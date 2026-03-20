Cuántos kilómetros recorrerá River Plate durante la fase de grupos de la Copa Sudamericana: “Tenemos el tema de los viajes”

La CONMEBOL realizó el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 (Photo by Daniel DUARTE / AFP)

El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 definió que River Plate ocupe el Grupo H, junto con Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela. El equipo argentino será local en el Estadio Más Monumental, donde la asistencia supera las 85 mil personas, pero cada salida al extranjero implica un desafío geográfico y deportivo. El trayecto internacional del Millonario durante la fase de grupos ya tiene un cálculo preciso: el club deberá afrontar 17.370 kilómetros entre viajes de ida y vuelta.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet deberá trasladarse a la Bragança Paulista en São Paulo, para enfrentar a Red Bull Bragantino. El viaje hasta el Estadio Municipal Cicero de Souza Marques representa 1.785 kilómetros solo de ida, lo que suma 3.570 kilómetros en la serie. Nunca se han enfrentado estos rivales, pero el equipo argentino arrastra una racha de cinco partidos sin triunfos frente a clubes brasileños (la última alegría fue en agosto de 2023).

Así quedaron conformados los grupos de la Copa Sudamericana

El siguiente recorrido llevará al plantel a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, donde enfrentará a Blooming en el Estadio Ramón Aguilera Costas, situado a una altitud entre 420 y 429 metros. La distancia desde Buenos Aires es de 1.900 kilómetros por trayecto, lo que totaliza 3.800 kilómetros. El conjunto argentino mantiene un saldo favorable ante equipos bolivianos, con 21 triunfos en 32 partidos, aunque no gana fuera de casa en el país mencionado desde 2006, cuando derrotó a Oriente Petrolero.

El viaje más extenso será a Valencia, Venezuela. La visita al Estadio Polideportivo Misael Delgado implica recorrer 5.000 kilómetros por tramo, para un acumulado de 10.000 kilómetros en el cruce con Carabobo. Aunque River nunca se enfrentó al equipo dirigido por Daniel Farías, los antecedentes ante conjuntos venezolanos son favorables: 16 victorias en 20 partidos y una racha actual de cuatro triunfos consecutivos.

Sin embargo, la eliminación ante Caracas en la Copa Libertadores 2007, cuando el equipo venezolano logró ganar en territorio argentino, permanece como un antecedente que el plantel de Núñez recuerda para evitar sorpresas. En total, el Millonario sumará los 17.370 kilómetros mencionados.

“Es un lindo grupo, por ahí tenemos el tema de los viajes, pero no hay altura. Va a haber que competir, es lo que queda. Hay que estar preparados. Son equipos que van a proyectarse hacerse fuertes de locales, trataremos de hacer lo nuestro”, señaló Leonardo Ponzio, secretario técnico del Millonario.

“Al Chacho Coudet lo vemos con muchas ganas, preveía en algún momento estar en esta situación. Ese sueño lo está cumpliendo y está en nosotros acompañarlo para que salga todo bien”, concluyó sobre el flamante entrenador, que lleva dos victorias en dos presentaciones.

El equipo del Chacho Coudet volverá a disputar el torneo continental tras 12 años de ausencia

La edición 2026 de la Copa Sudamericana contará con 32 equipos divididos en ocho grupos. La fase de grupos, que comienza el 7 de abril y termina el 28 de mayo, contará con seis jornadas en las que cada club luchará por avanzar. Los líderes pasarán de forma directa a octavos, mientras que los segundos tendrán la posibilidad de clasificar en una ronda adicional.

El torneo mantendrá la final única, que se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. El regreso de River Plate al certamen, tras 12 años de presencia ininterrumpida en la Libertadores, y el debut internacional de Coudet como entrenador del club, aportan un atractivo diferencial a la competencia. El torneo retoma el 11 de agosto con el inicio de los octavos de final.