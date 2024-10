Espectador de lujo: Charly García asistió al show de Paul McCartney en el estadio Monumental

Después de cinco años de espera, este sábado Paul McCartney volvió a presentarse en la Argentina. La locura desatada por el beatle se transformó en dos estadios Monumental totalmente agotados y un furor que se extendió por todo Buenos Aires. Así las cosas, quien no quiso perderse de la experiencia fue el mismísimo Charly García.

El intérprete de “Demoliendo Hoteles” viajó al estadio Monumental para disfrutar del show del beatle junto a su pareja y sus seres queridos. La noticia fue confirmada por la novia del artista, Mercedes Iñigo, en una charla con Teleshow.

La cuenta fan Constant Content recordó el encuentro entre Charly García y Paul McCartney

Tal como en la visita del beatle en 2016, Charly volvió a decir presente en el público. En aquel entonces, ocho años atrás, McCartney llegaba al país con su Tour One on One y por primera vez no visitaba la Ciudad de Buenos Aires. Fueron dos noches en el Estadio Único de La Plata y uno en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, donde llegó acompañado por su tercera esposa, Nancy Shevell. Allí se hospedó en la estancia El Colibrí y antes del show se cruzó con Charly García.

El encuentro fue recordado por el productor, y artífice, José Palazzo, quien fue productor del ídolo del rock nacional durante 19 años y quien hizo de “puente” para que el intérprete de “No voy en tren” conozca al bajista. Según Palazzo, esa noche el beatle reconoció al bicolor y lo llamó por su nombre. “Ahí Charly lo abraza, le dice unas cosas al oído y después se sacan una foto”, contó el productor en su entrevista en Caja Negra. “Imaginate la felicidad que causó en Charly García que uno de sus mayores ídolos de toda la vida le diga ‘Charly, qué bueno que viniste’”, en español.

Lali Espósito asistió al show de Paul McCartney junto a su novio Pedro Rosemblat

Otra figura argentina que dijo presente este sábado en el estadio de River Plate fue Lali Espósito. La intérprete de “Fanático” compartió a través de sus stories de Instagram cómo vivió el show y dejó en claro su asombro por la magnitud del evento. Mediante dos videos, la cantante mostró cómo la multitud se movía al ritmo de las canciones del bajista. Sin embargo, la joven no asistió sola al recital, sino que minutos después publicó una storie donde se la veía disfrutar del evento junto a su novio Pedro Rosemblat.

Minutos después de las 21, la leyenda de la música pisó el escenario y desplegó todo su talento para darle la bienvenida al público en el primero de sus dos shows en Buenos Aires, provocando todo tipo de emociones en las miles de almas que asistieron al estadio Monumental. Con una multitud a sus pies, Paul McCartney dio rienda suelta a una noche única al ritmo de “Can’t Buy Me Love”. No fue hasta después del segundo tema, “Junior’s farm”, que el artista se tomó unos segundos para saludar al público y darle la bienvenida a una experiencia que atesorarán por siempre. “Hola, Argentina, buenas noches, Buenos Aires. Oh yeah!”, fueron las palabras que eligió el beatle para devolver el cariño que le habían expresado las miles de personas.

Lali Espósito compartió imágenes del show de Paul McCartney (@lali)

En otro pasaje de la noche, el cantante aprovechó para hablar con el público y expresarle cómo sería su repertorio de esa noche: “Para esta noche, nosotros vamos a cantar algunas nuevas canciones para ustedes, algunas viejas, y algunas intermedias”. Segundos más tarde, McCartney quiso establecer un vínculo más fuerte con la gente y habló en español: “Estoy muy feliz de volver a verlos. Esta noche voy a tratar de hablar un poco de español, un poquito. Y obvio en inglés”.