Santiago del Moro confirmó la vuelta de Gran Hermano: cuándo será el regreso y cómo anotarse

Santiago del Moro reveló cuándo vuelve Gran Hermano

En las últimas horas, Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, aprovechó la ceremonia de los premios Martín Fierro para anunciar lo que millones de espectadores esperaban: el regreso del reality show más exitoso de la televisión argentina. Frente a una audiencia repleta de figuras del espectáculo y exconcursantes, el presentador confirmó que el popular programa volverá a emitirse en Telefe a fines de 2024. Aunque la fecha exacta aún no se precisó, aseguraron que el show regresará “con todo” y se prometió una nueva edición llena de emociones.

Según explicó el conductor, el estreno está previsto para diciembre de 2024 y la producción de Gran Hermano no pierde tiempo y sigue adelante con el casting para elegir a los nuevos participantes. Tal como mencionó Del Moro en su discurso, el proceso de selección sigue abierto, y se invita a todos aquellos que sueñan con ser parte de la casa más famosa de Argentina a inscribirse. Este año, el reality vuelve con renovadas expectativas, buscando nuevos talentos y personalidades dispuestas a enfrentar los retos y convivencias que tanto capturan la atención del público.

Para inscribirse hay que completar un formulario que se encuentra en la web de Telefe y presentar un video de no más de dos minutos de duración. El único requisito es ser mayor de 18 años, ya que no hay límite de edad. Seguramente, en breve comenzará la prehistoria del reality, cuando empiecen a circular los primeros videos de los aspirantes a la fama.

Durante su discurso, Del Moro subrayó el tremendo impacto que tuvo la última temporada, describiéndola como “el programa más visto del año”. El éxito del ciclo no fue sorpresivo, ya que la edición anterior mantuvo a los televidentes al filo de sus asientos, con momentos icónicos como la victoria de Bautista Mascia y el protagonismo indiscutible de Juliana Furia Scaglione, quien dejó una marca indeleble en la audiencia. En ese sentido, el conductor aprovechó la oportunidad para felicitar a la doble de riesgo, ausente en la premiación, pero destacando su irrupción mediática, que la convirtió en figura de la última temporada.

El anticipo de Santiago del Moro sobre la vuelta de Gran Hermano

La gala de los Martín Fierro no solo sirvió como plataforma para anunciar el regreso de Gran Hermano, sino también para celebrar los logros del programa. La producción se llevó a casa el galardón por la categoría Mejor Reality, y confirmó su estatus como un referente en el entretenimiento televisivo. Al recibir la estatuilla, Del Moro agradeció al público por el apoyo incondicional y no dejó pasar la ocasión para invitar a los presentes y a los televidentes a sintonizar el próximo ciclo, que promete nuevas reglas y competencias.

Más allá de esta alegría, otro de los jugadores más importantes de la última edición se quedó con las ganas de disfrutar de la gala. Se trata de Martín Ku, conocido como el Chino, que llegó hasta el Hilton vestido para la ocasión, pero a último momento no lo dejaron entrar al salón y tuvo que conformarse con la alfombra roja.

“No da, no soy de armar quilombo. Creo que me conocieron bastante, soy un pibe tranquilo, no voy a hacer ningún escándalo. Ya sé que ustedes quieren armar quilombo, pero no...”, dijo con frustración ante las cámaras de LAM (América). “De todas formas, agradezco, aunque sea haber estado en la previa, que es algo que muchos compañeros no tuvieron la suerte. Me pude sacar unas fotos, aunque sea”, cerró el Chino con optimismo pese al mal momento que vivió de manera repentina.

Minutos más tarde, subió una serie de fotos que daban cuenta de su decepción y de su suerte en esta noche. “Ilusiones que quedaron por vivir junto a mis compañeros en esa mesa. Un sueño frustrado. Agradezco la invitación a la previa”, comienza diciendo en el epígrafe. Y le agregó un remate a puro humor: “Lo que toca, toca, y hoy me tocó cenar un chori en La Costanera”. Para que no quedaran dudas, en la última foto del álbum se ve su menú solitario y sin el glamour de los Martín Fierro.