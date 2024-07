Dani La Chepi fue sorprendida por un artista internacional en pleno show: “No podía creerlo”

Dani La Chepi recibió a Cristian Castro en su show

Durante su gira nacional con Vivila como querés, Dani La Chepi no deja de sorprender a su público y de llenar los teatros con su espectáculo humorístico musical en el que recorre las vivencias que le provocó la maternidad. Cada noche es una auténtica fiesta. Sin embargo, durante la última función, la sorpresa fue para ella. Mientras realizaba su show, le informaron que una estrella internacional se encontraba en la sala.

¿De quién estamos hablando? De Cristian Castro. El famoso cantante mexicano compró su entrada para ver el espectáculo, lo que llevó a la comediante a pedir un aplauso para el artista e invitarlo a subir al escenario. “Un placer y un honor tenerte acá”, dijo La Chepi mientras recibía al intérprete de “Azul”, ante la ovación de los espectadores.

En pocas horas, el video de los dos cantando “Lloviendo estrellas” se hizo viral. Él de traje y corbata; ella de short y bucaneras. “Un aplauso para el señor”, pidió La Chepi al finalizar el tema.

Más tarde, la actriz y humorista habló con Teleshow y dio detalles de cómo se gestó este inolvidable encuentro con el cantante mexicano. “Tenemos una persona en común que se llama Florencia Ares, que es mi amiga y era una de las productoras que trabajó conmigo y con él acá en Argentina. En 2019, ella notó que todos mis shows cerraban con un tema de Cristian Castro y me dijo: ‘¿Sabés que lo conozco?’. Y un día, de sorpresa, me mandó un video que él mismo grabó. Yo soy re fan y él recomendó mi espectáculo”, dijo a este medio.

Según La Chepi, fue esta amiga en común la que le contó que Castro estaba en Argentina y que quería ver su show. “Flor me fue a ver al unipersonal que estoy haciendo ahora, y me comentó que Cristian quería ir a ver distintas obras. Inmediatamente, ella le recomendó la mía. La verdad es que anuncié (en mis redes) que iba a venir alguien, pero no di su nombre porque pensé que, como quedaba en Canning, no iba a llegar por la distancia”.

Para su sorpresa, cuando La Chepi estaba en pleno monólogo, vio entrar a un hombre vestido de traje. “De golpe, estoy arriba del escenario y vi que entró una persona muy arreglada. Enseguida pensé: ‘No puedo creer que vino el chabón’. No lo miré en todo el show para que él no sintiera que soy su fan, básicamente”, confió a Teleshow.

El momento cúlmine de la noche se dio cuando el público pidió que Cristian Castro cantara. “No lo quería hacer sentir incómodo y la gente empezó a pedir que cante. Él solo se paró, subió al escenario y se estableció un diálogo. Agarró el micrófono, empezó a cantar Lloviendo estrellas. No podía creerlo. Traté de concentrarme y decir: ‘Es uno más, no estoy cantando con Cristian Castro’”.



¿Cómo continuó después? “Una vez terminado el espectáculo, lo llevé atrás del escenario donde estuvimos charlando con mi hija también, me dio una devolución hermosa del show, de mi voz, me dijo que se rio muchísimo con mis personajes, especialmente con uno que hago de española”, repasó La Chepi.

La velada terminó con una charla íntima como si fueran amigos. “Se armó una charla como si nos conociéramos toda la vida. ¡Fue fantástico! Mi hija le dijo: ‘Mi mamá pensó que no ibas a venir’, y él se murió con eso”, dijo.

Este encuentro inesperado no solo fue un sueño hecho realidad para Dani La Chepi, sino también un momento inolvidable para todos los presentes. La química y el entusiasmo compartidos en el escenario demostraron una vez más la capacidad de la comediante para sorprender y deleitar a cada persona que vio este encuentro único.