Yuyito González desmintió que le construyeran un gimnasio en la Quinta de Olivos: “No lo armaron para mí”

La conductora desmintió las versiones que indicaban que construyeron el gimnasio para ella sola (Video: Empezar el día - Ciudad Magazine)

El noviazgo entre Amalia Yuyito González y el presidente de la Nación, Javier Milei, supo hacerse su lugar en el mundo del espectáculo y la política. A meses de que lo confirmaran públicamente, su relación escaló seriedad con el pasar del tiempo y hace tan solo unos días, la conductora contó que comenzaron a ir juntos al gimnasio de la Quinta de Olivos. Esto descolocó a sus televidentes, en especial luego de las versiones que apuntaban que el mandatario construyó dicha habitación para ella, por lo que la presentadora tuvo que salir a desmentirlo. “No lo armaron para mí”, aseguró ante las cámaras de su ciclo.

En la emisión de Empezar el día (Ciudad Magazine), la exvedette fue severa y expresó: “La semana pasada yo conté en el programa qué había hecho el día anterior, o el fin de semana. Entonces, yo dije que comencé a hacer ejercicio. Por su parte, Facundo Ventura me consultó dónde y yo le dije en Olivos, a lo que quiso saber si había un gimnasio allá”. Sosteniendo esa misma línea, Amalia volvió a recordar que lo estaba haciendo con Milei y continuó: “Me frené y dije: ‘No lo tengo que decir’. Me salió espontáneamente y aparecieron los detractores de siempre a comentar: ‘Se lo armaron a Yuyito en la Quinta…’” .

Sin dar vueltas, esclareció las dudas al respecto. “Señores, no me construyeron nada. Yo solo abrí la puerta de un recinto que tenía aparatos para realizar ejercicio y me puse a usarlos”, expresó la animadora ante la cámara. En alusión a los vecinos de la residencia presidencial, lanzó: “¿Alguien vio que entraran camiones con cemento y ladrillos, o grúas con máquinas, aparatos y mancuernas? No, nadie lo vio porque eso no existió”.

"No me construyeron nada", expresó la conductora al inicio de la emisión de este lunes (Empezar el día - Ciudad Magazine)

“Estoy usando esa habitación que estaba de gestiones previas, ¿se entiende? ¿Tiene algo de malo hacer ejercicio? Para nada”, volvió a hacer hincapié sobre las instalaciones de la quinta presidencial. “¿Cuál puede haber sido la confusión? El otro día les comenté al respecto y yo estaba contando que había empezado a realizar gimnasia con mi novio. Luego me di cuenta de que también es el presidente de la Nación. Es que hay una línea fina entre hablar de mi pareja o de él en su cargo. Tal vez no lo tendría que haber dicho”, sumó González, quien dio detalles de su rutina en una de las emisiones pasadas de su ciclo. Y como cierre de este tema, la presentadora hizo un mea culpa y sentenció: “La verdad no sé si lo tenía que decir, ya que generó confusión. ¿Quedó todo claro? ¿Con esto se aclaró?”.

La exvedette y el mandatario argentino hicieron público su noviazgo hace meses

Cabe señalar que esta no fue la primera vez que la conductora se refirió a su vínculo amoroso con el jefe de Estado. En otra emisión habló del gran compromiso que tiene con él: “Hago todo lo posible para cuidar la relación. A veces, voy por la calle y la gente me dice: ‘Cuidalo al presidente’. Estoy dando todo de mí. Trato de mantener el eje, no soy un robot”.

“Soy una mujer de mucha fe. Estoy convencida de que, si Dios me puso en este momento con este hombre, entonces hay algo que va más allá de esta relación. Javier piensa lo mismo que yo. Estamos muy alineados en el propósito que nos dio Dios”, aseguró respecto al gran papel que tienen sus creencias en su vínculo amoroso.

A su vez, tan solo unas semanas atrás comentó sus deseos de convivir con su pareja en Olivos. “En algún momento me voy a mudar. Sí, está charlado. Tengo ganas y tenemos ganas de pasar más tiempo juntos”, comentó la exmodelo en alusión al siguiente paso que quiere tomar con Milei, con quien pasa algunas noches de la semana.