Dani La Chepi sorprendió con su fanatismo por una animadora infantil de los ’90: “La amo”

La comediate y actriz sacó a relucir su conocimiento sobre Flavia Palmiero (Video: La noche perfecta - El Trece)

Si bien Dani La Chepi es conocida por su personalidad extrovertida y su talento para generar carcajadas en la gente, la locutora nunca oculta su pasión por el arte y la música. En su paso por el ciclo conducido por Sebastián Wainraich, La noche perfecta (El Trece), la actriz de 44 años dejó relucir su cariño por Flavia Palmiero. Pero lejos de tratarse de un simple afecto, la humorista sorprendió por su nivel de fanatismo y el gran conocimiento que tiene de la cantante, provocando el asombro del público y del propio conductor.

Así las cosas, al recibir a la comediante en su estudio, Sebastián expresó: “Sabemos que sos fan de Flavia Palmiero....”. Sin dar vueltas, Dani afirmó: “Lo soy y la amo. Besos, Fla, te amo”. Esta afirmación dio lugar a la participación de otro miembro del ciclo, Leticia Siciliani, quien le propuso un particular juego a la invitada. “Entonces, vos te vas a poner eso y yo voy a hacer la mímica de las canciones de Flavia”, le explicó la joven mientras le señalaba un par de auriculares insonorizados.

Tan solo unos segundos después, los temas más conocidos de la compositora empezaron a escucharse en el programa. Por su parte, Leticia realizaba diferentes poses y gestos para ayudar a la comediante. “Me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí, ¡papá!”, fue una de las primeras frases que logró discernir la entrevistada pese a que no podía escuchar la canción. “¡Sí!”, lanzó, con una sonrisa y varios aplausos, mientras se preparaba para el próximo desafío.

Sin poder escuchar los temas de la cantante, Dani adivinó las consignas (La noche perfecta - El Trece)

La siguiente consigna requirió que Leticia hiciera un par de movimientos con los brazos y Dani no le dio un respiro. “La ola está de fiesta, ¡te amo, Flavia!”, exclamó en alusión al tema de apertura del programa infantil encabezado por Palmiero a fines de los ‘80 y principios de los ‘90. Las primeras fueron sencillas para La Chepi, pero el equipo del ciclo le tenía un último desafío que podía arrebatarle el título de fanática. Se trató de “Señor Semáforo”, una de las melodías que marcaron al público infantil de la conductora.

Desorientada por el baile de la hermana de Griselda Siciliani, la influencer lanzó diferentes opciones. “¿Mi casa?, ¿una casa?, ¿hora?, ¿robot? Uy, qué chupada estoy... ¿Manejando? ¿Llueve y luces? ¿Señor semáforo?”, enumeró en un intento de obtener la respuesta correcta. Ante el visto bueno de la joven, la integrante de Las Lorenzas (DGO) festejó su victoria.

El encuentro de Dani y un artista internacional

El encuentro entre la humorista y el artista mexicano que emocionó al público

Tan solo unos meses atrás, La Chepi dejó entrever su fanatismo por otra figura. En medio de su gira nacional con su espectáculo Vivila como querés, ella fue sorprendida por Cristian Castro. Completamente descolocada, la humorista recibió al famoso compositor mexicano y lo invitó a subir al escenario.

“Un placer y un honor tenerte acá”, aseguró al encontrarse con el cantante. Ese momento se robó la atención de sus espectadores, quienes les brindaron una ronda de aplausos y gritos. Acto seguido, ella lo invitó a entonar uno de sus conocidos temas a la par. “Si vos estás nervioso, respirá. Es lógico que te pase eso. Yo voy a estar al lado tuyo”, aseguró, con un tono jocoso, mientras se preparaban para darle un evento difícil de olvidar para sus fanáticos.

Al ritmo de “Lloviendo estrellas”, la humorista y el cantante se desenvolvieron ante el público. Tras viralizarse el momento, Dani habló con Teleshow y brindó detalles de cómo surgió el encuentro. “Tenemos una persona en común que se llama Florencia Ares, que es mi amiga y era una de las productoras que trabajó conmigo y con él en Argentina. En 2019, ella notó que todos mis shows cerraban con un tema de Cristian y me dijo: ‘¿Sabés que lo conozco?’ Y un día, de sorpresa, me mandó un video que él mismo grabó. Yo soy re fan y él recomendó mi espectáculo”, comentó la actriz a este medio.