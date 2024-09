Una banda de rock reversionó “Por qué”, la clásica canción de Floricienta

Cruzando el Charco - Por qué

Semanas atrás, el canal de streaming Olga organizó el Cris Morena Day, un espectáculo montado en el Teatro Gran Rex en el que se homenajeó a las canciones y las creaciones de la productora de Chiquititas, Rincón de Luz, Casi Ángeles y Rebelde Way, entre otros sucesos televisivos y teatrales. El show contó con varias versiones inesperadas y una de ellas fue la de la banda surgida en la ciudad de La Plata que se llama Cruzando el Charco.

El grupo liderado por el cantante Francisco Lago sorprendió a la audiencia con un cover de “Por qué”, parte de la banda sonora de Floricienta, la tira infantojuvenil protagonizada por Florencia Bertotti durante los años 2004 y 2005. La versión tuvo una gran aceptación por parte del público, por lo cual la banda decidió ir por más y grabarla de manera oficial.

Así las cosas, este martes, subieron el tema a su canal de YouTube junto con un videoclip oficial, en el que se los ve en su sala de ensayo, interpretando esta canción compuesta por Cris Morena.

Como era de esperarse, los fanáticos no tardaron en dejar comentarios de apoyo y también de agradecimiento, por darle vida otra vez a esta canción. “Pensé que no podía quererlos más”; “Ahora sí, ¡En loop todo el día!”; “Todo lo hacen bien genios”; “Esta canción es todo lo que está bien”; “Como siempre rompiéndola”; “Gracias por semejante versión”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

En cuanto a lo musical, el Cris Morena Day había comenzado con Mike Amigorena interpretando el tema de Jugate Conmigo, el programa de entretenimiento que salió al aire entre 1991 y 1993. “Fueron cinco años de tribuna llena, me desmayo. Era impresionante, hubo muchos chicos que salieron de ahí. Había juegos, reflexiones, amores, mucho baile”, reconoció Cris Morena.

El show también dio lugar a la emoción con el recuerdo de Romina Yan. Todo empezó cuando Nati jota le dijo a la homenajeada: “Siempre hablás mucho de Romina como tu guía”. Inmediatamente, Morena interrumpió y no pudo evitar emocionarse: “Romina está acá. Vive Ro. Ese nombre salió cuando estábamos armando Aliados. Y teníamos un vivero donde se suponía que trabajaban los seres de luz, y no tenía nombre. Se me acerca una persona que quiero mucho con un papelito y me dice ‘ya tiene nombre’. Ahí quedó Vive Ro. Ella está en mi colibrí, tengo muchas flores en mi balcón que los atraen. Pero ella no está en los colibríes, ella está acá, en los ojos de mi nieta, en los ojos de Tomás, y en todos ustedes que la siguieron durante toda la vida”.

El próximo show estuvo a cargo de Franco Masini -quien interpretó a Luka Colucci en la reciente versión de la producción musical “Rebelde”-. El joven deslumbró al público al cantar “Verano del 98″ junto a Nati Jota y Cris Morena, quienes bailaron a su lado. Después fue el turno de Agustina Cherri -que formó parte del elenco de Chiquititas hace 29 años- y su hija Muna, quienes interpretaron una versión de “Corazón con agujeritos”. Previamente, la menor había confesado qué sentía por acompañar a su madre en este día especial: “Es una locura, recién veníamos hablando cómo ´íbamos a hacer para que mamá no se largue a llorar cantando en el Rex de nuevo. Encima estas canciones que son emotivas. A mí me encanta cantar y compartirlo con ella. Es hermoso”.

Damián Betular bailó “Chufacha” en el Cris Morena Day y causó el delirio de la gente

A su término, Mery y Migue Granados salieron a escena para cantar “Rinconcito de luz”. En paralelo, Cris Morena no podía parar de cantar y bailar a un costado. Luego, una vez que llegaron al escritorio con el logo del canal, el conductor interpretó junto a su hija una versión de “El beso”, uno de los hits de Chiquititas. El siguiente show estuvo a cargo de Damián Betular, quien interpretó “Chufacha” en el Cris Morena Day. Con mucha energía, el cocinero bajó las escaleras y dijo ante el público: “Hola a todos, llegó la hora del “Chufacha”, bienvenidos, vamos a bailar todos, arriba. Gracias Cris, a cumplir más sueños”.

La noche siguió con Chita cantando “Será de Dios” y Felipe Colombo recordando el furor por Chiquititas 20 años atrás, en ese sentido, el joven abrió un paquete de figuritas de la serie en vivo. Además, Joaquín Levinton sorprendió al cantar “Resistiré” y Evelyn Botto deslumbró con su voz al versionar “Mi vestido azul”.