Las fotos de Yuyito González con los padres de Javier Milei durante la presentación del Presupuesto 2025

Yuyito González con Alicia y Norberto, los padres de Javier Milei (RS Fotos)

El domingo a la noche, Javier Milei presentó en el Congreso Nacional el proyecto del Presupuesto 2025. Con una puesta en escena inédita, en horario de prime time televisivo y emitido por cadena nacional, el Presidente habló durante casi 45minutos , frente a un auditorio con varias ausencias, sobre todo de legisladores de la oposición.

Pero quien siguió atentamente la lectura de su discurso fue su novia, Amalia Yuyito González. La exvedette prometió y cumplió con su palabra, ya que asistió al palacio legislativo y estuvo junto a Alicia y Norberto, los padres del economista. La conductora de Empezar el día fue tomada durante la transmisión, y captada por la lente de Infobae, con el rosto serio, concentrada en el mensaje del economista, a quien aplaudió de pie cuando terminó su exposición.

“El domingo voy a ir a acompañar a Javier al Congreso de la Nación”, dijo Amalia en su programa del viernes y el domingo ratificó sus palabras. Los novios llegaron por separado al Congreso. Milei arribó a las 21:02 acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El mandatario fue recibido por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien se dio un afectuoso abrazo.

Amalia González conoció a los padres del Presidente en la noche del domingo (RS Fotos)

Desde uno de los palcos, Amalia se mostró por primera vez junto a Alicia Luján Lucich y Norberto Horacio Milei. De hecho, según sus palabras no se conocían hasta esta noche, por lo que la presentación formal tuvo un notable marco. “Va a ser un tremendo evento, en todo sentido: no solo en lo personal, sino de pareja. Además, me van a presentar a mis suegros. Voy a conocer a sus papás”, aseguró el mismo viernes al aire de Magazine. Además, reveló qué look iba a usar en la presentación. “Tengo preparado un conjunto que el lunes me lo voy a poner para venir para acá. Es un pantalón divino, una camisa elegantísima y un saco negro”.

Luego de la presentación, Yuyito se dirigió a la Quinta de Olivos, para una cena de la que también participan José Luis Espert, el presidente Comisión de Presupuesto y Hacienda, y su esposa, Mercedes. De esta manera, el romance avanza a paso firme ya que, semanas atrás, la conductora le presentó a su pareja a su hijo Stéfano, fruto de su relación con el empresario César Di Aloy. El momento fue retratado con una foto y luego compartido en las redes sociales, tanto de la conductora como del jefe de Estado. “Noche de viernes en Olivos, cena familiar con mi hijo Toto Di Aloy y mi novio Javier Milei”, escribió Amalia junto con la imagen que subió a su perfil de Instagram.

La postal es una selfie tomada por el joven, en la que la conductora posa su cabeza en el hombro del Presidente, quien eleva su pulgar izquierdo, uno de sus gestos característicos. “Qué linda te queda la campera de campaña, amor”, agregó Yuyito, junto al emoji de una llamarada. El cierre es un guiño al slogan que caracteriza a la fuerza política del economista: “Viva la libertad carajo”, escrito con mayúsculas para resaltarlo.

La pareja oficializó su relación el 13 de agosto, cuando asistieron juntos a un evento en el Palacio Libertad (ex CCK) y se besaron por primera vez en público. Unos días antes, cuando el vínculo era un secreto a voces, la conductora le había dado una nota a Infobae junto a su hija Brenda (melliza de Stéfano) para el segmento #VivaLaFamilia. Y allí la joven reveló que su mamá mantenía su vida privada a resguardo de sus hijos. Una barrera que con el tiempo fue superando, al punto de animarse a hablar públicamente de casamiento. Y si alguien tenía dudas de que iba en serio, una noche de domingo tuvo una exposición fulgurante durante una cadena nacional.