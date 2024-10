El sugestivo mensaje de Pedro Rosemblat a Lali Espósito por su nueva canción: “No sos madre sino abuela”

Pedro Rosemblat elogió a Lali Espósito por la repercusión de su canción "Fanático"

Lali Espósito está de regreso. Después de casi un año sin música nueva, la cantante lanzó su más reciente sencillo, “Fanático”, un tema que mezcla su esencia pop con distorsiones y aires rockeros de los ochenta y que será el primer single de su próximo álbum.

Si bien el regreso musical de la artista ya había generado altas expectativas entre sus seguidores, todo se potenció cuando trascendieran las referencias políticas y las alusiones más o menos veladas al presidente Javier Milei, con quien ya había protagonizado una serie de enfrentamientos en el pasado. Hasta Yuyito González, la novia del primer mandatario, fue consultada al respecto, aunque la exvedette se encargó de esquivar las preguntas y aseguró no estar al tanto del tema.

Entre las múltiples repercusiones, otra de las que captó la atención de todos fue el comentario que le dejó su pareja, el periodista político Pedro Rosemblat, en una publicación de la artista en Instagram. “Todas las noches me sueña y se toca”, escribió la ex Casi Ángeles citando una parte del tema junto a un álbum de fotos con el look del videoclip: En su mensaje, el conductor no escatimó en elogios ni en su peculiar estilo literario, desatando una ola de reacciones en redes sociales. “Efectivamente, no solo serviste sino que dispusiste de un banquete completo para deleite de los comensales”, comenzó diciendo en su comentario, una declaración que rápidamente se viralizó y no pasó desapercibida para los fans de Lali.

El mensaje de Pedro Rosemblat a Lali

El periodista continuó con un guiño a la potencia creativa de la cantante: “Además de repetir el plato invitaste a que devoren aquellos que andaban por la zona, tuviste la delicadeza de convocar porque no sos madre sino abuela y más que abuela sos descubrimiento arqueológico que devela los misterios ocultos de la antropología”.

Al ver la reacción del periodista los internautas, siempre atentos a los detalles, elogiaron la manera en que Rosemblat combinó lo lúdico con lo poético, mientras que otros debatieron sobre el verdadero significado de su mensaje. “¿Qué quiso decir con lo de abuela y descubrimiento arqueológico?”, “Por si había alguna duda de que era para Milei Pedrito reafirma”, “Los amo, son hermosos juntos”, fueron algunos de los mensajes que más llamaron la atención.

El videoclip de “Fanático”

Lali Espósito presentó su nueva canción con videoclip titulada “Fanático”

Más allá del comentario de Pedro, el videoclip de “Fanático” despertó una gran cantidad de especulaciones entre los fanáticos de Lali y los observadores de la escena mediática. Dirigido por la propia artista, el audiovisual se caracteriza por una serie de escenas cargadas de humor, referencias y personajes extravagantes. En el video, la cantante aparece como la directora de un casting, mientras distintas figuras audicionan frente a ella. Entre los participantes hay una chica que parece emular el estilo de la propia Lali en una etapa anterior de su carrera, un chico vestido de monja que recuerda a su papel en la serie Esperanza Mía, y un personaje con una camiseta que reza “Who The Fuck is Lali?”, un guiño directo a los memes que circularon en redes sociales.

Sin embargo, la escena que más dio que hablar fue la de un hombre vestido con una campera de cuero, patillas pronunciadas y una actitud nerviosa. Este personaje hace su entrada mientras Lali, sentada en su rol de jurado, lee un diario que la tiene en portada con el titular “Escándalo”. Mientras el personaje habla a los gritos, la cantante parece desinteresada: primero lo escucha con atención, luego se come un pancho y, finalmente, se queda dormida. La escena culmina cuando otro de los personajes retira al hombre del set.