El conmovedor recuerdo de Marcelo Tinelli para su mamá: “Hace 30 años te despedías”

Marcelo Tinelli con su madre, Chiquita

Que la familia es el gran pilar de la vida de Marcelo Tinelli no es ninguna novedad. Desde que era un niño, en las mesas largas y amenas de su Bolívar natal con sus padres Dino Hugo y María Esther Domeño y que inculcó a sus cinco hijos, Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lolo. Y en cada recuerdo de los pequeños momentos felices y de aquellos tristes que dejaron huella y todavía duelen a pesar de la distancia.

Este jueves 4 de enero, el conductor compartió uno de ellos, al cumplirse 30 años de la partida de su madre, a quien todos conocían como Chiquita. Y la evocó con un sentido posteo en sus redes sociales. “Hoy te despedías físicamente de este mundo. Y permanecés intacta en mi alma, en mi corazón y en toda mi vida”, expresó en su cuenta de Instagram.

“Te amo, te extraño y te agradezco tanto siempre. Sos una de las personas más buenas y nobles que conocí. Estoy orgulloso de ser tu hijo, mamá hermosa, amada Chiquita”, concluyó el Cabezón, que completó el posteo con una imagen de su madre y su tía, con una aclaración al pie: “Amo esta foto en Mar del Plata, donde estás tan bella como eras, junto a la más pequeña, mi madrina, y quien es uno de los grandes sostenes de mi vida, Mirta Domeño.

La madrina de Marcelo es la madre de Luciano El Tirri, su primo hermano y gran compinche de aventuras desde que eran chicos. Y el productor fue uno de los primeros en dejar su saludo en la publicación y sumar su propia anécdota: “Aún recuerdo cuando caminábamos los tres juntos en la playa ¡Que increíble 30 años, que increíble la vida! Se la extraña mucho”, afirmó Luciano conmovido por la postal.

Marcelo Tinelli con sus padres Dino Hugo y María Esther

“¡Hermosa, siempre presente! Te amo pa”, sumó su hija Mica a una publicación por la que pasaron otros afectos del conductor como su novia Milett Figueroa, su amiga Andrea Bursten y el periodista Ángel de Brito, uno de los jurados de Bailando 2023.

A lo largo de su trayectoria, Marcelo guardó el recuerdo de su madre para el ámbito privado y pocas veces lo hizo público. Nunca como en una profunda entrevista con su mentor, confidente y gran amigo, Juan Alberto Badía, donde habló a fondo de sus padres. “Mi mamá tenía una esquizofrenia complicada, una enfermedad psiquiátrica grave. No tenía una familia grande. Las pérdidas me hicieron fuerte sin querer. Perdí a mi papá a los 10 años. Tuvimos que venir a Buenos Aires por él. Para mí era una selva esto. Mi papá tenía una cirrosis y en 15 días no lo tuve más. Yo sabía que tomaba, que era alcohólico, pero me hubiera gustado tenerlo más”, reveló el conductor de ShowMatch.

El recuerdo de Marcelo Tinelli para su madre (Instagram)

Esta situación la acercó a Chiquita, que también tenía sus problemas de salud. “A partir de ahí le di una mano a mi mamá, una gran mamá, a pesar de su grave enfermedad. Se le descubrió una esquizofrenia complicada. Fue difícil. Se murió cuando yo tenía 33 años. Una de las cosas más fuertes que me pasaron fue cuando tenía que dejarla internada en algún neuropsiquiátrico”, recordó por entonces sobre aquel día como hoy pero hace 30 años cuando la vida le jugó una de sus cartas bravas.

En una entrevista reciente con Teleshow, el conductor explicó de donde viene ese ADN familiero: “Yo fui criado de esa manera también. En comidas de mesas largas, con las bromas de mi abuelo, las navidades que nos corrían y nos asustábamos, en los algodones para las barbas de Papá Noel, y yo hice lo mismo con mis hijos”, resumió.