Belén Francese publicó una foto en bikini y respondió a las críticas con una reflexión: “No soy esclava de estereotipos”

Belén Francese en Brasil (Fotos: @belufrancese)

Belén Francese viajó unos días a Brasil para disfrutar de unas vacaciones en familia. Lo hizo junto a su marido, el empresario mendocino Fabián Lencinas, su hijo Vitto -de casi dos años- y Sol (15) y María Jesús (17), las hijas de su marido, quienes perdieron a su mamá de manera repentina en abril del año pasado.

El destino elegido fue Río de Janeiro, en donde recorrieron, pasearon y también descansaron en la playa. Desde allí, la actriz publicó distintas fotos de recuerdo en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de un millón de seguidores, con quienes comparte a diario imágenes de su rutina, de su vida privada y también realiza acciones comerciales y muestra su actividad profesional. Acostumbrada a que al ser una figura pública, y al tener tantos seguidores, puede destacar algún que otro hate (denominado a quien critica en las redes sociales), la capocómica compartió una importante reflexión luego de haber recibido mensajes inoportunos por su físico. Como si todavía tuviera que aclarar que no se puede opinar del cuerpo del otro.

Durante sus días de vacaciones, Belén publicó fotos en la playa y en traje de baño, como cualquier persona que va a la playa. Esta vez, reparó en quienes la criticaron y, lejos de responder de la misma forma, criticando lo que a ella no le gusta que hagan, lo hizo a través de un mensaje ejemplificador. “Mi ser y mi alma entera. Libre y feliz, siempre. No soy esclava de opiniones ajenas, consumo tan solo lo que me hace bien”, comenzó escribiendo quien además consideró que no es “esclava de un medio consumista y superficial”.

Otra de las fotos que posteó Belén Francese en su Instagram

“No soy esclava de estereotipos ni de modas en masa. Siempre me parecieron absurdas y que carecen de personalidad. Hace tiempo me funciona ser yo”, agregó Belén Francese en el texto que obtuvo miles de “me gusta” y otros cientos de mensajes de aprobación por sus palabras. “Elijo y trasciendo, me renuevo y me fortalezco. Avanzo, siempre avanzo para adelante”, continuó.

Por último, le hizo una sugerencia a sus seguidores. “Apostá por vos, no te vas a arrepentir jamás”, y concluyó su texto con una serie de hashtags: “La vida es bella”, “la vida es hoy”, “ser feliz”, “feliz”, “plenitud” y “autenticidad”.

Belén Francese disfrutó de unos días de vacaciones en Brasil

Belén Francese dio a luz a Vitto el 29 de junio del 2021. “Amo a los bebés, me vuelven loca. Tendría un montón. Si hubiese arrancado antes, tendría un montón de hijos porque son lo más lindo del mundo”, dijo por ese entonces la actriz a Teleshow, recordando que su madre tuvo cinco hijos y su abuela, 16.

Y sobre la historia detrás del nombre que eligió para su bebé, explicó que siempre lo había tenido “dando vueltas” en su cabeza, y contó que la película favorita de su padre -cinéfilo- es El Padrino, cuyo protagonista se llama Vito Corleone. Cuando se interiorizó, buscó el significado y no lo dudó. Además, su suegra es italiana y el abuelo de su marido se llamaba Doménico. “Por mi papá, por la mamá de Fabián, por su abuelo, por el origen. Eran pequeñas señales”, dijo en ese entonces.

“Es un nombre derivado del latín, que significa vida; en italiano tiene que ver con la victoria, el vencer. Y lo elegimos porque vino a llenar nuestra vida”, agregó sobre su hijo que en junio cumple dos años y cuyo nombre completo es Vitto Doménico Lencinas Francese.

Belén Francese junto a su marido y su hijo (Fotos: @belufrancese)

