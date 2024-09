Las vacaciones de Chechu Bonelli y su familia a la nieve de Bariloche: todas las imágenes

Chechu Bonelli compartió las imágenes de su viaje en familia a Bariloche

Luego de una larga espera, Chechu Bonelli y su familia finalmente pudieron cumplir una promesa: mostrar a sus hijas la nieve. El viaje familiar a Bariloche quedó documentado a través de una serie de fotografías que la modelo compartió recientemente en su cuenta de Instagram.

La modelo y periodista informó que hace años habían prometido a sus hijas, Lupe, Carmela y Amelia, conocer la nieve. En uno de sus posteos en la red social donde cuenta con casi 600.000 seguidores, describió cómo habían jugado, aprendido y paseado por las montañas, además de resaltar la felicidad que les proporcionó la experiencia, acompañados de su marido, el futbolista Darío Cvitanich. “Le prometimos hace mucho a nuestras hijas que conocerían la nieve ¡y al fin llegó el día! No se imaginan lo que lo disfrutaron! Jugamos, conocimos, paseamos y fue todo hermoso!”, escribió Bonelli.

Lupe, Carmela y Amelia conocieron la nieve, una promesa que le habían hecho sus padres

Durante el viaje, la familia se mostró inmersa en las actividades características de esta región patagónica argentina, como los paseos en trineo y la construcción de los clásicos muñecos de nieve. Las imágenes reflejaron momentos de felicidad compartida y cercanía familiar en medio del paisaje nevado.

Bariloche, conocida por su atractivo turístico tanto en invierno como en verano, ofreció un contexto ideal para las vacaciones en familia, como se puede observar en la serie de fotografías que la modelo publicó. Cada imagen capturó no solo la belleza del entorno natural sino también los momentos de alegría y asombro de las niñas con la nieve.

"Jugamos, conocimos, paseamos y fue todo hermoso!". relató Chechu sobre lo vivido

En otro de sus posteos, Chechu mostró su amor por la Argentina y el orgullo de su patrimonio nacional, al combinar con un toque de humor deportivo: “¡Hermoso carrete resumiendo 48 horas a puro disfrute en el sur de mi país! Argentina qué linda que sos, cómo me enamorás… por algo somos campeones del mundo. Ganamos en todo lejos…”, expresó.

Estas publicaciones generaron una gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de sus seguidores, quienes celebraron junto con ella los momentos familiares y la belleza natural de Bariloche. Las imágenes resumieron no solo el viaje a la nieve, sino también el amor y la unidad de la familia Bonelli-Cvitanich.

Chechu Bonelli: "Nos vemos dentro de poco Bariloche", cerró, dejando en claro que volverán

Cabe recordar que la pareja se mudó a mediados de 2022 a Miami, sin embargo en febrero de 2023 regresó a la Argentina debido a que, según ellos mismos destacaron, el estar lejos de su familia y amigos no les hacía bien. Incluso, Amelia, su hija más chica, comenzó a desarrollar en ese tiempo un problema de salud, que luego detalló en charla con la prensa.

Bonelli relató que durante una ecografía prenatal, el médico detectó quistes en el riñón izquierdo de su hija. “Eran unos quistes de agua que, en realidad, no sabía más que eso. La ecógrafa me dijo: ‘En el riñón izquierdo veo un quiste’”, comentó, recordando su sorpresa y preocupación inicial. Más tarde, nuevos estudios confirmaron que la menor tenía un diagnóstico conocido como riñón multiquístico. Según explicó Chechu, este es un riñón que no se desarrolla correctamente y no funciona, aunque destacó que el otro riñón de su hija está sano, lo que le permite llevar una vida normal.

Amelia, la hija menor de Chechu Bonelli, armando un muñeco de nieve en Bariloche

Reflexionando sobre el impacto emocional, recordó un momento doloroso: “Yo me acuerdo de haber estado en el velorio de mi papá, y pensar si ese sufrimiento y esa tristeza tan inmensa que yo tenía podían llegar a afectar a mi hija. Hace muy poquito estuve con una amiga que es bioquímica, que me preguntó: ‘¿En qué momento fue lo de mi papá?’, al quinto mes, le dije. Y me dice: ‘Es muy loco, porque es cuando empiezan a formarse esos órganos’”, reveló.