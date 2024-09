El modus operandi que Pampita repitió en su separación con Roberto García Moritán y Benjamín Vicuña

Las claves de la separación de Pampita con Roberto García Moritán y Benjamín Vicuña

Después de mucha especulación, los rumores se confirmaron, dando paso al final del vínculo entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. Engaños e infidelidades fueron algunos de los condimentos que marcaron a la separación del año. En ese sentido, a casi 10 años de la conclusión de su historia de amor con Benjamín Vicuña, la modelo volvió a repetir un mismo modus operandi en el que no solo expresó su dolor, sino que también expuso las mentiras y las infidelidades de su pareja.

Tras rumores de crisis y especulación, este sábado pampita y Moritán confirmaron su separación

Pampita resaltó que la separación con Moritán se dio el 20 de septiembre

Tras una semana de indicios, en la que Pampita se mostraba sin su alianza y no compartía fotos con el político en sus redes sociales, el estallido final se dio este sábado cuando Moritán emitió su comunicado poniendo punto final a su relación. Sin embargo, luego de que el ministro de Desarrollo Económico de CABA resaltara que “se habían separado hace un tiempo”, la conductora decidió expresarse. A los pocos minutos de compartir con sus 8 millones de seguidores estas breves palabras, se tomó el trabajo de desmentir a su futuro exmarido. Esto lo hizo compartiendo los chats de las últimas semanas con Roberto, marcando con un círculo rojo la fecha de los mismos, demostrando que la separación no sucedió “hace un tiempo”, como marcaba su expareja.

Pampita publicó los chats con Moritán y mostró cuándo decidió separarse

Pampita mostró los chats con Roberto García Moritán

A través de una serie de stories, Pampita hizo una pequeña cronología del último tiempo de su vínculo, no solo con la intención de dejar en claro las fechas, sino también para mostrar el cariño con el que se trataban hasta que todo estalló. En su última publicación, el 20 de septiembre, día en el que se separaron oficialmente, Carolina le mandó el link de las distintas versiones que circularon en los medios acerca de la situación de la pareja y escribió: “Ellos dijeron estos días que estábamos separados. Que la relación estaba terminada”. Casi una hora más tarde, el economista le respondió: “Igual los voy a poner a prueba”. Y hasta aquí llegó esta parte de la historia.

La reciente separación de la modelo guarda ciertas similitudes con la ocurrida casi 10 años atrás cuando Benjamín Vicuña y la conductora se vieron envueltos en un escándalo. Tras 11 años de relación, cuatro hijos y una tragedia, la pareja puso punto final a su historia en un clima dramático con rumores de infidelidad, peleas, gritos y audios filtrados a la prensa.

El comunicado de Roberto García Moritán

Todo estalló en una tarde a fines de 2015, cuando Vicuña y la China Suárez se encontraban en el set de filmación de El hilo rojo. “Entré y vi lo peor que una mujer puede ver”, dijo Pampita, en referencia a aquel momento cuando fue visitar de sorpresa a su pareja al motorhome.

Según el relato de Ardohain, los actores estaban teniendo sexo. “Estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal comiendo una palta, estaba con un jean negro tiro alto y una musculosa negra, y entró una persona que estaba muy alterada. Fui agredida verbal y físicamente. Primero, no estaba pasando nada en el motorhome. Y segundo, él estaba separado hace seis meses”, pretendió explicar La China en un memorable móvil con Intrusos (América), en el que además juró por su hija Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré- que la relación amorosa no existía. Vicuña prefirió llamarse a silencio; solo atinó a decir que con la madre de sus hijos estaba separado desde hacía rato.

Las imágenes que compartió Pampita tras le incidente en el motorhome (@RicosyFamososOK)

Benjamín Vicuña y Pampita mantuvieron su relación por 11 años (Crédito: Teleshow)

Con el corazón roto y manipulada por la furia, Pampita escribió en X: “Mirá, esta es la familia que destruiste China Suárez”, como epígrafe de una foto en la que se la ve en las cámaras de seguridad de su casa abrazada al actor y sosteniendo a uno de sus hijos, con fecha del 2 de diciembre de 2015, y arrobando directamente a la actriz. También tuiteó otra imagen similar y con un mensaje directo a Vicuña: “¿Esto es mentira?”. Si bien luego borró lo que escribió, las capturas de pantalla ya se habían viralizando.

La modelo publicó aquella tanda de “tuits” a la 1.30 de la madrugada (tras haber participado en ShowMatch), y al igual que en esta ocasión con Moritán, acompañó su desilusión y enojo con imágenes que transmitían su dolor y el accionar de su pareja tiempo atrás. Además se trataba de audios con peleas en las que ella le reclamaba por distintas mujeres con las que él la habría engañado, y sobre todo, el documento que comprobaba que, si bien estaban atravesando una crisis, permanecían juntos y dando batalla para recomponer el vínculo. “Cosas que pasan. Cosas de pareja. Una historia de 10 años. Un desenlace que no me esperaba. Sorpresas. Esas cosas...”, había dicho Carolina esa misma noche en el Bailando por un sueño, consultada al respecto por Marcelo Tinelli.

Pocos meses después y apenas unos días antes del estreno de la película, Benjamín y Eugenia blanquearon su romance y hasta fueron convocados para realizar un nuevo filme juntos, Los Padecientes. Más tarde protagonizaron Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV).

Tras estas vivencias, y luego de que Vicuña y Pampita lograran una relación cordial por el bienestar de sus hijos, y un ensamble familiar, los fanáticos de la modelo sueñan que vuelvan juntos algún día.