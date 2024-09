Luis Ventura y Fabiana Liuzzi fueron con Antonito a Luján luego de la internación: “Fue reparador para la familia”

Luis Ventura y Antonito durante la visita a Luján (Instagram)

En los últimos días, la salud de Antonito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi causó preocupación en la comunidad del espectáculo. El niño de 10 años tiene una encefalopatía crónica y fue internado por unas complicaciones en su cuadro. Afortunadamente fue dado de alta a la brevedad, pero el testimonio en carne viva del periodista impactó en la opinión pública. Y a modo de conclusión de una semana agitada, los tres fueron a visitar a la Virgen de Luján.

En el anochecer del domingo, el conductor de Secretos Verdadero subió una foto junto su hijo desde el interior de la Basílica. En una postal conmovedora, él lo abraza y el niño el apoya la mano en la pierna, con una mirada que refleja la conexión entre ambos. “Fuimos a Luján, a visitar a la Virgen... taba de bote a bote... las palabras sobran”, escribió Ventura para terminar de conmover a sus seguidores.

“Que la virgen proteja siempre y cubra con su manto a ese hermoso ángel que tienen querido Luis y Fabiana”, “Hay miradas que lo dicen todo”, “Bendiciones para Toñito, es un niño lleno de Luz”, fueron algunas de las expresiones que dejaron en la publicación.

El posteo de Fabiana Liuzzi luego de la visita

En tanto, Liuzzi también subió en su perfil de Instagram su resumen de la jornada. “Agradecidos de Dios y de la Virgen”, sintetizó la exvedette que compartió diez imágenes de la visita. “En cada piedra salimos fortalecidos, somos un equipo y una familia donde prevalece el amor la fortaleza y la fe”, agregó, y tuvo unas palabra de gratitud para la enorme cantidad de amigos y desconocidos que hacen fuerza para la recuperación. “Gracias a tanta gente que nos bendice, pudimos ver la calidad humana en cada persona. Dios los bendiga y les multiplique sus deseos”.

Al regresar, Fabiana le contó a Teleshow algunos detalles de la visita. “Fue de Luis la iniciativa. Era una salida pendiente y nos pareció muy oportuno que fuera en esta ocasión una salida reparadora y sanadora para la familia”, explicó, todavía movilizada por la situación. “Estamos muy agradecidos de Dios y de tanta gente que ama y pide por Antoñito”, concluyó.

Una postal conmovedora entre padre e hijo. Antonito tiene encefalopatía crónica y estuvo internado por unos problemas en la medicación

Esta semana, Antonito fue internado en el Sanatorio Trinidad de Palermo tras sufrir complicaciones de salud como consecuencia de un cambio en su medicación. El pequeño, que tiene una encefalopatía crónica que le genera dificultades en el habla, debió ser hospitalizado este jueves en el Sanatorio Trinidad de Palermo.

Al día siguiente, Ventura regresó a lugar en A la tarde (América) luego de dos días de ausencia y habló como nunca antes de la salud de su hijo. “Estamos en presencia de un niño que nació de manera prematura a los seis meses y medio. Un niño que estaba en una incubadora, que pesaba 700 gramos, y que estuvo con elementos complementarios para empezar a formar su cuerpito, y que hoy es el de un hombre”.

El posteo de Luis Ventura y las palabras de sus seguidores

Ante la escucha atenta de Karina Mazzocco y su panel, el periodista detalló cómo atraviesa Antonito la encefalopatía crónica y las dificultades que le genera. “Vos tenés que hablar de procedimientos porque te dicen que es una rama del autismo, que en uno de los hemisferios del cerebro tuvo infartos que le dejaron heridas que van cicatrizando, y en ese proceso va recuperando funciones. Por ejemplo, el habla. Yo tengo un hijo de 10 años que todavía no habla. Emite sonidos, se hace entender, pero hay que saber hablar ese lenguaje”, contó.

Más adelante, el presidente de APTRA destacó los cuidados que conlleva la crianza del pequeño. “Es una observación día a día de su crecimiento, con una madraza que está las 24 horas. La situación se dio luego del cambio de medicación que propuso nuestro neurólogo, Alejandro Anderson, en función de la observación de su mamá. El objetivo era eliminar uno de los medicamentos que tenía que ver con el control de ataques psicóticos”.

Además, debido a esta situación Fabiana tuvo que ser internada por un pico de estrés, algo que ella misma había adelantado a Teleshow. “Lo atendían a él en una cama, a mí en otra. Sentía que no me entraba el aire, me dolía el pecho, tenía palpitaciones. Como soy hipertensa, tuvieron que asistirme”, contó Liuzzi a este medio.

Fotos: Instagram