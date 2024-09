Yuyito se refirió a la entrevista de Milei con Susana: “Querían que fuéramos juntos, pero sentí que no tenía que estar”

Yuyito González habló sobre la entrevista de Susana Giménez a Javier Milei

Desde hace semanas, Amalia Yuyito González se volvió tema de conversación por su relación con el presidente de la Nación, Javier Milei. Como ya hizo en otras ocasiones, conductora aprovechó su ciclo Empezar al día (Ciudad Magazine) y se refirió a la entrevista que el Primer Mandatario realizó con Susana Giménez. “Me llamó la atención que no se tutearan”, comentó la animadora tras el encuentro entre el economista y la diva de los teléfonos.

Respecto a los pormenores de la nota a la que de entrada calificó como “rating full, muy tremenda la entrevista”, Yuyito comentó: “Había varias posibilidades para hacer el reportaje. De hecho, la producción pensó que lo hagamos juntos. Sin embargo, yo sentí que no tenía que estar en esa conversación. Luego, se definió que fuera en la Casa Rosada de una manera muy profesional”.

Y siguió: “Hay cosas que decido no aceptarlas debido a las consecuencias que pueden traer y en relación con nuestras parejas podría traer consecuencias que no son las que buscamos. No son malas, pero tiene relación con nuestra pareja. Es como dice Javier: ‘Hay un límite’. No es que uno va al trabajo del otro y se mete”.

En otro momento del ciclo, Yuyito expresó que pese a su ausencia, “me involucro en el sentido de escuchar a este hombre, del cual estoy enamorada. Lo escucha todo el país. Fue todo positivo, pero aún lo positivo toca emociones”.

El encuentro entre Susana Giménez y Javier Milei fue uno de los ejes centrales del último programa de Yuyito González (Prensa Telefe)

Yuyito también se tomó un minuto para referirse a su vínculo con Milei, a quien directamente le habló a cámara: “Y a vos, mi amor, te admiro. Siento orgullo por vos y lo voy a decir por más que me bullyneen hasta el infinito”, sostuvo. Tras ello, reveló que “hoy estoy viviendo una gran felicidad, algo insólito. El amor llegó sin buscarlo y sin proponérmelo. Vivir esta relación con Javier, en medio de un contexto intenso, puede generar que cometa muchos errores”, aseguró la presentadora al referirse a cómo lidió con las críticas por su noviazgo.

También explicó su compromiso con él: “Hago todo lo posible para cuidar la relación. A veces, voy por la calle y la gente me dice: ‘Cuidalo al Presidente’. Estoy dando todo de mí. Trato de mantener el eje, no soy un robot”.

“Soy una mujer de mucha fe. Estoy convencida de que si Dios me puso en este momento con este hombre, entonces hay algo que va más allá de esta relación. Javier piensa lo mismo que yo. Estamos muy alineados en el propósito que nos dio Dios”, reconoció para luego ir más allá y referirse a la posibilidad de contraer matrimonio.

Yuyito mostró una máscara con su cara

“La verdad es que ni se me ocurrió, pero en un momento como que dije: ‘Estoy casada’, pero nosotros en conversaciones de amor podemos decir un montón de cosas. Dios dirá, no lo sé, no es algo que estamos buscando, ni tampoco es mi objetivo al hacer una relación. Nunca fui casamentera, a pesar de que me casé y me divorcié, pero nunca fui de: ‘Ay, el casamiento’”.

Sin embargo, en ese punto aclaró que desde la parte espiritual, la bendición es muy importante. “En mi vida es muy importante, no el registro civil o los papeles, eso no me interesa para nada; pero sí la parte espiritual de personas en las que nosotros confiamos o que son nuestros referentes espirituales. Sí, me gustaría que haya algo, que no quede Dios afuera de eso, que no sea: ‘Me traje el bolso y me quedé'”.

Tras su introducción, Yuyito luego protagonizó un divertido en un momento de la mano de la nutricionista y cocinera Valen Martínez, quien sorprendió al aparecer en cámara con una careta con la imagen de la conductora. Sobre ello, la pareja del Presidente agradeció a la empresa encargada de realizarlas y contó que fueron parte del festejo de las 200 emisiones del ciclo e, incluso, es la que realiza las caretas con la cara de Javier Milei.