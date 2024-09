Rodrigo De Paul habló de su soltería, el pícaro gesto y su acto más romántico: “Soy de la cena y las flores”

En una charla con Susana, Rodrigo De Paul confirmó si está soltero y dejó entrever su costado más romántico (Video/Telefe)

El regreso a la televisión de Susana Giménez tuvo una charla distendida con los futbolistas de la Selección, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. La entrevista, que combinó momentos de humor y anécdotas íntimas, capturó la atención de la audiencia desde el primer minuto. Además de repasar sus trayectorias y la intensidad del fervor de la hinchada argentina, De Paul sorprendió con una inesperada confesión sobre su situación sentimental, despejando los rumores.

Durante el programa, los campeones del Mundial de Qatar 2022 y de la Copa América compartieron con la audiencia los desafíos que enfrentaron en los inicios de sus carreras. De Paul, actual volante del Atlético de Madrid, y Paredes, exjugador del París Saint-Germain, recordaron sus primeros pasos en el fútbol profesional y hablaron con gratitud del apoyo incondicional de sus familias, clave en su ascenso al estrellato.

Sin embargo, el momento más destacado de la noche fue cuando Susana, fiel a su estilo directo, pero con un toque de delicadeza, decidió indagar sobre la vida personal de ambos. Fue allí que Paredes sacó a relucir su lado romántico y, en sintonía, la conductora recordó el momento en que se tatuó el nombre de su esposa, Camila, incluso antes de que comenzaran la relación, seguro de que la conquistaría.

“Soy muy romántico, soy muy sentimental, con mis amigos también”, explicó el deportista y comenzó a detallar lo que, a su parecer, tiene que tener una noche romántica: “Velas, flores... y a ella también”, dijo en referencia a su pareja. En ese instante, De Paul aseguró: “Yo soy muy romántico también. Me gusta mucho escribir, he escrito muchas cartas de amor. He escrito cartas muy buenas, muy sentidas. También soy de la cena, de las flores: me gusta mucho charlar, el diálogo, la introspección, la copa de vino, las velas”.

“Yo soy muy romántico también. Me gusta mucho escribir, he escrito muchas cartas de amor", dijo De Paul

Aunque inicialmente evitó tocar temas delicados, Susana no pudo resistirse y le preguntó sobre su estado sentimental. De Paul, quien estuvo en el centro de la atención mediática debido a su separación de Camila Homs y su posterior relación con la cantante Tini Stoessel, decidió aclarar las especulaciones: “Estoy soltero”, respondió, lo que generó una ola de sorpresa en el set.

Lejos de dejar pasar la oportunidad, Paredes intervino con una broma, preguntándole con complicidad si realmente estaba soltero. El gesto pícaro de De Paul provocó risas entre los presentes, incluida la propia Susana, quien decidió no profundizar más en el asunto. Este intercambio ligero dio pie a un ambiente aún más distendido, donde los futbolistas pudieron mostrarse en una faceta más relajada y cercana, alejados de las presiones del mundo del fútbol.

A lo largo de la conversación, Susana optó por no abordar detalles específicos sobre el pasado amoroso de Rodrigo, lo que mantuvo el tono del programa en una línea más amena y cómplice. Esta decisión fue vista como un esfuerzo por respetar la intimidad del futbolista, al enfocarse más en su carrera profesional y en los aspectos positivos de su vida.

Durante la nota, la química entre De Paul y Paredes fue evidente, con constantes intercambios de miradas y risas que dejaban en claro la estrecha relación que mantienen desde hace años.