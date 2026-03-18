Del 5 al 12: el nuevo desafío del capital privado

Traders en el piso del New York Stock Exchange (NYSE) en Wall Street (REUTERS/Brendan McDermid)

El capital privado atraviesa un momento de redefinición. Tras tres años de relativa quietud, 2025 marcó un repunte histórico: operaciones de buyout por 904 mil millones de dólares y salidas por 717 mil millones, el segundo mayor registro de la historia. A primera vista, los números parecen anunciar un regreso triunfal. Sin embargo, detrás de las cifras se esconde un cambio profundo en las reglas de juego.

Durante la década dorada del private equity, bastaba con un crecimiento anual del 5% en EBITDA para alcanzar retornos competitivos. Tasas de interés bajas, expansión de múltiplos y abundancia de capital hacían el resto. Hoy, el escenario es distinto: costos de financiamiento en torno al 8–9%, ratios de apalancamiento más ajustados y múltiplos de compra en niveles récord. En este nuevo contexto, la realidad se puede sintetizar con una regla práctica: “12 es el nuevo 5”.

La concentración de valor en megadeals —como la compra de Electronic Arts por 56.600 millones de dólares— convive con una caída del 6% en el número total de operaciones. La liquidez sigue tensionada: las distribuciones a los socios comanditarios permanecen por debajo del 15% del valor neto de los activos, y el sector acumula 32.000 compañías no vendidas valuadas en 3,8 billones de dólares. El capital está, pero atrapado.

Los retornos fáciles quedaron atrás

Pero ¿cuál es la consecuencia? Los retornos fáciles quedaron atrás. La creación de valor ya no depende de condiciones externas, sino de disciplina operativa, innovación tecnológica y diferenciación estratégica. Los fondos que logren convertir la generación de alfa en hábito —no en aspiración— serán los que marquen la diferencia.

Argentina en el nuevo ciclo

En América Latina, casi la mitad de los inversores planea aumentar su exposición a capital privado en los próximos 12 meses, con Brasil y México a la cabeza y Argentina en tercer lugar. Pero la cautela es evidente: los LPs exigen estructuras más sólidas y retornos más altos antes de comprometer capital. Para el mercado argentino, las oportunidades de valor dependen cada vez más de la capacidad de transformar compañías a través de eficiencia operativa, innovación y estrategias de crecimiento sostenido. Sectores como agro, energía, alimentos y servicios aparecen como los más atractivos, siempre que los gestores logren demostrar capacidad de ejecución y diferenciación real. En un país donde la volatilidad es parte del paisaje, la disciplina operativa deja de ser un plus y se convierte en condición de supervivencia.

El inicio de 2026 ofrece un respiro: tasas de interés en descenso, pipelines de operaciones bien abastecidos y mercados de capital más confiados. Pero la exigencia subyacente no desaparece. El capital privado entra en una etapa donde la velocidad de ejecución y la profundidad de la transformación serán las verdaderas ventajas competitivas.

El mensaje es contundente: en el nuevo ciclo del private equity, sobrevivirán quienes logren que el crecimiento de dos dígitos sea la norma, no la excepción. La industria ya no premia la inercia, premia la audacia.

El autor es socio de Bain & Company y responsable por la oficina de Argentina