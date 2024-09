Se viene la primera edición del Martín Fierro de Cine: quiénes serán los conductores, cuándo se celebrará y más

Anunciaron los Martín Fierro de Cine (Video: América TV/DDM)

Los Premios Martín Fierro siguen creciendo. Con distintas ramificaciones y con la intención de celebrar el talento, como es el caso de los Martín Fierro de Radio, los Martín Fierro de Moda o los Martín Fierro Digitales, al aire de DDM (América TV) anunciaron la primera edición del Martín Fiero de Cine que distinguirá lo mejor de la ficción de las plataformas de streaming, la TV de aire como de la pantalla grande.

Mariana Fabbiani, la conductora del programa, fue la encargada de dar todos los detalles de esta entrega de premios. La conductora empezó anunciando que tenía un enigmático para contar y le dio la posibilidad a los panelistas para que averigüen de qué se trataba, luego de varios intentos finalmente reveló la noticia: “Voy a conducir junto a Benjamín Vicuña el Martín Fierro de Cine”.

Estos se llevarán a cabo el 21 de octubre en la Usina de Arte y se emitirá en la pantalla de América TV. Fabbiani se mostró emocionada por este nuevo proyecto y contó: “Con Benjamín nunca trabajamos juntos, así que le mando un beso y ya nos encontraremos para charlar”. Por otro lado, no dudó en destacar la importancia de esta edición y la felicidad que siente de estar al frente: “Me encanta la idea de hacer un Martín Fierro de Cine, con todos los actores, premiando lo que es la ficción y el talento enorme que tenemos”.

Benjamín Vicuña y Mariana Fabbiani estarán a cargo de la conducción de los Martín Fierro de Cine (Fotos: Instagram)

“En un momento en que la industria está realmente complicada y cuando hubo tanta ausencia en el Martín Fierro, me puso muy contenta esta propuesta y acepté inmediatamente”, siguió contando la conductora, lo que generó las preguntas de los presentes y dio los detalles de la gran ceremonia.

A diferencia de la última edición, decidieron hacer un cambio en la organización y no se servirá comida, por lo que no habrá mesas. “Va a ser en el auditorio y eso va a hacer que sea todo más serio, no tantas idas y vuelta de mesas, más respetuoso para la persona que recibe el premio y agradece”, detalló, destacando que esta será la primera entrega que realizará Aptra.

El triunfo de Telefe Noticias en el Martín Fierro 2024 de la televisión

Telefe Noticias se llevó el Martín Fierro de Oro en la ceremonia de premiación más importante de la televisión argentina, celebrada el 27 de septiembre de 2024 en el Hotel Hilton de Buenos Aires. El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA), reconoció a los mejores programas y figuras del año en la pantalla chica.

La gala comenzó oficialmente pasadas las 21 horas, aunque desde dos horas antes las celebridades ya desfilaban por la alfombra azul. La noche estuvo llena de emociones y momentos destacados, incluyendo el homenaje a Pasión de Sábado, que celebró sus 35 años al aire bajo el nombre de Pasión.

El momento más esperado de la noche llegó cuando se anunció al ganador del Martín Fierro de Oro. Telefe Noticias fue el programa elegido, y su equipo no pudo contener la euforia. Una gran cantidad de personas subió al escenario para celebrar. Cristina Pérez, quien condujo el noticiero hasta principios de este año, expresó su gratitud: “El corazón late por 22 años, no por uno. Gracias a nuestra audiencia. Somos de ustedes, nuestro amor es todo para ustedes, con todo nuestro corazón les dedicamos nuestras vidas”.

Rodolfo Barili, el actual conductor, también mostró su emoción y agradeció a los espectadores: “Gracias a vos, que estás del otro lado, que nos creés, que es lo más importante”. Sus palabras resonaron en todo el recinto, acompañadas por los gritos de alegría del equipo.

La ceremonia, como es habitual, fue extensa. A las horas de preparación y nervios previos, se sumaron las pocas horas de sueño, lo que hizo que el evento fuera un verdadero maratón para los asistentes. Sin embargo, la dedicación y el esfuerzo de todos los involucrados se vieron recompensados con una noche inolvidable.