Mimi Alvarado contó cómo fue su pelea con Milett Figueroa en el reality de Marcelo Tinelli: “Ella lloró de mentira y yo, de verdad”

Mimi Alvarado conto como fue su pelea con Milett Figueroa en el reality de Marcelo Tinelli (Video: LAM, América)

El pasado viernes se realizó la fiesta por los 2000 programas de LAM (América) y una de las invitadas a la celebración fue Mimi Alvarado, mujer de Luciano El Tirri Giugno y, por ende, muy cercana a Marcelo Tinelli y toda su familia. Fue en ese contexto que el conductor Ángel de Brito y el notero Santiago Sposato le preguntaron cuál es el verdadero vínculo entre el conductor del Bailando (América) y la modelo peruana Milett Figueroa, ya que desde hace tiempo se rumorea una separación.

“Yo pienso que sí, que siguen, pero también pienso que bajó la intensidad”, analizó la mujer oriunda de República Dominicana. “No sé qué es lo que pasa, pero yo creo que el problema está en los títulos: ‘Soy la novia de’. No, ‘soy la comidita de’ o ‘soy la picadita de’”, definió punzante y con mucha ironía, casi de manera despectiva, contra el rol de Milett.

“Yo digo que la relación de ellos era un pantalón que se rompió y lo hicieron bermuda para seguir usándolo. Pero no es lo mismo”, le planteó el cronista de LAM y Mimi se rió. “Para mi está más bermuda que pantalón largo, pero en el sentido de que ellos dos le han dado un contexto más de ‘no títulos’, de ‘vamos a dejar que fluya’”, agregó la mujer del expercusionista y fundador de Los Fabulosos Cadillacs.

“¿Es cierto que se pelearon en el reality?”, le preguntó De Brito sobre los rumores que surgieron acerca de una pelea entre ella y Milett en el rodaje de la serie Los Tinelli. “Yo no puedo spoilear nada porque firmé la confidencialidad pero yo creo que el reality... No fue una pelea, fue una mala interpretación y algo que a mi no me gustó y que yo no la pasé muy bien”, dijo Mimi.

“¿Lloraste?”, repreguntó el conductor del ciclo de espectáculos. “Sí. Ella también. Pero ella lloró de mentira y yo lloré de verdad”, volvió a la carga Alvarado contra Milett.

La relación a distancia entre Mimi y El Tirri

Mimi Alvarado habló de su relación con el Tirri

“Hay una diferencia entre lealtad y fidelidad, estamos a la distancia, nos preocupamos el uno por el otro, está todo bien. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si él hace algo, yo lo percibo”, había dicho Mimi Alvarado acerca de su vínculo con El Tirri, el cual durante buena parte del año pasado se desarrolló a distancia, dado a que cada uno vive en su país natal. “Luciano es capricorniano, es muy ambicioso. Cuando se pone una meta va por ahí, no le importa si la tipa está linda, si es fea, si es nada, lo que sea, está enfocado en su trabajo. Él no mira si su bailarina tiene un lomazo, está enfocado en su trabajo”, dijo sobre su pareja, quien ese momento era uno de los competidores del Bailando 2023.

“Está muerto por mí hace 18 años, no es fácil sostener una relación durante tantos años. Yo no soy una Coca Cola en el desierto, soy una mestiza”, ahondó Mimi sobre el vínculo que los une. Además, aclaró que ella también estaba muy enganchada con él: “Somos siameses”.

Por aquellos días, la pareja se había reencontrado, dado que Alvarado viajó hacia Buenos Aires para acompañar a El Tirri en la competencia que conduce Tinelli. “Desde que llegué, Luciano estuvo al lado mío, pero sabe que lo tengo de lejitos porque antes tiene que ir al médico. Yo también. Los dos. Es la prueba de fuego”, dijo. “Él está en un entorno donde hay muchas chicas y está mucho tiempo solo. No desconfío de las bailarinas ni nada, pero él va a presencias con mi hermano, que lo amo y todo”, puntualizó.