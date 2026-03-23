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Zelensky pidió que siga el diálogo para el fin de la invasión rusa pese al foco de Estados Unidos en Irán

La atención de Washington es uno de los objetivos que persigue el presidente ucraniano en los encuentros diplomáticos recientes

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. CLEMENS BILAN/Pool vía REUTERS

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, manifestó el domingo su esperanza en que Estados Unidos continúe con los esfuerzos de terminar la invasión rusa pese a que su atención está centrada en atacar a Irán.

Durante dos días, los enviados especiales de Ucrania y Estados Unidos se reunieron en Florida. Los negociadores de ambos países hablaron de avances luego del encuentro pero sin dar detalles.

Hasta este fin de semana, la iniciativa diplomática se mantenía en un punto muerto desde febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán.

“Está claro que el foco principal del lado estadounidense en este momento es la situación alrededor de Irán y en esa región, pero la guerra que mantiene Rusia contra Ucrania debe llegar a un fin”, dijo Zelensky en un discurso en la noche del domingo.

Bolsas con cadáveres halladas bajo
Bolsas con cadáveres halladas bajo los escombros de un edificio alcanzado por ataques de drones rusos, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania, el 21 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer

El mandatario ucraniano dijo que se reunirá con el equipo de Ucrania cuando regrese al país y que espera que haya más acercamientos diplomáticos con Estados Unidos.

“Sería una muy buena noticia y la confirmación de que la diplomacia está funcionando. Esperamos que pase”, afirmó.

Witkoff escribió en X que ambas partes “se enfocaron en puntos clave para definir un marco de seguridad sólido y confiable para Ucrania, así como esfuerzos humanitarios fundamentales en la región”.

El enviado de Trump eliminó una publicación previa en la que había dicho que los dos lados habían logrado a “un gran avance en un asunto humanitario clave”.

El secretario del Consejo de
El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov ( REUTERS/Eva Marie Uzcategui/Foto de archivo)

Rustem Umerov, el principal negociador ucraniano, también habló de “avances”.

Trump había prometido poner fin a la guerra el primer día de su regreso a la Casa Blanca hace 14 meses. Desde entonces, ha presionado repetidamente a Ucrania para que ceda ante Rusia, que inició la invasión en febrero de 2022.

Rusia mantiene un lento avance en su conquista territorial en el este de Ucrania.

Zelensky también dijo este domingo que el ejército ruso estaba intentando “intensificar” los ataques en el frente, pero que Ucrania le había infligido importantes pérdidas.

El presidente de Ucrania, Volodímir
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pronuncia un discurso durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo en París, el 13 de marzo de 2026. LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS

”El único resultado tangible para el ejército ruso ha sido un aumento de sus pérdidas: más de 8.000 soldados rusos muertos y gravemente heridos solo en estos siete días“, dijo Zelensky en redes, unas cifras que la AFP no pudo verificar de forma independiente.

A primera hora del domingo, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas habían tomado el control de Potapivka, una pequeña localidad cercana a la frontera rusa, en la región nororiental ucraniana de Sumi.

(con información de AFP)

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