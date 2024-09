El susto de Flor de la V y su marido Pablo Goycochea durante sus vacaciones en Aruba

El susto que se llevaron Flor de la V y su marido durante sus vacaciones en Aruba (Video: América)

En la Isla Renaissance, un enclave privado rodeado de mar turquesa y palmeras, Flor de la V, su marido Pablo Goycochea y sus hijos, los mellizos Isabella y Paul disfrutaron de inolvidables días en familia. Y así fue como la conductora de Intrusos compartió con sus seguidores momentos íntimos de su felicidad y de la naturaleza en este rincón del Caribe. “En medio de un mar de amor”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos.

Pero los días de descanso se acabaron y de vuelta al frente de su programa en América, la conductora contó con su humor característico un momento que pudo convertirse en una pesadilla. “Casi pierdo a mi marido haciendo snorkel, te juro. Fuimos a navegar antes del almuerzo, nos pusimos los chalecos, nos tiramos al agua, primero a un muelle y nos fuimos hasta un arrecife, después ya venía el mar abierto”, comenzó el relato.

Las vacaciones de Flor de la V y familia (Fotos: Instagram)

Fue así que lo que arrancó como una actividad en contacto con el ambiente, se fue tornando en un gran susto cuando Flor vio a su marido con complicaciones en el agua. “Era todo hermoso, los peces, el atardecer, pero en un momento lo veo a él que estaba sacando la cabeza como pollo adentro de un balde con la ola, el snorkel y medio ahogado”, explicó entre risas y agregó: “Digo ‘vamos a pegar la vuelta porque lo único que falta es que quede viuda’. Viste que es difícil traer un muerto de afuera, no es fácil. Y digo ‘¿qué hago? Quedo viuda con los chicos, el colegio… No, no, no’”.

Mientras todo el estudio se reía del relato y de la forma en la que lo contaba, reveló el final de la historia: “Nos subimos al barco y quedó descompuesto todo el día, pobrecito. Por suerte fue solamente un susto”, cerró entre risas mientras sus compañeros la acusaban de haberlo querido asesinar para cobrar su seguro de vida y sonaba de fondo la cortina de La Vengadora. “Lo tiraba al medio del océano y quedaba seco”, ironizó ella.

La familia completa disfrutó de actividades en el agua y casi se llevan un gran susto (Video: Instagram)

“Fueron días hermosos. Un calor, nunca viví una cosa así, Aruba era como Santiago del Estero, hacían 42 grados”, dijo ya para finalizar.

Durante el viaje y como suele acostumbrar, Flor marcó tendencia con cada uno de sus outfits playeros. Dueña de un estilo único, nunca falla a la hora de armar un conjunto y esta no fue la excepción. Así pudimos verla vistiendo una malla enteriza negra, combinada con un llamativo kimono estampado, por ejemplo. También durante su estadía en el Caribe usó pañuelos en la cabeza y vestidos abiertos.

Malla enteriza y kimono, uno de los looks de Flor de la V en la playa

Flor y Pablo en Aruba

“Cuando la vida te sorprende”, escribió hace unas semanas la conductora, junto a una serie de fotos que mostraban lo que parecía ser la celebración de la llegada de alguien especial a su familia. Finalmente se supo que un nuevo bebé llegaría pronto.

“Yo soy abuela. La hija mayor de Pablo, mi pareja, tiene un hijo llamado Rafaelo y ahora el hijo mayor, el varón, también va a ser papá. Así que voy a tener dos nietos’”, le confesó Flor a staff de Arriba Argentinos, disipando todas las dudas.