Mimi Alvarado promete sorprender en el Cantando 2024: su opinión del jurado, la tensión con Milett Figueroa y cómo está su vínculo con El Tirri

Mimi Alvarado confirmó que se suma al Cantando 2024

La polémica y carismática Mimi Alvarado regresa a la televisión como participante del Cantando 2024, un reality que, más allá de lo musical, podría desatar tensiones debido a viejas rencillas personales. La modelo y figura mediática fue confirmada como la concursante número 20 del certamen, una incorporación que, según confirmó Ángel de Brito, levantó expectativas no solo por su presencia, sino por su conocida enemistad con una de las jurados: Milett Figueroa, actual pareja de Marcelo Tinelli, que es cuñado de Mimi.

A tan solo días del inicio del show, Mimi en diálogo con Teleshow, reveló cómo se prepara para este desafío y cuál es su pensamiento ante la inminente competencia musical. Y es que en la antesala del Cantando 2024, el programa, que regresa tras cuatro años de ausencia, contará con la presencia de 20 concursantes entre los que se encuentra Alvarado reconocida por su fuerte personalidad y su vínculo con Luciano “El Tirri”.

En ese sentido, la mediática habló de todo. Sobre los rumores que apuntan a una rivalidad con la peruana, novia de Tinelli, y al respecto se mostró clara: “No quiero conflictos. Estoy en un momento de mi vida donde busco paz mental y la tengo porque no tengo problemas con nadie”, sostuvo aunque dejó entrever que no descarta responder si se siente atacada: “Obviamente, si me pican, yo salto eh”.

Mimi Alvarado conto como fue su pelea con Milett Figueroa en el reality de Marcelo Tinelli

Más allá de cualquier escándalo, Mimi también se manifestó enfocada en disfrutar la experiencia. Se la vio emocionada por esta nueva oportunidad en televisión, sobre todo porque el canto no es un área donde se sienta especialmente cómoda, pero sí es una que disfruta mucho. “Estoy contenta la verdad, Marcelo más que nadie sabe cómo llevamos el micrófono a su casa e hicimos karaoke con los amigos de él alentándome”, compartió con humor. “No soy la que mejor canta, pero siempre armo mi show y eso está bueno”, agregó.

En cuanto a sus gustos musicales, Mimi explicó: “Soy muy romántica. Escucho de todo también. Música americana, pero de los 70, cantantes españoles como Camilo Sesto”, comentó, haciendo referencia a su inclinación por los clásicos. A su vez. la participante expresó: “Yo no me considero buena cantante, pero sí soy una persona que la rema y muy buena imitadora”, señaló entre risas aunque se comparó con su novio.

Mimi Alvarado será participante y Milett Figueroa será parte del jurado

“Tampoco soy tan desastre cantando como Luciano bailando”, agregó, recordando la participación de su pareja en el Bailando 2023, donde, pese a no tener los mejores dotes en el rubro, logró conquistar al público y llegó bastante lejos en la competencia. A su vez, Mimi mostró una actitud relajada hacia el concurso y destacó que su objetivo es disfrutar. “Yo prefiero no generar expectativas ni pensar. Quiero que las cosas fluyan y se vayan dando”, confesó.

Y es que la mediática está decidida en aprovechar al máximo su participación en el Cantando 2024, es consciente de que el programa puede ser una oportunidad para sorprender, tanto a ella misma como al público. Además, con su humor característico y su personalidad filosa, promete no pasar desapercibida en el escenario. “Los realitys te llevan a conocerte un lado tuyo que nunca te imaginaste que saldría”, reflexionó sobre el formato haciendo alusión que el mismo puede sacar facetas inesperadas de los participantes. Aun así, reconoció que mantiene los pies en la tierra y aseguró que no permitirá que el hate la afecte: “Si me critican yo te devuelvo con la misma moneda, después llego a mi casa y listo”.

Relación con el jurado y sus compañeros

El jurado del Cantando 2024 ya hizo las fotos oficiales para el programa

Por su personalidad y su lengua filosa, uno de los puntos más esperados por los televidentes será la interacción entre Mimi y el jurado. Aunque consultada por este medio, la mediática hizo su análisis de cada uno y en su mayoría fue positivo. Sobre Marcelo Polino, una figura crítica y dura en sus comentarios, Alvarado destacó: “Es un personaje divino, que yo lo quiero un montón. Me gusta que diga lo que piensa y que no le importe nada. Está bueno”. Por otro lado, admitió no tener mucha relación con Flavio Mendoza, aunque lo considera “buena gente”.

En ese sentido, otra de las figuras que más respeto le inspira es Nacha Guevara, de quien valora su experiencia. “Tiene un ojo muy crítico en lo que respecta al arte... Yo creo que a ella le bancaría cualquier cosa que me diga”, afirmó, mostrándose predispuesta hacia las críticas constructivas. Además, Mimi confía en que puede aprender de la mirada de la artista, a quien admira por su coherencia y profesionalismo.

Mimi Alvarado se enfrentará con Millet la pareja de Marcelo Tinelli

Con respecto a Millet, Mimi aseguró que los medios especularon sobre una enemistad entre ambas y se mostró tranquila de encontrarse con la bailarina en la pista. “Yo la veo como una persona que habla muy bien y muy educada. Creo que no le queda grande el lugar como dicen ni es verdad que la odio”, aclaró y sostuvo que prefiere enfocarse en su participación. “No quiero conflictos por cosas que no tienen nada que ver”, sentenció.

“Hay que darle oportunidad a caras distintas... siempre veo la misma gente. Entonces, Milett me parece una buena incorporación y a lo mejor la rompe”, opinó y también dio su visión de algunos concursantes. Por ejemplo, bancó la incorporación de Martín Coggi: “Tony que estuvo conmigo en El hotel de los famosos me encanta, él es muy pillo y creo que puede dar un montón“, y analizó a Coty Romero: “A veces la veo apagada y en otras que se prende un montón, no sé. Últimamente está muy tranquila, pero seguramente aporte al show porque ella es bien picantita y está bueno buscar variado: el que opina, el llorón, el gracioso.” relata Mimi.

El sólido vínculo con El Tirri

Mimi Alvarado y El Tirri están juntos hace 18 años

Cuando las luces se apagan, Mimi mantiene una relación sólida con El Tirri con quien lleva 18 años de relación y de los cuales 14 convivieron bajo el mismo techo. “Nos conocemos como nadie... somos muy compañeros”, comentó destacando que su vínculo se basa en la confianza y aunque actualmente llevan agendas separadas y viven en casas diferentes, ambos respetan la independencia del otro. “Es un vínculo muy maduro, muy libre en el sentido de que yo salgo con mis amigas o él se va mucho de viaje con Marcelo y ninguno de los dos nos cuestionamos nada”, explicó.

A su vez y lejos de las tradicionales concepciones del amor romántico, Mimi concluyó: “Estamos súper bien con Luciano, en otra etapa, ya hemos pasado muchas. Yo no creo en el enamoramiento eso te dura unos meses. Yo creo en lo que pasa en el día a día”, sostuvo, resaltando que su relación con el primo de Tinelli se transformó con los años, pero siempre se mantuvo firme.