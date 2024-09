Eric Clapton cerró anoche su show en Vélez con una guitarra con los colores de la bandera de Palestina

Eric Clapton en Vélez con bandera de Palestina

Eric Clapton cerró anoche su concierto en Vélez, en su cuarta visita al país, con un detalle que no pasó por alto. El icónico guitarrista y cantante británico, durante la ejecución del tema Before You Acusse Me (cover del guitarrista y cantante Bo Diddley, escrito allá por 1957), lució con una guitarra con los colores de la bandera de Palestina.

El tema, también interpretado por grupos como Creedence Clearwater Revival, fue tocado por “Slowhand” (aquel apodo en sus tiempos con los Yarbirds) junto al guitarrista estadounidense Gary Clark Jr, quien ofició de acto soporte en la noche de Liniers. “Before you accuse me, take a look at yourself” (Antes de acusarme, mírate a ti mismo), reza uno de los pasajes de la canción interpretada por el “Dios” de la guitarra quien lució un poncho durante toda su presentación porteña en donde también se vio una bandera, entre el público, con los colores palestinos.

No es la primera vez que Clapton toca con esa guitarra en público: en mayo de este año lo había hecho durante la apertura de un show privado con su Fender pintada con una combinación de colores rojo, negro, blanco y verde, como así también se lo ve luciéndola durante varias presentaciones en 2024 como en la apertura del Lucca Summer Festival de este año en Toscana, Italia o bien en el Accor Arena, en Francia.

Eric Clapton en Argentina, con poncho y bandera palestina en su instrumento

Eric Clapton en otro show con la guitarra pintada con la bandera palestina, en esta ocasión tocando Blue Dust

Además, durante ese mes, Clapton dio una entrevista en la que dijo: “Israel dirige el mundo, Israel dirige el espectáculo”. Entrevistado por David Spuria, un youtuber estadounidense que presenta el popular programa Real Music Observer, el célebre violero se expresó acerca de las protestas contra Israel en los campus de Estados Unidos que se extendieron a varias ciudades de Europa. “Estaba tan entusiasmado con lo que estaba pasando en Columbia (Universidad) y en otros lugares. Y luego lo que no podía creer, porque me asustó, fueron las audiencias del Senado, que eran como los juicios de Nuremberg, ¿sabe?. No me hablen a mí de contexto, esto es sí o no, si vos estás promoviendo el antisemitismo en tu colegio, ¡sí o no!, yo creo que esto es la Inquisición española, y esto lo es, lo es el AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), es el lobby, y por un momento dije bueno, Israel está dominando el espectáculo, dominando el mundo”, sentenció.

Y explicó el porqué de su guitarra intervenida con los colores palestinos y la canción que la llevó a usarla. “En esta gira escribí un tema titulado Blue Dust (Polvo azul) originalmente, como un homenaje a Jeff Beck (que murió en 2023). La interpreté en un concierto homenaje a las víctimas en Gaza (el 22 de mayo de 2023 en el Royal Albert Hall) y luego no volví a tocarla. Pero para esta gira lo hago de otra forma, (tocándola como tema de apertura de su gira, hasta el 2 de junio) es la misma canción pero la he dedicado a la situación de Gaza. Se llama así (traducida como Polvo Azul) porque eso es lo que probablemente va a quedar allí”. Luego, la utilización de la polémica guitarra pasó al tema que encabeza esta nota: Before You Acusse Me porque aquí no tocó Blue Dust.

Vale recordar que Clapton lanzó el tema Voice of a Child, acompañado de un video con imágenes de gran destrucción en Gaza que ignoraban la masacre del 7 de octubre cometida por terroristas de Hamas, que desencadenó la respuesta de Israel.

Eric Clapton, "Voice of a Child"

Este apoyo de un músico a Palestina recuerda a otro artista del calibre del guitarrista británico. Roger Waters, exvocalista y bajista de la mítica banda de rock progresivo, Pink Floyd, realizó varias declaraciones -durante su carrera solista- en apoyo a aquel país y exigió por el cese de violencia en la Franja de Gaza.

Su férrea defensa, ante la intervención militar que llevó a cabo el Estado de Israel, ocurrió en respuesta al ataque terrorista que perpetró el grupo yihadista Hamas el 7 de octubre pasado. El saldo fue de 1.170 personas asesinadas, en su mayoría civiles, según cifras israelíes. Entre los muertos había más de 300 militares.

Los terroristas palestinos tomaron también unos 250 rehenes israelíes y extranjeros, de los cuales alrededor de 130 siguen en Gaza, incluyendo unos 30 que se cree han muerto.

El mensaje pro Palestina que proyecta Roger Waters durante sus shows

En julio de este año, durante una aparición en el programa “Piers Morgan Uncensored” de Talk TV, Waters expresó sus dudas sobre las acciones israelíes y la falta de pruebas sobre las acusaciones que se ciernen sobre los terroristas palestinos. “No estoy diciendo que una parte del movimiento de resistencia palestina no cruzó esa línea. No estoy diciendo que eso no pasó”, afirmó el británico, pero cuestionó la respuesta tardía de Israel. “¿Por qué Israel no se defendió esa mañana? ¿Por qué esperaron siete horas antes de comenzar a disparar a todos?”, expresó.

Durante la entrevista con el periodista y presentador Piers Morgan, negó la existencia de pruebas de violaciones y agresiones sexuales. “No, no hubo violaciones. Puedes decir lo que quieras, pero no hay evidencia”, insistió.

El cofundador y cantante principal de Pink Floyd, Roger Waters, negó las violaciones y agresiones sexuales contra mujeres israelíes durante el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre

Sus polémicas frases desataron varias críticas, como la del Director del Centro Wiesenthal para América Latina, Ariel Gelblung. “(Waters) Es el principal activista que encabeza las acciones para que artistas no actúen en Israel. Primero por cartas y manifestaciones. Luego a través de organizar lo que comúnmente se denominan ´escraches´”, escribió en una columna de opinión (intitulada Frente a la desagradable visita de Roger Waters) para este medio.