Gloria Carrá habló del conflicto con su expareja, Luciano Cáceres: “Mucha buena cara pero no es la realidad”

La actriz y cantante se refirió a su exmarido en medio de la división de bienes (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

Este lunes por la mañana, Gloria Carrá dio una entrevista al ciclo Socios del Espectáculo (El Trece). En medio de su debut como cantante solista, la artista se refirió a su expareja y padre de su hija Amelia, Luciano Cáceres, con quien se encuentra en una batalla legal por la división de los bienes. “Él no quiere darme nada”, aseguró ante la situación que atraviesa.

“Siempre se hace mención del pago de los alimentos. Eso hay que ajustarlo, obvio”, aseguró Gloria ante la consulta del cronista, Rodrigo Bar, en alusión al conflicto por la cuota alimentaria de la adolescente de 14 años. “Pero, además, nosotros nunca repartimos los bienes y hay algo que dividir. Por un lado, está mi abogado tratando de que eso se cumpla y, por el otro, el suyo demorando el proceso”, explicó respecto a la instancia judicial que llevan adelante tras su separación.

En ese sentido, el notero aventuró: “Se habló de una vivienda en José C. Paz y un vehículo…”. Sin dar vueltas, la intérprete de “El frío de la Ciudad” respondió: “Sí, mi auto está a nombre de él y no lo pone con el mío. Lo uso yo, pero nunca lo pude cambiar, ni venderlo ni hacer otra cosa”.

Gloria y Luciano estuvieron casados desde 2008 a 2015 (Archivo)

Ante sus palabras, Rodrigo acotó: “¿Nunca te hizo un llamadito? Porque la perjudicada sos vos”. Sosteniendo su postura, Gloria sentenció: “Mucha buena cara pero no es la realidad”.

En paralelo, Teleshow accedió a la palabra del actor. “No tengo nada que decir. Estoy esperando que se expida la justicia, yo no estoy atrasando ni obstaculizando nada. No depende de mí esto, ya que lo decide un juez luego de las mediaciones”, expresó Luciano Cáceres. Con respecto a su hija, producto de su matrimonio, agregó a este medio: “Hay que cuidar a Amelia por sobre todas las cosas”.

Luciano Cáceres habló sobre la demanda por alimentos

El pago de los alimentos llevó a la expareja ante la justicia (Video: A la tarde - América)

A principios de agosto se dio a conocer la noticia de un presunto caso judicial entre Gloria Carrá y Luciano Castro. De acuerdo con la información que Diego Estéves brindó al equipo de A la Tarde (América), Gloria estaba considerando llevar a juicio a su exmarido. La decisión que habría tomado se debía a la deuda de las cuotas alimentarias de Amelia, fruto de la relación de ambos.

En medio de las versiones de este conflicto, Teleshow tuvo la oportunidad de conseguir la palabra de Luciano. “No tengo nada que aclarar. Eso que sacaron y hablaron en el programa es algo viejo. No hay ningún reclamo por alimentos en este momento. Eso es viejo. Y además, con respecto a los bienes, estamos esperando que se expida el juez. Pero son cosas que lamentablemente se demoran, tienen sus tiempos. Eso que dijeron ayer en el programa nos ensucia. Y tanto Gloria como yo no vamos a hablar con los medios al respecto. Nuestra prioridad es Amelia”, comentó Cáceres en ese entonces.

Por su parte, el periodista se refirió al reclamo de bienes personales. No solo hizo alusión a una quinta en José C. Paz y a varios vehículos, sino también al monto pactado. “El juez habría puesto una cuota alimentaria de 86 mil pesos por mes. Cualquiera que respire sabe que no se puede mantener a un hijo con 86 mil pesos. Hay que ver qué tiene declarado Cáceres de ingresos”, especificó el panelista del ciclo de Karina Mazzocco.

Cabe recordar que su matrimonio tuvo lugar en septiembre de 2008, luego de que se conocieron mientras actuaron juntos en la obra teatral La felicidad. A menos de una década de sellar su amor, la pareja tomó caminos separados. Tan solo unos años después, Gloria se refirió al final de aquel vínculo en Cortá por Lozano (Telefe): “Jamás imaginé así la manera en la que se dio todo. No hubo anestesia”.