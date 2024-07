Roger Waters lanzó nuevos comentarios antisemitas y tuvo un extraño comportamiento durante una entrevista

El cofundador y cantante principal de Pink Floyd, Roger Waters, negó las violaciones y agresiones sexuales contra mujeres israelíes durante el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre

Roger Waters, cofundador de la icónica banda de rock Pink Floyd, desató una nueva polémica por sus declaraciones antisemitas sobre los eventos del 7 de octubre, cuando terroristas de Hamas atacaron el territorio israelí, dejando más de 1200 muertos y 250 rehenes.

Waters, de 80 años, acusó a Israel de propagar “mentiras asquerosas” acerca de la quema de bebés y la violación de mujeres durante el ataque.

En una reciente aparición en el programa “Piers Morgan Uncensored” de Talk TV, el músico y compositor británico expresó sus dudas sobre las acciones israelíes y la falta de pruebas sobre las acusaciones que se ciernen sobre los terroristas palestinos.

“No estoy diciendo que una parte del movimiento de resistencia palestina no cruzó esa línea. No estoy diciendo que eso no pasó”, afirmó Waters, pero cuestionó la respuesta tardía de Israel. “¿Por qué Israel no se defendió esa mañana? ¿Por qué esperaron siete horas antes de comenzar a disparar a todos?”.

Durante la entrevista con el periodista y presentador Piers Morgan, Waters negó la existencia de pruebas de violaciones y agresiones sexuales.

“No, no hubo violaciones. Puedes decir lo que quieras, pero no hay evidencia”, insistió.

Hamas muestra mujeres israelíes secuestradas y violentadas

A principios de este año, un informe de las Naciones Unidas aseguró que el grupo terrorista Hamas cometió torturas sexualizadas, incluyendo violaciones en grupo.

Pese a la gravedad de este informe, Waters desestimó las acusaciones y pidió una investigación real y sustancial sobre los eventos del 7 de octubre. Además, mencionó un documental de Al Jazeera y el trabajo de Grayzone para desmentir las “mentiras asquerosas” que, según él, Israel había propagado tras el ataque.

Waters también afirmó que Israel había planteado este escenario como un ataque a sus propios ciudadanos, considerándolo un “hecho irrefutable”.

“Todos esos montones de autos fueron destruidos por misiles Apache desde helicópteros. Hamas no tiene helicópteros”, aseguró, subrayando que, aunque cree que Hamas mató a civiles, se negó a etiquetar al grupo como una organización terrorista y defendió el derecho de Palestina a combatir contra lo que calificó de “opresores”.

Un extraño comportamiento

En un momento de la tensa entrevista, Waters pareció dialogar consigo mismo frente a las cámaras: “Roger, Roger, cálmate. No te rebajes a su nivel, está bien, no lo haré. Deja que te interrumpa todo lo que quiera”.

Esta no es la primera vez que Waters causa controversia con sus declaraciones sobre Israel y Palestina. En una entrevista previa con el podcast “System Update” de Glenn Greenwald en noviembre, ya había cuestionado la falta de reacción de Israel ante el ataque de Hamas.

“Hay algo muy raro en que Israel no se diera cuenta de que Hamas estaba invadiendo”, comentó entonces.

Waters ha reiterado en múltiples ocasiones que Palestina tiene el derecho “legal y moral” de resistir la ocupación israelí desde 1967, un derecho que, según él, está respaldado por la Convención de Ginebra.

En sus declaraciones más recientes, reafirmó su posición: “el asesinato de civiles es un crimen de guerra, pero las personas que luchan por la liberación de Palestina tienen el derecho legal y moral de resistir al opresor. Si alguien invade tu país, expulsa a la gente de sus hogares, roba todo y ocupa tu tierra durante 75 años, tienes un derecho absoluto a la resistencia armada”.

El historial de Waters incluye numerosas declaraciones en las que acusa a Israel de fabricar historias sobre los ataques de Hamas. Tras el 7 de octubre, afirmó que, si se cometieron crímenes de guerra, los condena, pero calificó las afirmaciones israelíes sobre violaciones y quema de bebés como una “narrativa fabricada para justificar acciones militares”.

Declaraciones de Roger Waters

Al ser cuestionado en el pasado sobre su rechazo a Israel y sus frecuentes declaraciones antisemitas, atacó al Estado judío argumentado que “consideran que las personas que profesan la religión judía tienen una serie de derechos completamente diferentes a todos los demás. Esto es fundamentalmente importante. Por eso en mi mensaje digo: ¿suscribes o no la idea de la igualdad de derechos humanos? Porque en cuanto no lo haces, eres un nazi. Y sé que no puedes decir nazi”.

En mayo de 2023, protagonizó una polémica en los shows que brindó en el estadio Mercedes-Benz Arena de Berlín. El cantante británico generó un fuerte repudio por haber utilizado durante los espectáculos un uniforme negro, similar a los utilizados por la SS nazi, y la imagen de Ana Frank.

Las polémicas referencias y alusiones al Holocausto comenzaron en la previa del show. Según periodistas locales, una pantalla proyectaba las siguientes palabras: “El espectáculo comenzará en 10 minutos y un tribunal de Fráncfort ha dictaminado que no soy antisemita (...) Para que quede claro, condeno el antisemitismo sin reservas”.

El británico es un ferviente defensor del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que busca boicotear y desinvertir fondos de Israel. En 2014, por ejemplo, cuestionó a los Rolling Stones por haber actuado en suelo israelí.

Legó a comprar, incluso, el trato del Estado de Israel a los palestinos con el Holocausto.

En los últimos meses el ex líder de Pink Floyd también fue objeto de críticas por su postura sobre la invasión rusa a Ucrania. Durante una entrevista con el diario alemán Berliner Zeitung, había defendido la decisión de Vladimir Putin de invadir el país vecino.