en las redes sociales, sino que en otras ocasiones ya habían intercambiado varios “me gusta” y comentarios.

Otro ida y vuelta surgió este martes cuando Tini publicó varias fotos de sus looks para una presentación que hizo junto a Coldplay por la colaboración en el tema “We Pray” en el Rockefeller Center de Nueva York. En ese sentido, estuvieron en The Today Show, un programa que se caracteriza por no solo tener grandes invitados, sino por montar increíbles espectáculos en uno de los lugares icónicos de la ciudad de Nueva York. Allí, Young Miko apareció en los comentarios con el siguiente mensaje: “Princesa”, a lo que Stoessel le contestó: “Tuya”.

El espectacular los que compartió Tini Stoessel (@tinistoessel)

Cabe destacar que las señales de buena onda entre las jóvenes no se limitan a las redes sociales, ya que en los últimos meses fueron vistas juntas en diversas ocasiones. Primero, compartieron noche en dos discotecas diferentes. Después, las cámaras captaron a ambas en un coche rojo, con Young Miko al volante y Tini como acompañante por México.

Otro de los momentos que compartieron fue cuando en los últimos días Stoessel asistió a un concierto de la boricua en Miami. Durante la presentación, Martina se mostró como una fan más: cantando, aplaudiendo y celebrando cada canción desde las gradas. Los videos de ese evento circularon rápidamente por las redes. Una muestra más de que la cantante argentina y la puertorriqueña celebran su hermosa relación y disfrutan de compartir muchos planes juntas en medio de la agitada rutina que ambas tienen con giras, presentaciones y shows por todo el mundo.

Tini Stoessel viendo a Young Miko en su show de Miami (Video: Tiktok)

María Victoria Ramírez nació el 8 de noviembre de 1998 en Añasco, Puerto Rico. Conocida popularmente como Young Miko, actualmente es una de las raperas más escuchadas de su país, y en muy poco tiempo, se convirtió en una sensación global. Su primera canción se llamó “Quiero” y la lanzó en 2019 a través de Soundcloud, la plataforma de streaming musical de perfil underground.

En muy poco tiempo llamó la atención y levantó el perfil, siendo rápidamente cobijada por sus colegas locales: su primer gran golpe lo dio al colaborar con Villano Antillano para la canción “Vendetta. Desde entonces, su carrera fue en ascenso y este año colaboró con el argentino Bizarrap en la “BZRP Music Sessions #58″.