Elecciones en Bolivia: La alianza de Rodrigo Paz lidera en tres departamentos y se perfilan balotajes en regiones clave

Electoral officials carry out the vote count during the Subnational Elections to elect departmental and municipal authorities, in Viacha, Bolivia, March 22, 2026 REUTERS/Claudia Morales

Este domingo los bolivianos votaron para elegir a más de 5.000 autoridades autonómicas y en al menos siete de los nueve departamentos del país se perfila una segunda vuelta para el puesto de gobernador, el principal cargo público de las regiones. Los únicos departamentos en los que se consolidó la victoria en primera vuelta, según los resultados preliminares, son Potosí y Pando.

En Cochabamba, al 97% del conteo rápido, el candidato del evismo, el dirigente cocalero Leonardo Loza, estaba a solo 0,27% de votos de ganar en la primera vuelta. Sin embargo, debido a la estrechez del margen, es posible que se espere el cómputo oficial para definir el resultado.

Según la normativa, los aspirantes ganan una gobernación si suman un 50 % del apoyo más un voto o si consiguen al menos un 40 % del respaldo con una ventaja de 10 % sobre el segundo. En caso de que no se cumplan esas condiciones, los candidatos deberán ir a una segunda vuelta a mediados de abril. En tanto, para la elección de alcaldes es suficiente la mayoría simple.

El resultado fue sorpresivo en regiones clave como Santa Cruz, el departamento más extenso y poblado del país, donde el gobernador Luis Fernando Camacho, que buscaba la reelección, quedó en tercer lugar.

Luis Fernando Camacho, ex líder cívico y gobernador de Santa Cruz, perdió la elección al quedar en tercer lugar. Actualmente es aliado dle presidente Rodrigo Paz. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

Camacho, uno de los principales aliados del presidente Rodrigo Paz, obtuvo el 22% de los votos según el conteo rápido al 95%. En tanto, Juan Pablo Velasco, el excandidato a vicepresidente de Jorge Quiroga, obtuvo el 28% y disputará la segunda vuelta con Otto Ritter, un abogado de 62 años, que tiene el 26% de apoyo.

Las alianzas respaldadas por la alianza Patria, del presidente Paz, lograron victorias en las gobernaciones de La Paz, Tarija y Beni, pero los tres resultados son insuficientes para ganar en primera vuelta. En La Paz, el exalcalde Luis Revilla logró el 21% de los votos y aún no está definido el segundo candidato; en Tarija ganó Adrián Oliva (35%) que irá al balotaje con la candidata María René Soruco (28%); y en el departamento amazónico de Beni, Tito Egüez (36%) disputará el cargo con Hugo Vargas (20%).

En tanto, la alianza conformada por el presidente tras su victoria en las urnas solo obtuvo una alcaldía en una ciudad capital (Trinidad, Beni), según el conteo preliminar.

Para la analista política Susana Bejarano, el desempeño de Patria en las elecciones “es menor”. “El voto no se ha sedimentado; está fraccionado. No se constituye en una fuerza hegemónica, pero tampoco en una fuerza de arraigo nacional, en el supuesto de que gane todo lo que aún disputa”, escribió.

Un miembro del jurado electoral realiza el conteo de votos en Viacha, Bolivia. 22 de marzo de 2026 REUTERS/Claudia Morales

Una de las votaciones más destacadas fue la del candidato a alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, que logró un histórico 72%. El ingeniero agrónomo de 52 años fue elegido concejal de la ciudad en dos periodos y desde ese espacio obtuvo notoriedad pública al hacer interpelaciones al poder municipal a través de las redes sociales. Para las elecciones de 2026, formó una agrupación política departamental, VOS, con la que obtuvo la contundente victoria este domingo.

Esta elección, con la que se define el poder territorial del próximo quinquenio, culminará en mayo cuando las autoridades autonómicas sean posesionadas.

El proceso electoral estuvo marcado por incertidumbre sobre las candidaturas debido a inhabilitaciones y resoluciones tardías, como la inscripción de candidatos cinco días antes de la votación o la designación de cuatro vocales electorales departamentales a solo dos días de los comicios.

En medio de las críticas por las acefalías en los tribunales y la falta de certezas en algunas candidaturas, además de cuestionamientos sobre los criterios de inhabilitación, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, anunció que presentará una propuesta de modificación de la Ley de Régimen Electoral porque la vigente “está rezagada y genera conflictos”.