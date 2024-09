Habló Gabriel Oliveri, el mejor amigo de Pampita, tras la separación de Roberto García Moritán: “La estafa afectiva es lo más grande”

El shock de Daniel Oliveri por la separación de Pampita

El sábado por la tarde el mundo del espectáculo recibió el impacto de la confirmación de Roberto García Moritán, quien anunció por medio de sus redes sociales su separación de Pampita, poniendo fin de una vez por todas a las especulaciones y rumores que venían existiendo. Una hora más tarde, Pampita emitió su propio comunicado dando su versión de los hechos. En un nuevo capítulo de esta historia, Gabriel Oliveri, amigo de la modelo, estuvo como invitado en Implacables en donde se refirió a lo que sintió el círculo íntimo con la noticia.

Oliveri estuvo en el ciclo de El Nueve para hablar sobre la situación que está atravesando su amiga y fue contundente con sus declaraciones: “Tengo contacto, le escribo y todo. Es tan reciente que es ahora, siempre chusmeó sus cosas y hace 30 segundos que había subido el posteo. Te puedo asegurar que hace una semana estaba todo bien”, comenzó diciendo el exintegrante de El Hotel de los Famosos.

“Estaba todo bien con Pampita, por eso estoy en shock”, agregó, dando el pie a los panelistas a opinar y dar información sobre la escandalosa separación. “Las mujeres son las últimas en enterarse, la verdad. Cada uno maneja la intimidad como quiere, pero nosotros no sabíamos nada en el grupo”, enfatizó el ejecutivo hotelero.

“Estaba todo bien. En el cumpleaños de la nena, que no fue hace mucho, estaban los dos en la puerta. Veía que llegaban y se daban un piquito, se quedaron a dormir”, relató acerca de lo que vio en el cumpleaños que tuvo Anita, la hija de la pareja. Al tener una relación cercana comentó que tuvo un intercambio de mensajes con Carolina, sin embargo “no estaba pasando todo esto que pasó hoy”, reconoció.

Unos minutos después, en medio de las denuncias que se presentaron sobre el cargo público del economista, Oliveri lanzó fuertes frases. “Yo no conozco, no he hablado con ella, pero para mí hay algo… Si hay algo grave es por una tercera. Lo del dinero, puede ser, pero tiene que haber una desilusión de amor”, enfatizó, sobre la versión de que ella habría estallado al enterarse el conflicto político y las acusaciones que pesan contra él.

“Si hay una situación rara vos podés sentarte con tu marido y decir ‘yo te pongo la guita y me devolvés’, pero cuando perdés la confianza del amor, la estafa afectiva me parece más grande”, señaló.

“Conocí al padre y a la madre de Roberto en el casamiento. La mamá de él me dijo ‘es la primera vez que lo veo tan enamorado, se encontraron’” “Es rarísimo. Estuve desde el día uno. La historia de amor, el casamiento… Si este es el caso, a los hombres hay que hacerles pito catalán porque pitos se consiguen muchos. Hay que cambiar. ¡Con lo que es Pampita!”, lanzó, picante siempre del lado de su amigo.

Noticia en desarrollo...