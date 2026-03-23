Jugó 22 minutos, salió lesionado y atendió una llamada en el banco de suplentes: la actitud de una estrella del fútbol que dio que hablar

El jugador de Corinthians apareció con su celular en el duelo ante Flamengo

El delantero neerlandés Memphis Depay se vio envuelto en una nueva controversia durante el último partido del Corinthians tras ser sorprendido utilizando su teléfono móvil en el banco de suplentes tras salir lesionado en el primer tiempo del partido que el Timao igualó 1-1 ante Flamengo por el Campeonato Brasileirao.

Durante el partido frente al Mengao por la fecha 8 del torneo de primera división en Brasil, Depay debió abandonar el campo a los 22 minutos por molestias físicas. Acto seguido, se retiró directo a la zona de vestuarios y, ya en el segundo tiempo, se sentó junto al resto de sus compañeros y mientras permanecía allí, recibió una llamada, la que atendió. Luego de eso, personal del club le pidió que dejara de utilizar el teléfono tras ser visto atendiendo la comunicación durante varios minutos.

Posteriormente al incidente, y luego de las críticas y el revuelo que se generó en las redes, el atacante publicó un descargo frente a lo sucedido y aclaró: “Simplemente quiero aclarar que mi llamada telefónica tenía como único propósito comunicarme con el personal médico en los Países Bajos en ese momento. Salí para mostrar mi apoyo a mi equipo, aunque podría haberme quedado dentro del vestuario con la lesión. Yo también estoy molesto con el resultado del partido. Seguimos trabajando por días mejores”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

La situación se produce en un contexto de marcada tensión entre Depay y parte de la afición del Corinthians, que desde su llegada le reprocha el elevado salario de 13 millones de euros anuales, un monto considerado desproporcionado dada la situación financiera adversa que atraviesa el club, cuya deuda con el futbolista alcanza casi cinco millones de euros.

El momento en el que Depay mira su celular

En días previos, Depay ya había manifestado su malestar por el trato recibido: “Siento que mucha gente juega en contra de Corinthians. Así que cuando un tipo como yo llega al país, con mi carácter, con mi personalidad, y el equipo empieza a tener éxito, la afición empieza a ver que los viejos tiempos de ganar trofeos están volviendo, algo que a algunos no les gusta. Hay cosas, como los detalles de mi contrato, que a la gente le cuesta aceptar y sobre las que no se puede opinar. Todo está a la vista, excepto, a veces, la verdad”, relató el ex atacante del Manchester United, Barcelona y Atlético de Madrid. En lo que va del 2026, el futbolista marcó un gol en los siete encuentros que disputó entre el Paulita y el Brasileirao. Justamente, fue ante el Santos en el empate 1-1 como visitante.

Depay llegó al Corinthians en 2024 (REUTERS/Thiago Bernardes)

A pesar del episodio reciente en Brasil, Memphis Depay figura en la lista de 26 jugadores convocados por Ronald Koeman para los próximos partidos amistosos de los Países Bajos previos al Mundial. Entre las novedades destaca el debut del centrocampista Kees Smit, de 20 años, del AZ Alkmaar. La plantilla para los amistosos también confirma el regreso del portero Justin Bijlow (Génova), los defensas Stefan de Vrij y Jorrel Hato, y los delanteros Brian Brobbey y Wout Weghorst. Los encuentros que disputará la Naranja Mecánica serán ante Noruega en Ámsterdam (27 de marzo) y Ecuador en Eindhoven (31 de marzo).

Otros jugadores que regresan a la convocatoria tras ausencias prolongadas son Bijlow, quien recuperó su nivel en el Génova tras su paso por el Feyenoord, y Brobbey, nuevamente citado un año después. Hato, del Chelsea, aparece en la lista pese a su limitada participación en el club inglés, reemplazando a Lutsharel Geertruida y Quilindschy Hartman, ambos de la Premier League. Las ausencias por lesión incluyen al portero Robin Roefs, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt y Justin Kluivert.

La plantilla completa de los Países Bajos para estos compromisos será con los arqueros Bijlow (Génova), Mark Flekken (Bayer Leverkusen) y Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) y los defensores Nathan Ake (Manchester City), De Vrij y Denzel Dumfries (Inter de Milán), Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Virgil van Dijk (Liverpool) y Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion). Los volantes que citó Koeman fueron Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Xavi Simons (Tottenham Hotspur), Smit (AZ Alkmaar), Quinten Timber (Olympique de Marsella) y Luciano Valente (Feyenoord); mientras que en el ataque estarán disponibles Brobbey (Sunderland), Depay (Corinthians), Jeremie Frimpong y Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma) y Weghorst (Ajax de Ámsterdam).