La reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por la separación de Pampita y Roberto García Moritán

Benjamín Vicuña habló de la separación de Pampita y García Moritán (Video: El Trece/Socios del Espectáculo)

Luego de muchos rumores y especulaciones, Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán confirmaron su separación el sábado por la tarde con una serie de comunicados en las redes sociales y la modelo filtró los chats íntimos para demostrar la fecha exacta de esta decisión. En un nuevo capítulo de esta historia, Benjamín Vicuña, la expareja de Carolina y el padre de sus tres hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, se refirió al tema en Socios del Espectáculo (El Trece).

Hace casi 10 años que Vicuña y Ardohain le pusieron fin a la relación en medio de un escándalo de infidelidades que involucró a la China Suárez. A pesar de todo, los fanáticos del actor chileno y la modelo no pierden la esperanza de verlos nuevamente juntos y analizan cada una de las palabras, los gestos o las miradas que intercambian. Sentado en el asiento trasero de un auto, el actor de Envidiosa dio su opinión acerca de la separación y no dudó en apoyar a su expareja.

“Yo les dije, es la mamá de mis hijos y por supuesto que no puedo, no quiero ni debo hablar de su vida privada. Yo siempre bajo el vidrio y respondo porque ustedes me bancan y me acompañan, pero pónganse en mi lugar”, comenzó diciendo Benjamín. Cuando la cronista del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le consultó si había tenido contacto con su expareja respondió tajante: “Lo que te acabo de decir. Les mando un besito”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Benjamín se expresa con respecto a esta separación. Cuando comenzaron los rumores también habló al aire del mismo programa, y mantuvo la postura de no dar declaraciones al respecto, evitando así cualquier conflicto o especulación.

Minutos antes de hablar de Pampita y Moritán, Vicuña se expresó acerca de su flamante pareja, Anita Espasandin, a quien mostró en público por primera vez en una gala benéfica. “Todo bien. Todo muy, muy bien. No me gusta mucho hablar de eso. Ya les comenté, pero todo increíble, todo muy bien”, detalló sobre su situación sentimental actual y luego, con un poco de incomodidad, respondió a la pregunta sobre la manera en la que se acompañan con su pareja en el día a día. ” Sí, nos acompañamos. Está todo súper, súper bien. Es una mujer muy linda, mágica. La verdad es que no me gusta mandarle recados por la tele, pero ya lo sabe“, cerró.

En este panorama, la jurado de Los 8 Escalones viajó a Chile por distintos acuerdos laborales y estará un mes fuera del territorio nacional y alejada de todo el estallido mediático.

La reacción de Benjamín Vicuña, expareja de Pampita, cuando le consultaron por la separación de la madre de sus tres hijos de Roberto García Moritán (Instagram)

Esta noticia fue un shock para el círculo íntimo de la conductora, y en particular para su mejor amigo, Gabriel Oliveri. El hotelero se expresó sobre el final del vínculo amoroso de Pampita y Moritán en Implacables (El Nueve). “Es un shock, en el entorno nadie hablaba de lo que estaba pasando. No entiendo entre eso y lo que pasó. Vos ves los chats, los ves en el cumpleaños. Es rarísimo”, añadió con un poco de tristeza en la voz. “Él pasó de ser un lord inglés a esto”, contó, asegurando que Pampita tiene el apoyo de todas las mujeres del país.

Acerca de los chats que la modelo compartió en sus historias de Instagram, con las fechas remarcadas en un círculo rojo, su amigo decidió respaldarla en esta decisión. “Acá tiene que ver la credibilidad de Caro. Muchos medios durante la semana dijeron: ‘Ella sabe, es una negadora serial’. Vos cuando leés eso te das cuenta de que es una mujer enamorada de su marido. Me parece que lo postea para que la gente no la trate de loca”, aseveró.