Malena de Survivor Expedición Robinson fulminó a Juan Pablo tras ser acusada de “robanovios”: “Es un gato y un mentiroso”

Malena habló de su relación con Juanchi tras su eliminación de Survivor (Video: Streaming de Telefe)

Tras su paso por Survivor Expedición Robinson (Telefe) Malena Kerschen se convirtió en uno de los personajes más polémicos del reality. Dueña de una inteligencia única, la joven se caracterizó por llevar adelante fuertes traiciones y tejer todo tipo de estrategias hasta su sorpresiva eliminación. En ese sentido, uno de sus fieles aliados fue Juan Pablo Busilachi. Sin embargo, lo que comenzó como una buena relación en el juego, no tuvo un buen desenlace en el “afuera”. Así las cosas, la diseñadora de indumentaria apuntó contra su excompañero y habló de sus mentiras y engaños.

Después de conocerse su eliminación, Malena visitó el programa de streaming que analiza cada una de las jugadas que se realizan en Survivor y habló de cómo era su verdadero vínculo con Juan Pablo, quien ingresó al programa estando de novio, pero eso no le impidió mantener una relación con Kerschen. “Él estaba de novio, pero ustedes no sabían las charlas que teníamos nosotros en la isla. Me decía que no creía en la monogamia, en la fidelidad”, comenzó diciendo la exparticipante.

“Es un gato, corta”, lanzó sin dudarlo ni un segundo entre risas y luego desarrolló las razones detrás de su pensamiento: “El pibe es así y no le voy a exigir nada porque somos distintos. Para el show, el reality, para el post que seguíamos en juego, me vino bomba, fue un re buen compañero, re buen aliado”, aclaró y no dejó pasar la oportunidad para tocar el tema de la vida real.

“No lo quiero. Hoy está todo súper, lo veo, pero no lo toco ni con un rayo láser”, sentenció y reveló que tuvieron un acercamiento una vez terminado el programa, el mismo estuvo marcado por un viaje que realizaron juntos a Mar del Plata.

Malena habló de su relación con Juanchi tras su eliminación de Survivor

Con ese panorama, Malena utilizó el espacio para aclarar la situación: “Él volvió de la isla y nos quería a todas, pero no. Le dije ‘conmigo no vas a estar si estás de novio, se acaba la fantasía colombiana, volvé a tu vida, no me hables nunca más’”, recordó la joven sobre la charla que tuvieron en su momento.

“Un día me habla y me dice ’corté’, pero no le creía porque es un hombre mentiroso y resulta que cortó de verdad. Cuando sale la ex, habla del viaje a la costa. Ese viaje fue a años luz después, pero fue real, fue después de que ellos cortaran”, dijo, y dejó en claro que no fue la tercera en discordia, sino que “hay un abismo entre una cosa y otra”.

Previamente, la expareja de Juan Pablo, Micaela Sisa, había contado en la plataforma de streaming Bondi, que el abogado le había sido infiel con Malena . Además, la exnovia del participante había publicado un mensaje en sus redes sociales: “Yo cuidándole el perro y la casa a Juanchi y el durmiendo en los brazos de Malena. Ya sabemos con quién me terminó cag..., ¿no?”. Del otro lado, la hermana de Malena la defendió en el debate del programa diciendo que la diseñadora de indumentaria era soltera y quien tenía un compromiso era Juan Pablo.

Luego de este escándalo, y las versiones cruzadas, los jóvenes mantuvieron una breve relación: “Salimos un tiempo porque nos ataba la experiencia, en la vida real nunca hubiese estado con Juanchi. Fue el contexto”, cerró Malena el tema.

Tras su salida del programa de Telefe, Malena habló en exclusiva con Teleshow, dio detalles de la experiencia que vivió y contó como reaccionó al ver su cuerpo luego de dos meses en la isla. “Fue horrible. Me vi completamente demacrada: parecía un chupetín, tenía la cabeza grande, el cuerpo todo consumido, todo lleno de hongos y picaduras. Cuando me miré al espejo no podía creerlo. Aparte, me picaba todo, era una cosa de locos, no podía parar de rascarme: era como insoportable. Ahí tomé conciencia de lo dura que fue la experiencia”.

Por último, la joven contó qué lo que más le llamó la atención de aquella experiencia: “Me sorprendió el nivel de adaptación que alcancé. Si me picaba un bicho era: ‘Ay, la pucha’, pero lo mataba y listo. No se me cruzaba por la cabeza ni abandonar ni irme porque estábamos todos muy compenetrados en el juego. Después, cuando llegué al hotel y dormí en una cama y me lavé los dientes, dije ‘No puedo creer por todo lo que pasé’. Incluso me pegué un atracón: durante dos días no podía parar de comer, me preocupé”, confesó sobre los cambios físicos que atravesó durante su estadía.