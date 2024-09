El particular posteo de Pampita en medio de las versiones de crisis con Roberto García Moritán: “Me lo merezco”

La modelo lució un vestido y un detalle resaltó ante sus seguidores (Video: Instagram)

El mundo del espectáculo quedó descolocado, en especial luego de las versiones de crisis entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, quienes mantenían cinco años de matrimonio y aparentaban llevar una vida familiar armoniosa. Desde que los rumores llegaron a los medios, las redes sociales de la pareja se convirtieron en el foco de atención. Incluso, varios fanáticos comenzaron a ver cada una de sus publicaciones con detenimiento para que no se les escape ningún detalle o gesto encubierto que puedan descubrir.

En este panorama, la modelo realizó un posteo con una particular canción que llamó la atención de sus fanáticos. En un breve video, lució un vestido negro con transparencias y unas hombreras a la par de las tendencias de la temporada. Para que pueda apreciarse su vestuario en detalle, ella realizó algunos movimientos de baile al ritmo del tema “Me lo merezco” de la cantante estadounidense-venezolana, Elena Rose. Sin embargo, no fue su look el que se robó todas las miradas, sino la particular letra de la canción.

“Amor de verdad, me lo merezco; que toda salga bien, me lo merezco; lo bueno viene a mí, la vaina se me va; hasta la vista al mar me la merezco”, eran las palabras que se podían escuchar mientras la Pampita realizaba diferentes poses ante la luz del sol. En las frases que le siguen, la compositora entona: “Un cielito azul, me lo merezco; una vida cool, me la merezco; lo bueno viene a mí y lo que está para mí viene en camino, yo me lo merezco”.

"Me lo merezco" era la frase principal del tema que eligió Pampita para lucir su look (Instagram)

La sección de comentarios recibió una oleada de mensajes por parte de sus seguidores. Mientras que algunos destacaron el estilo de la conductora, otros hicieron alusión a los rumores respecto a su matrimonio. “Mirada triste…¡No dejes que eso pase! Es la era de las mujeres. Que ningún hombre vuelva a sacar el brillo de tu mirada y sonrisa, ¡arriba una vez más!”; “Te merecés un amor de verdad como todas”; “Cada día más preciosa y única”; “¡Del Club Atlético Pampita Ardohain toda la vida!”; “Lo mejor es lo que está por venir”; “Sos un orgullo para todas las mujeres que te adoramos. Enfocate en vos y en tus hijos”, fueron algunas de las dedicatorias que le dejaron a horas de subir la publicación.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la modelo da de qué hablar por su actividad en las redes. Durante el fin de semana, la cuenta del Ejército de LAM señaló que le habría dado ‘me gusta’ a un comentario en contra de su pareja. La captura de dicha interacción fue subida a X (previamente conocida como Twitter) y dejó a todos sin palabras. “Mucha mina para tan poco hombre”, escribió un usuario en uno de sus más recientes posteos. Sin quedarse callada, Carolina se encargó de negarlo y escribió ante la difusión de la supuesta captura: “No puse ningún like”.

La dupla se enfrenta a rumores de crisis a cincos años de contraer matrimonio

A la par, ella evitó referirse a los detalles de su situación amorosa. Para ello, no solo continuó subiendo postales de sus recientes viajes y compromisos laborales, sino que también mostró sus actividades familiares. Uno de sus recientes planes recreativos involucró a su hija Ana, producto de su relación con el ministro de Desarrollo Económico porteño, y un par de amigas en el Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires. En esa ocasión, la presentadora omitió cualquier información al respecto, a diferencia de Roberto, quien lanzó un breve comunicado para aclarar las versiones difundidas en los últimos días.

“No existe la infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero no estamos separados. Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones por favor”, expresó tajante el empresario a días de comenzar los rumores.