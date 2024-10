La mamá de Roberto García Moritán llamó a Pampita: cómo fue la charla, qué le pidió y cuál fue la reacción de la modelo

La separación entre Pampita y Roberto García Moritán sigue escalando a niveles inesperados. En las últimas horas, por ejemplo, trascendió un cruce entre la modelo y su exsuegra el cual sucedió después de semanas de rumores, versiones cruzadas y especulaciones acerca de qué provocó esta crisis entre la modelo y el político.

En ese sentido, el conflicto familiar alcanzó un punto álgido cuando Lucila Fernández Llanos, madre del empresario, decidió intervenir en defensa de su hijo. Según trascendió, todo comenzó el 26 de septiembre, cuando Carolina Ardohain, habría iniciado formalmente el trámite de divorcio. Hace unos días también circuló que la pareja había acordado una separación de bienes antes de casarse, decisión que ahora cobra relevancia en medio de las acusaciones que rodean a García Moritán y que esto se debe a que la conductora habría estado preocupada por no repetir la misma situación que vivió Milagros Britos, la exesposa del político, quien también habría enfrentado dificultades tras su ruptura con el empresario.

Yanina Latorre, fue quién reveló detalles de la escandalosa ruptura en su programa por la radio El Observador donde la conductora calificó la situación como “una verdadera guerra personal”, ya que mencionó que Pampita estaba “enajenada”, aludiendo a su estado emocional tras las acusaciones de infidelidad y presunta defraudación que salpican a su aún esposo. Según la panelista de LAM, el escándalo no deja de crecer y esto tuvo un impacto directo en la imagen pública de él.

A días de su separación con Pampita, Roberto García Moritán contó cómo se sentía

En ese sentido y en medio de este creciente conflicto, surgió un episodio inesperado: la madre de García Moritán, Lucila Fernández Llanos, decidió comunicarse directamente con su exnuera en un intento de calmar las tensiones. Según relató Latorre, la abuela de su hija Anita le pidió a Pampita que “baje un poco la espuma”.

“Su exsuegra, la mamá de él, la llamada, señora, qué atrevida, después de lo que hizo su hijo”, explicó la periodista aunque no tuve éxito ya que la respuesta de Pampita que no se hizo esperar “fue tan fría como contundente”. “¿Sabes lo que le contestó Carolina? ‘Lo voy a hacer mier…’ Esa respuesta es muy de ella y la bancó”, relató la conductora, dejando claro que la modelo no está dispuesta a ceder en medio de esta batalla personal. La frase, lapidaria y directa, refleja el estado de ánimo de Pampita, quien se mantuvo firme en su decisión de poner fin a la relación al igual que priorizó no darle declaraciones a la prensa al respecto.

Pampita y Roberto García Moritán cuando disfrutaban del amor

Mientras tanto, la figura de García Moritán sigue en el ojo del huracán. Latorre mencionó que el empresario fue visto recientemente en un evento público para donar sangre junto a Mirtha Legrand, y criticó las declaraciones que Roberto Le hizo a la prensa. “A todo esto el atrevido, la gente de Farándula Show lo grabó yendo a un evento para donar sangre, pero ¿no le da vergüenza? Sigue fingiendo demencia”, agregó Yanina muy molesta con el accionar del empresario.