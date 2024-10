La polémica detrás de la foto de Wanda Nara y L-Gante besándose en Luján: la reacción de los protagonistas

Hace unos días, Wanda Nara y L-Gante estuvieron juntos en Bake Off

El lunes por la noche, una imagen aparecida en las redes quebró con la calma del cierre de jornada: Wanda Nara y L-Gante, sus labios atrapados en un beso intenso, con la imponente figura de la Basílica de Luján a sus espaldas, en medio de una quietud inusual que reinaba sobre la plaza. De inmediato, la foto comenzó a viralizarse como una chispa que encendía el fuego de la curiosidad pública.

La imagen compartida a través de la cuenta de El ejército de LAM generó de inmediato el estallido de distintos rumores respecto de la fecha de esa imagen, máxime teniendo en cuenta las últimas expresiones públicas del uno sobre el otro, y del presente de la relación entre ambos, luego de que tanta agua corriera bajo el puente y de que la cantante confirmara su separación de Mauro Icardi.

La imagen de L-Gante y Wanda Nara besándose frente a la Basílica de Luján (Foto: LAM)

Rápidamente, el primero en referirse a la imagen en cuestión fue el propio cantante, quien a través de una publicación en su cuenta de Instagram, compartió la postal y desmintió la novedad al expresar que “es una foto vieja”, como si quisiera de esa forma dejar en claro que lo vivido en algún momento ya es solo parte del pasado. “Yo ayer no fui a la peregrinación”, insistió al continuar distanciándose de la escena que el público ya había creado en su mente, imaginando que todo se dio durante la 50° Peregrinación Juvenil a Luján.

La foto, tomada tal vez en otro tiempo, en otro contexto, no importaba tanto como el efecto que causa ahora. L-Gante intentó marcar la distancia entre lo que fue y lo que es, entre ese beso y la vida que él llevaba en ese momento. De hecho, para sumar simbolismos, a la publicación sumo de fondo su canción “El último romántico”, para cuyo videoclip llamó a Wanda, lo que decantaría en esa historia de amor. Por su parte, en las redes se amplificaba el tema, en el que las suposiciones, los comentarios y las teorías añadían a cada instante una capa más a la historia.

L-Gante compartió la foto en Instagram y dio su versión de los hechos

La palabra de Wanda Nara

Por su parte, Wanda Nara mantuvo su silencio en las primeras horas, como si la fotografía fuera un reflejo lejano que no le pertenecía del todo. El beso había resurgido en un momento en que su vida parecía un constante equilibrio entre las apariciones públicas y los silencios calculados. De hecho, en las últimas horas, publicó una imagen en Instagram que luego borró. Allí, sobre un fondo negro, unas letras en blanco dejaban un mensaje marcado a fuego: “La lealtad se paga con lealtad, la traición con distancia”.

Cabe recordar que todo esto sucede luego de que ella se refiera sin tapujos a la relación entre ambos el último domingo en el programa de Susana Giménez. Allí, al rememorar esas épocas, la empresaria explicó que “yo me hice muy amiga de él”, aunque sintió un destrato luego de que comenzara a rondar en el ambiente la figura de la China Suárez: “Después al tiempo ella lo invitó a una avant premiere y él fue. Yo sentí que fue a propósito”, comentó. “Ustedes tienen siempre problemas con la China”, lanzó la diva, suspicaz. “Se te mete en tu pareja. Será de casualidad...”, insistió. “Es mucha casualidad de parte de los dos. Me pareció muy raro”, arrojó Wanda.

La palabra de Wanda Nara, tras conocerse la foto del beso con L-Gante (Foto: Instagram)

“Obvio que me enojé. Me pareció mal. Él sabía todo lo que había pasado, toda la historia. No se conocían, no tenían relación y de repente… Me pareció que fue más generado para la prensa y yo con mis amigos soy de fierro. Conservo amigos desde el jardín. Soy muy leal. Cuando alguien me hace algo así y me lastima... No me acostumbro a la gente ‘garca’”, lanzó.

Incluso se abrió al contar que hoy no está en buenas relaciones con L-Gante. “Me bloqueó, no le gustó como lo editaron, lo editaron mucho. Me dijo de todo”, se lamentó en alusión a la participación que él tuvo en Bake Off, en donde se lo vio a los besos con Andrea del Boca e incluso lanzarse chicanas con Wanda. “Es amoroso. Yo la verdad que con él tengo muy buena onda”, agregó.

“Yo soy de abrirme, de confiar, tengo buena relación con todo el mundo y cuando alguien me traiciona, me duele”, aseveró. Allí Susana le recordó la entrevista que le dio junto a Mauro Icardi justo después del escándalo con la China en 2021. “Yo creo que hay cosas más importantes cuando hay una familia. Yo soy muy familiera, pero eso no significa que sea tarada, pero defiendo mucho la familia, los chicos”, rememoró.