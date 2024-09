Susana Giménez calienta motores para su esperado regreso: el minuto a minuto de su retorno a la TV

Susana Giménez: “El ajuste también llegó a la televisión y todos nos damos cuenta de eso” Este domingo vuelve, después de cinco años. Desde su casa de Uruguay habló de todo con Teleshow: la relación con Antonio Gasalla, cómo ve la televisión hoy, los 50 años de La Mary, su amistad con Mirtha, por qué apoya a Javier Milei y los motivos por los que se retiró del amor

“Mis días acá, en Uruguay, son fantásticos. Estoy con mis perros, voy al lago y les doy de comer a los gansos. Voy a la huerta. También leo muchísimo, miro series y, además, tejo: me encanta hacer almohadones de petit point. Mi vida acá es muy tranquila. Una vida común y silvestre. En invierno me encanta prender la chimenea, ver el fuego y leer con todos los perros alrededor. Me gusta mucho estar en silencio. La gente no lo creerá, pero soy bastante solitaria”, dice Susana Giménez a Teleshow.