La escapada romántica de Lali Espósito y Pedro Rosemblat a la tierra del vino

Lali y Pedro disfrutaron de unos días de relax en Mendoza (Instagram)

Desde que Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron su romance a comienzos de febrero de 2024, los fanáticos siguen cada uno de sus pasos. Tras atravesar un sinfín de rumores de crisis, la pareja logró mostrarse más fuerte que nunca ante las redes sociales. Y, en una nueva aventura juntos, se embarcaron a Mendoza, la tierra nacional del buen vino.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lali subió un par de postales por su paso por una conocida bodega familiar ubicada en Paraje Altamira, en la localidad mendocina de San Carlos. En este lugar, la actriz y compositora no solo lució el gran paisaje a sus espaldas, sino que mostró que estuvo bien acompañada gracias a la presencia de su pareja. Además, aprovechó para mostrar su look casual para este viaje, el cual consistió en un par de jeans, una remera negra de manga corta y una camisa a rayas celestes y blancas sin abrochar.

Con un look casual, Lali paseó por un viñedo mendocino (Instagram)

Jeans y camisa desabrochada, los predilectos de la cantante para su escapada en pareja (Instagram)

La aparición de la dupla causó bastante furor entre sus fanáticos, quienes les dejaron una gran catarata de mensajes en la publicación que superó los 441 mil ‘me gusta’. “Qué lindos verlos disfrutar”; “Qué dúo, bebé”; “Patria y familia”; “¿Quién pudiera ser ellos?”; “¡Qué bien les sienta Mendoza!”, fueron algunos de los tantos comentarios que se destacaron en la sección de comentarios.

Valle de Uco, ubicado en los departamentos mendocinos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos, donde fue la pareja (Instagram)

Lali disfrutando de un almuerzo de lujo en su escapada (Instagram)

Las delicias que disfrutó la cantante y el periodista durante su estadía (Instagram)

Cabe mencionar que este no es el primer viaje que comparten como pareja. A principios de febrero pasado, la compositora y el conductor tomaron una pausa de sus respectivos proyectos laborales y disfrutaron de la playa. Ambos compartieron distintos álbumes de fotos en sus respectivos perfiles de Instagram. Mientras que la artista subió varias postales en las que se ve con un traje de baño de dos piezas disfrutando no solo del paisaje, sino también de las aguas cristalinas del lugar, su novio hizo lo mismo y le sumó una selfie romántica junto a ella.

Pedro habló sobre sus sentimientos

El periodista dio detalles de su romance con la cantante (Video: #OnTheRecord - Cental)

Con el fin de dejar de lado cualquier rumor de crisis, el periodista se sinceró sobre su noviazgo. En medio de una de las emisiones de #OnTheRecord en el espacio de streaming Cenital, Rosemblat abrió su corazón respecto a su enamoramiento de la actriz. Las palabras por parte de Pedro brotaron naturalmente, por lo que le fue sencillo expresarse sobre su pareja, a lo cual comentó que “en la intimidad la llamo Mariana, porque me cuesta mucho menos vincularme con Mariana que ser el novio de Lali”.

Además, señaló que siente que su relación con la artista “es un amor adulto”. También dejó en claro que se siente cómodo con este noviazgo ya que “no hago ningún esfuerzo en eso de ‘bueno, hagamos esto para sostener la relación’, y no me pasa nunca eso. Sí, la verdad que estoy profundamente enamorado y como nunca. Y creo que lo que me conmueve mucho es la forma de ella de ver la vida, muy vinculada con el placer, con el disfrute, con la felicidad, que a mí me cuesta un poco más, pero que estoy seguro de que es por ahí”.

A su vez, Pedro indicó cómo llevan adelante su relación como un dúo. En ese sentido, el conductor se explayó: “Mariana me enseña y me potencia la capacidad de disfrutar de las cosas y que si estás en una fiesta en tu casa no pienses en que se está ensuciando la alfombra, sino que disfrutes que están tus amigos ahí, bailando y pasándola bien”. En ese entonces también vivió un incómodo momento al aire, ya que fue consultado si se encontraba conviviendo con Lali y desde hace cuánto, a lo cual Rosemblat decidió evadir la pregunta.