América Latina

Redes de dinero ilícito se infiltran en TikTok en Ecuador: así operan los esquemas que reclutan usuarios para lavar activos

Una investigación identificó cuentas que proponen blanquear capitales en un país clave para el narcotráfico y con miles de millones de dólares en flujos ilícitos

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Al menos 50 cuentas detectadas
Al menos 50 cuentas detectadas proponen a los usuarios blanquear capitales en Ecuador.

Una red de ofertas para lavar activos se está expandiendo en TikTok en Ecuador con una lógica que replica patrones globales del crimen financiero digital: reclutamiento masivo, lenguaje aspiracional y uso de plataformas de alta penetración para captar intermediarios. Los videos tienen cientos de miles de visualizaciones y miles de interacciones de interesados en ingresar a los esquemas ilícitos que se promueven.

Una investigación de Ecuador Chequea, el primer medio de verificación de datos del país y el único acreditado por la IFCN, identificó al menos 50 cuentas activas que operan bajo este esquema, pero el fenómeno trasciende lo local y se inserta en una economía ilícita de escala global.

A nivel internacional, el lavado de activos es uno de los delitos económicos más extendidos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha estimado históricamente que entre el 2% y el 5% del PIB mundial, equivalente a miles de millones de dólares, se lava cada año a través del sistema financiero global. Ese flujo necesita mecanismos de integración y circulación, y cada vez más estos procesos se apoyan en entornos digitales accesibles y masivos.

Imagen referencial. Miles de millones
Imagen referencial. Miles de millones de dólares se lavan cada año en Ecuador (X/Fiscalía General)

En América Latina, el problema se ha intensificado en paralelo al crecimiento del crimen organizado transnacional. Informes, como el Índice Global de Crimen Organizado, han advertido que economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la corrupción generan miles de millones de dólares anuales que deben ser blanqueados mediante estructuras cada vez más sofisticadas. En ese contexto, el uso de redes sociales para captar “mulas financieras”, como se les dice a las personas que prestan sus cuentas para mover dinero, se ha convertido en una práctica documentada en países como México, Colombia y Brasil.

Ecuador presenta condiciones particularmente propicias para este tipo de dinámicas. La dolarización elimina la necesidad de convertir moneda, lo que facilita la inserción directa de capital ilícito en el sistema financiero. A esto se suma su rol como nodo clave en el tráfico internacional de drogas, lo que incrementa el volumen de dinero que requiere ser lavado.

Las cifras disponibles permiten dimensionar el fenómeno. Estimaciones técnicas sitúan el lavado de activos en Ecuador entre USD 2.000 y USD 3.500 millones anuales. A nivel operativo, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) reportó más de USD 1.200 millones en operaciones sospechosas en 2025 y detectó alrededor de USD 600 millones en apenas los primeros cinco meses de ese mismo año.

Archivo. En Ecuador hay aproximadamente
Archivo. En Ecuador hay aproximadamente 16 millones de usuarios en TikTok. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En ese ecosistema, TikTok emerge como un canal de captación altamente eficiente. Con una penetración que alcanza a la mayoría de la población ecuatoriana, la plataforma permite escalar contenidos en cuestión de horas. Los videos identificados en la investigación siguen una estructura recurrente: exhibición de riqueza inmediata, promesas de inversión sin requisitos y redirección hacia canales privados donde se detalla la operación.

El mecanismo es consistente con tipologías internacionales de lavado. En lugar de estructuras complejas visibles, se fragmenta el proceso en múltiples actores de bajo perfil. El usuario común es invitado a “participar” en un supuesto negocio que implica recibir y transferir dinero. En la práctica, esto puede formar parte de la fase de “colocación” o “estratificación” del lavado de activos, donde el objetivo es ocultar el origen ilícito de los fondos mediante múltiples transacciones.

Las ofertas no se presentan como ilegales, sino como soluciones financieras inmediatas en contextos de precariedad. En Ecuador, donde una proporción significativa de la población enfrenta empleo inadecuado o ingresos inestables, estas narrativas encuentran receptividad.

Imagen referencial. En TikTok también
Imagen referencial. En TikTok también se ofrece dólares falsos de alta calidad. (Fiscalía General)

Un elemento adicional detectado en este tipo de contenidos es la mención a supuestos dólares “G5” o “5G”, una etiqueta que circula en Ecuador y otros países de la región para referirse a billetes falsificados de alta calidad.

En algunos videos, estos términos aparecen como parte del lenguaje interno de las ofertas o como una señal implícita de acceso a dinero “sin rastreo”. Especialistas advierten que este componente no es menor: la circulación de moneda falsificada puede formar parte de esquemas más amplios de economías ilícitas, donde se combinan lavado de activos, estafas y fraude financiero, aumentando el riesgo para quienes ingresan a estas redes sin comprender su funcionamiento.

A esto se suma un componente cultural y simbólico. El uso de música asociada al narcotráfico, la exhibición de dinero en efectivo y la estética de lujo no solo buscan atraer atención, sino normalizar la relación entre riqueza y economías ilícitas. Este fenómeno ha sido documentado en distintos países de la región, donde la cultura digital ha incorporado elementos de la narcoestética del crimen organizado como parte del imaginario aspiracional.

Aunque TikTok prohíbe la promoción de actividades ilegales, la escala y el uso de lenguaje codificado dificultan la detección automática. La moderación suele ser reactiva, lo que permite que el contenido circule antes de ser eliminado. Además, las cuentas pueden reaparecer rápidamente, replicando el mismo material bajo nuevas identidades.

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