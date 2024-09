Mimi Alvarado y Milett Figueroa, frente a frente en Cantando 2024, en medio de rumores de mala onda: “Hubo un cruce raro”

Mimi Alvarado y Milett Figueroa, frente a frente en Cantando 2024, contaron si tienen mala onda entre ellas (Video: América)

En abril de este año Mimi Alvarado confesó que durante las grabaciones de Los Tinelli, el reality show sobre la familia de Marcelo Tinelli que se estrenará recién en enero, había mantenido un cruce con Milett Figueroa por el que las dos terminaron entre lágrimas. “Ella lloró de mentira y yo, de verdad”, aseguró la pareja de Luciano El Tirri, quien en la noche del viernes debutó como participante de Cantando 2024 y le tocó a la pareja del conductor del Bailando juzgarla.

En medio de un clima de tensión en el estudio, la modelo peruana se desmarcó de cualquier conflicto con la dominicana. “La verdad que yo jamás he declarado nada en contra de Mimi. Me parece que hemos compartido algunos momentos en familia, pero no tengo ningún tema con ella. Me parece que es una mujer que acompañó toda la vida el Tirri en una relación preciosa y no la conozco mucho. Realmente hemos compartido muy poco. Me parece que le encanta cantar como a mí el karaoke, así que quiero verla”, aseguró.

Mimi Alvarado debutó en Cantando 2024 (Foto: América)

Unos minutos después Mimi realizó su entrada triunfal y se refirió a si existe mala onda entre ambas, aunque los dichos de las dos sembraron más dudas. “Esa previa tuya fue demoniaca”, lanzó, picante dirigiéndose a Flor Peña, para terminar suavizando el momento con la jurado. “¡Hola, Milett! ¡Te quiero!”, lanzó. “Se dicen muchas cosas y se saca también mucho de contexto. Hay buena onda. Incluso di una nota para Infobae y hablé muy bien de ella”, aseguró, en alusión a una entrevista que dio a este medio en la previa del certamen.

“En el verano, por ahí hicimos unas cositas, hubo como un cruce medio raro, pero todo bien”, empezó diciendo, para terminar restándole importancia a aquel chispazo. “Yo la quiero a Milett. La aprecio, porque querer es como cuando tu compartes un montón. Pero la voy conociendo y me parece buena gente. Lo que le haga bien a Marcelo me hace bien a mí. A Marcelo hace 18 años que lo conozco, porque estoy con Luciano ese tiempo y la verdad que lo veo bien. Si Marcelo está bien, yo también lo estoy y él está muy bien con ella”, señaló.

Mimi Alvarado y Milett Figueroa hablaron en Cantando 2024 de los rumores de mala relación (Foto: América)

Sin embargo, Marcelo Polino interrumpió el momento y fue lapidario. “Buenas noches. Parece que está hablando de un antibiótico. ‘Si le hace bien, yo acompaño’. ¡Contáselo a tu cara, negra si te cae bien!”, arrojó el periodista, también jurado de esta edición del certamen de América. Incluso se refirió a un rumor acerca de que la relación de las hijas de Tinelli no tendrían el mejor de los vínculos con la última pareja de su padre.

“Hubo un rumor de que las hijas de Marcelo no se llevaban muy bien con Milett y que vos estabas del lado de las hijas y que por eso habías tomado una distancia de Milett y no te relacionabas mucho. Eso fue lo que se dijo”, indagó Polino, siempre filoso frente a las dos protagonistas. “Yo soy una persona cero influenciable en la vida en general. Tampoco vi a Milett peleándose con las hijas de Marcelo, incluso hemos ido a cenar y siempre está todo paz y amor. Después no sé los rumores. Rumores son”, se desligó Mimi.

Luciano El Tirri contó cómo es el vínculo entre Mimi Alvarado y Milett Figueroa

En ese momento la conductora quiso buscar la palabra de El Tirri, que observaba la escena. “¿Es real lo que dice Mimi?”, preguntó y el músico avaló la palabras de su pareja. “No, no. Yo nunca vi absolutamente nada. De hecho hay veces que las cosas se sacan de contexto. Como dice Mimi, yo la verdad siempre veo paz y amor No digo una cosa que no es es. Se llevan bien. Pasa que no se convive todos los días”, concluyó.