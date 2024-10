Una joven se hizo pasar por la sobrina de Marcelo Tinelli para evitar un control de tránsito: la reacción del conductor

El video viral en el que una mujer se hizo pasar por Marcelo Tinelli (Policías en Acción)

Marcelo Tinelli se encuentra de viaje en Estados Unidos junto a su primo hermano, Luciano “El Tirri”, pero durante los primeros días de esta nueva aventura familiar se convirtió en el centro de atención en las redes sociales tras la viralización de un video de Policías en Acción 4.0 que lo involucra y decidió desmentir a la protagonista del corto.

En el video que encabeza esta nota, y que se volvió viral en pocas horas, se puede ver a una mujer que fue detenida en un control de tránsito de rutina y tuvo un tenso ida y vuelta con la policía encargada de la detención. “Te pido la licencia de conducir, mostrá la licencia, si no me la querés mostrar a mí, mostrásela a cualquiera de mis compañeros”, se escucha que decir a la oficial y generó el enojo de la mujer en cuestión y no tuvo reparos en responder de la peor manera: “Está acá la licencia. No tengo problemas. Vos sabés que lo que estás haciendo está muy mal. Te voy a escrachar en todos lados, no sabes con quién te estás metiendo, estás equivocada”.

El acalorado intercambio de palabras continuó, la detenida le mostró la licencia de conducir a los oficiales que rodeaban su vehículo, pero no sin antes lanzar una amenaza velada usando su supuesto parentesco: “Vos vas a salir en todas las redes ¿Vos sabés quién soy yo? Vas a salir en todas las redes, soy la sobrina de Marcelo Tinelli y te querés morir”.

Marcelo Tinelli confirmó el vínculo que tiene con la joven que aseguró que era su sobrina (Foto: Captura X/cuervotinelli)

Al ver este video, el histórico conductor de ShowMatch se tomó unos minutos de sus vacaciones familiares para aclarar su relación con la joven, cuya identidad se desconoce, y lo hizo mediante su cuenta de X. Esto lo hizo citando la publicación viral y escribió: “Esto es mentira. No es mi sobrina. Gracias a todos por preocuparse. Los amo”.

A los pocos minutos de esta aclaración compartió con sus seguidores un segundo mensaje, del que no dijo si tenía que ver con la situación de la joven que se hizo pasar por su sobrina o si era con respecto a otro tema. “Gracias a todos por los mensajes. Estoy feliz y agradecido por tanto amor. Gracias por los elogios y las críticas. Pasan los años y uno sigue aprendiendo”, detalló y luego agregó un consejo para todos sus seguidores y fanáticos: “Manténganse firmes aunque las cosas no vayan bien o la vida los colme de felicidad. Disfruten. El final es el mismo para todos. Los amo”.

El mensaje de Tinelli

La familia para Tinelli es una parte muy importante en su vida, presente en la cada uno de los movimientos de sus cinco hijos y de sus seres queridos. Semanas atrás compartió en sus redes sociales un histórico momento que vivió junto a los padres de su primo hermano, que hace más de 30 años se instalaron en Estados Unidos y no volvieron al país.

En esta oportunidad, Tinelli se reunió con Dorita, su madrina y la madre de El Tirri, y Mirtha, las hermanas de su madre María Esther, de quien en enero pasado se cumplieron 30 años de su muerte. El conductor compartió una fotografía con las dos mujeres a la que sumó a Nino, el esposo de Mirtha, y no pudo contener la emoción por verse físicamente después de tanto tiempo.

El histórico reencuentro familiar de Marcelo Tinelli y sus tíos (Foto: Instagram/marcelotinelli)

“Momento histórico en mi vida. Volver a estar juntos después de 35 años con mis amadas tías, las hermanas de mi mamá: Dorita y Mirtha”, fueron las palabras de Marcelo, que acompañó con dos emojis de corazón y una sonrisa que reflejaron la gran emoción que sintió ante el tan esperado reencuentro. Luego de la tierna foto subió un video mostrando un poco de la intimidad de la cena, donde se encontraban también sus dos hijas mayores, Mica y Cande.

“Diálogos antológicos entre mis tíos Dorita y Nino”, escribió en el corto que compartió junto a las etiquetas de las personas que se encontraban allí. “Acá están mis tíos que recién llegaron de Los Ángeles, Dorita y Nino, acá están, los dos contando que son los padres de El Tirri”, comenzó diciendo el bolivarense que insistió en que ellos relataran su historia de amor. “Estamos casados hace 67 años, sin un parate y de novios cinco años. No parece que pasó tanto tiempo”, reveló la pareja.