Santiago del Moro explicó por qué le dedicó el Martín Fierro a Furia y opinó sobre la polémica de Martín Ku

Tal como se preveía, Gran Hermano (Telefe) fue uno de los programas destacados en la última ceremonia de los Martín Fierro. Tras su extensa última edición, el reality generó todo tipo de figuras, entre ellas Furia. Aún así, la joven, que se convirtió en el personaje principal del programa, no fue invitada a la premiación. Por esa razón, una vez que el ciclo recibió una estatuilla, Santiago del Moro eligió dedicarle el triunfo del reality a la doble de riesgo. Ante este panorama, el comunicador explicó por qué tuvo ese gesto con la participante.

Sobre el escenario de los Martín Fierro, del Moro había manifestado: “Gracias a los chicos, que son los protagonistas. Los que están y los que no”, dijo en referencia a los participantes, entre quienes estaban el ganador Bautista Mascia y los otros finalistas, Emma Vich y Nicolás Grosman. Sin embargo, luego expresó: “Juli, Furia, esto es tuyo también”.

Martín Ku, exparticipante de Gran Hermano, quedó afuera de la gala del Martín Fierro pese a que había sido invitado

Con este panorama, al ser consultado por LAM (América), el conductor comenzó diciendo: “Mencioné a Furia, pero fue genuino lo que hice, ganó el reality (el Martín Fierro), ella fue fundamental en el programa. El que diga lo contrario miente, me parecía lo más honesto. Yo digo lo que quiero. Siempre lo mejor para ella. No tengo idea cómo fue la organización, lo hacen APTRA y Telefe, a mí me hubiera encantado que estuvieran todos los chicos. Ella, por supuesto, pero que estén todos los chicos también”.

Otra de las polémicas de la noche tuvo a Martín Ku como protagonista. En la previa a los Martín Fierro 2024, que se celebraron este lunes 9 en el hotel Hilton Buenos Aires, se había dicho que el Chino era uno de los invitados por Telefe a ser parte de la mesa de Gran Hermano. Sin embargo, a último momento, algo habría cambiado, lo que motivó la decepción del joven.

A minutos de que comenzara la gala, el propio Martín contó al aire de LAM (América) que se había quedado afuera de la ceremonia, ante la sorpresa de todas las angelitas. “Yo había entendido que estaba invitado, después no me aclararon nada y hoy me entero de esto. Pregunto nuevamente porque se había hecho un sorteo para ver quién entraba y no estaba mi nombre. Después pregunté de nuevo y al final no estoy invitado a la ceremonia. Estoy invitado a la previa, pero no a la gala”, explicó el exparticipante del reality show conocido como El Chino.

Santiago del Moro contó por qué mencionó a Furia en los Martín Fierro y habló de la polémica con Martín Ku

Ante la decepción del joven, y el incómodo momento que tuvo que vivir, Santiago del Moro comentó: “Había muy poquitos (jugadores) en las mesas, había otros que fueron invitados al streaming, a hacer la alfombra azul. Es imposible invitarlos a todos. Lo del Chino me enteré después, si no hubiera tratado de hacer algo. Pobre, pero no era la fiesta de Gran Hermano, era la de APTRA”. Durante la ceremonia de los Martín Fierro, el conductor aprovechó la oportunidad para anunciar lo que millones de espectadores esperan: el regreso de Gran Hermano, el reality show más exitoso de la televisión argentina.

El presentador confirmó que el popular programa volverá a emitirse en Telefe en diciembre de 2024, en la misma casa de los dos años anteriores que fueron por Telefe con su conducción. Para esta oportunidad, se implementará lo que se conoce como “casa de cristal” que se utilizó en la edición de Gran Hermano Brasil y que fue muy bien recibida por los fanáticos del reality.

Santiago del Moro adelantó que se viene el cuarto de cristal

“La gente va a poder elegir a algunos de los participantes antes de entrar”, contó el conductor del éxito internacional, que aclaró que los fanáticos del programa van a poder conocer a los nuevos participantes antes de que ingresen a la casa más famosa. “Es como un iglú, pero de cristal”, comentó Costa, una de las compañeras de Del Moro en el programa de radio El Club del Moro (La 100).

Del Moro se mostró en la misma sintonía: “Le tengo mucha fe al programa, va a ser distinto. No tiene nada que ver uno con otro porque depende de la gente que entre, de las personalidades. No se busca la nueva nada”, enfatizó, dando a entender que no intentarán replicar personalidades de los programas anteriores. “Lo que busca el ojo de Gran Hermano es personalidad. El porqué de esa persona. Podés ser más o menos famoso, tener más o menos seguidores, ser más o menos atractivo ante el ojo de la gente. Pero no es por ahí, tenés que tener ese condimento especial que te haga único ante esa mirada”, cerró.